Sportief directeur Anderlecht: "Kasper Dolberg is erg hongerig"

Morgen gaat de Jupiler Pro League weer van start. Anderlecht mag meteen over de vloer bij stadsgenoot Union. "Ik heb wel wat vlinders in de buik", vertelt technisch directeur Jesper Fredberg aan Peter Vandenbempt. "Om te weten waar we staan." "Want je kan een goed gevoel hebben. Je kan denken dat je goed voorbereid bent, maar dat betekent weinig voor je die eerste wedstrijd speelt." Union wordt meteen een zware tegenstander. De vorige 6 duels verloor Anderlecht, een 7e nederlaag is uit den boze. " Het zou een voordeel kunnen zijn dat we ze nu al ontmoeten", stelt Fredberg. "Misschien staan we nu verder in onze voorbereiding dan zij. Misschien spelen zij over drie weken sterker dan wij." "Voor ons en voor onze supporters is Union - Anderlecht de beste match om de competitie te beginnen", vindt de Deen. "Ik geef toe dat we de vorige wedstrijden tegen hen de mindere ploeg waren. Dat is ook een grote motivatie voor ons, om iedereen te tonen dat we een nieuwe start willen maken."

"Play-off I is momenteel het enige doel"

Anderlecht wil dit seizoen veel hoger eindigen dan de 11e plaats. "We moeten een beter seizoen draaien", is Jesper Fredberg duidelijk. "Ons eerste doel is Play-off I halen." "Want als je de top 4 haalt, maak je ook kans om Europees voetbal te spelen." "We zullen het doel niet veranderen tot we het bereikt hebben", gaat Fredberg voort. "Dat betekent ook, als we de eerste 2 wedstrijden verliezen, we onze ambitie niet zullen veranderen." En als Anderlecht het seizoen opent met een 6 op 6? "Dan gaan we niet pretenderen dat we de titel pakken", antwoordt de CEO Sports van RSCA. "We houden het op Play-off I. Dat is het enige doel in ons hoofd op dit ogenblik." "Daarom stappen we elke match het terrein op met de ambitie om die te winnen."

"We zijn nog niet klaar met de transfers"

Om Play-off I te bereiken, heeft de sportieve cel van Anderlecht al 5 versterkingen naar Brussel gehaald. Jesper Fredberg: "Ik ben heel blij met de transfers. Het zijn versterkingen die op de lijst stonden sinds dag 1. Ze vormen allemaal een meerwaarde voor de huidige kern." "Zijn we al tevreden met de transferperiode tot nu toe? Neen, dat zijn we nog niet." "Ik probeer nog altijd om het team nog beter te maken dan het nu al is. Ik probeer nog altijd puzzelstukjes te vinden die passen." "We zijn dus nog niet klaar", maakt hij duidelijk.

Kasper Dolberg kost veel, maar ik wil hem geen dure speler noemen. Jesper Fredberg

De Deense spits Kasper Dolberg gaf meteen zijn visitekaartje af met een goal in de galamatch tegen Ajax.

"Hij kost veel, maar ik wil hem geen dure speler noemen", vertelt Fredberg over zijn landgenoot. "We hebben een goeie deal kunnen sluiten." "De voorbije twee jaar hebben we niet de Dolberg gezien de we kennen, maar we geloven dat hij bij het voetbal van Anderlecht past. Hij is een mobiele aanvaller, erg koel voor doel én hij is hongerig." "Kasper had veel opties, maar hij heeft voor Anderlecht gekozen. Omdat hij zo hongerig is." De Argentijn Luis Vazquez wordt Dolbergs concurrent in de spits. "Ik wil een competitieve omgeving creëren", legt Fredberg uit. "Plus, vorig jaar moesten we kwaliteit inboeten bij een blessure. Nu kunnen de invallers een meerwaarde bieden." "Maar Kasper is momenteel onze nummer 1", verduidelijkt de CEO. "Vazquez is een investering in de toekomst. Want als Kasper zijn niveau haalt, blijft hij geen jaren bij Anderlecht."