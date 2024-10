Wat journalisten niet lukte, flikten zij wél: hoe een kanaal met 7.000 abonnees Lukaku eindelijk aan het praten kreeg

do 17 oktober 2024 15:08

Ongrijpbaar voor verdedigers, maar ook voor journalisten. Ruim een jaar lang smeekten alle media om een interview met Romelu Lukaku. Tevergeefs. Maar vorige week plofte de spits bijna twee uur in de zetel bij het podcastcollectief Koolcast Sport en ging hij geen onderwerp uit de weg. Hoe hebben ze dát geflikt?

Plots weerklonken op alle nieuwsredacties alarmbellen.



Woensdagavond rond 17 uur droppen Koolcast Sport en Friends of Sports uit het niets een interview met Romelu Lukaku van net geen twee uur, waarin de Rode Duivel meerdere straffe uitspraken laat noteren. Het was hét interview waar velen op aasden, want Lukaku hult zich al ruim een jaar in stilzwijgen. Zeker op het voorbije EK bereikte zijn relatie met de (inter)nationale pers het vriespunt door geen woord over zijn toernooi te delen. Bij Koolcast Sport deed hij dat nu dus wél. Opvallend, want het Belgische podcastcollectief heeft nochtans geen miljoenenpubliek zoals de BBC of Sky Sports. Op YouTube tellen ze 7.000 abonnees - geen aantal om van achterover te vallen.

Samen FIFA spelen

Hoe slaagden de mannen van Koolcast Sport er dan in om Lukaku te overtuigen? "Eigenlijk had Romelu het ons 3 jaar geleden al beloofd", lacht Alexandre Mestag, mede-bezieler van het productiehuis én host tijdens het interview met Lukaku. "Romelu is een volger van het eerste uur en postte op Twitter dat-ie ooit eens zou langskomen. Hij wilde ons steunen, want we zijn jongens die op hem lijken en zelf een platform uit de grond willen stampen. Sindsdien hebben we altijd een goed contact onderhouden."



Toch is het opvallend hoe amicaal de mannen met een wereldster als Lukaku babbelen. "We zijn het gewoon om met voetballers om te gaan", aldus Mestag. "Gilles (Mbiye-Beya, red.) werkte ook even voor de Belgische voetbalbond en is daar in contact gekomen met Romelu."

"Al danken we onze sterke band vooral aan het feit dat we constant FIFA tegen elkaar spelen. (lacht) Romelu heeft zijn ploegje, wij de onze. We dagen elkaar uit in het spel, maar praten ook over allerlei andere zaken. Romelu weet dat die gesprekken tussen ons blijven."

Maar nu ging Lukaku dus toch "on record" in een podcast van Koolcast Sport. "Vorige week contacteerde Romelu ons opeens. Hij was klaar om zijn hart eens te luchten en wilde een gesprek voeren. Waarom nu? Omdat Romelu het belangrijk vond om duidelijkheid te scheppen rond wat geruchten, zoals zijn afwezigheid bij de nationale ploeg." "Het was allemaal behoorlijk last minute. Romelu zei ook dat hij geen tijd had voor een volledige aflevering, maar zich slechts 45 minuten kon vrijmaken. (grijnst) Het gesprek is toch wat uitgelopen naar bijna twee uur. We hebben vooral gefocust op de onderwerpen die actueel zijn en waarover Romelu wilde praten."

Stempel gedrukt

Het gesprek miste zijn effect niet - alle media, in binnen- en buitenland, pikten het interview met Lukaku op. "Een mijlpaal voor Koolcast Sport", noemt Mestag het. "Dit is een bekroning voor al ons harde werk van de voorbije jaren. Kijk, wij hebben nooit iets willen vervangen in de media, maar hadden altijd het doel om iets toe te voegen. Nu maken we een statement door iemand met zoveel naam en faam als Lukaku te kunnen strikken." Koolcast Sport drukt overigens al een tijdje (indirect) zijn stempel op het voetballandschap. Veel gezichten van het gezelschap groeiden door naar grote mediabedrijven.

