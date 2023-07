Vandenbempt en Snelders over uitdagers: "Top 4 is een gewettigde ambitie voor Anderlecht"

AA Gent: "Zo slecht staat KAA Gent er niet voor"

Door eigen schuld miste KAA Gent na een heel goede tweede seizoenshelft de Champions’ Play-off. Het won met de vingers in de neus de Europe Play-off, goed voor de 5e plaats.



De offensieve verrassingen – Orban (20 goals in 22 duels) en Cuypers (JPL-topschutter met 27 goals) – zijn (nog) niet vertrokken. Snelders: "Tissoudali is een derde topper voorin. Hij komt uit een heel zware blessure, maar we verwachten wel dat hij opnieuw kan wat hij voorheen kon.”



“Het zal belangrijk zijn wat er nog vertrekt bij AA Gent om te zien of ze nog competitief kunnen blijven. Als Union wat afzakt, zou een stap hoger misschien kunnen. Maar ik verwacht eerder een status quo wat hun ranking betreft.”

Watanabe was heel erg goed bij Kortrijk en Kandouss sterkhouder bij Union. Vanhaezebrouck kan niet zeggen dat zijn bazen niets gedaan hebben. Peter Vandenbempt

Vandenbempt ziet Gent wel versterkt: "Ze gaven een kleine 7 miljoen uit voor 2

centrale verdedigers. Watanabe was heel erg goed bij Kortrijk en Kandouss was sterkhouder bij Union. Vanhaezebrouck kan niet zeggen dat zijn bazen niets

hebben gedaan om dat compartiment te versterken.”



“Maar ik ben het er wel mee eens, dat de kern breder moet. Zeker met de Europese belasting erbij."



"Met Cuypers en Tissoudali vooraan is dat toch niet slecht. En als je dan bijvoorbeeld 20 miljoen krijgt voor Orban, die je kan besteden, is er nog wel wat mogelijk. Zo slecht staat Gent er wat mij betreft niet voor.”



Eén nieuwe naam lieten Vandenbempt en Snelders nog vallen. Pieter Gerkens vinden ze allebei een heel goede, “nuttige” transfer: “Vanhaezebrouck kent hem nog van bij Anderlecht. Gerkens is een speler die Vanhaezebrouck goed weet te benutten: slim, veel loopvermogen, infiltreren…”



De vraag is ook hoe het bij AA Gent gaat werken met de nieuwe eigenaar, Sam Baro. Vandenbempt: "Vanhaezebrouck kon zich zeer veel permitteren onder De Witte en Louwagie op basis van zijn zeer grote verdienste. Ik weet niet hoe dat onder de nieuwe eigenaar werkt."

Hein Vanhaezebrouck op de Gentse Feesten.

Anderlecht: "Top 4 en Europees voetbal is gewettigde ambitie"

De 11e plaats was de slechtste in 86 jaar voor Anderlecht, voor de Belgische recordkampioen zat het seizoen er al in april op.



Vandenbempt noemde in juni de kloof groot. Hoe gaan ze die dichten? "Ze gaan niet meer 11e eindigen, denk ik. Maar om mee te doen met de top 3, top 4, moet je een geweldige sprong maken."



"En hoe je het ook draait of keert: vorig jaar is er zeer veel verdoezeld door de zeer goeie Europese campagne. Daar konden ze zich aan optrekken en dat hield de boel ook rustig.”



Nog een vaststelling: "Van de bepalende spelers vorig jaar zijn er 3 niet meer bij. Slimani na Nieuwjaar was een zeer geslaagde transfer. Verbruggen deed het uitstekend, in Europa en als puntenpakker in de competitie. En eigenlijk missen we ook de allerbeste Yari Verschaeren."



"Die haalde echt zijn beste niveau, toen hij uitviel met zijn blessure. Dat heeft Anderlecht zeker ook parten gespeeld. Verschaeren zal er minstens tot Nieuwjaar niet bij zijn."

Ik zat naar Anderlecht-Ajax te kijken en dacht dat er niet veel veranderd is. Wie gaat er kansen creëren? Peter Vandenbempt

"Alles bij elkaar is dat redelijk veel dat moet vervangen worden. Ik zag Anderlecht zaterdag Ajax kloppen met 3-0. Doelman Dupé (van Toulouse, red) gaf een heel goede eerste indruk, Patris (van OHL) vind ik ook een goede transfer. Maar ik zat naar de wedstrijd te kijken en dacht dat er veel niet veranderd is. Wie gaat er kansen creëren?”



Misschien Lonwijk, de nieuwe Nederlander op het middenveld? Vandenbempt: “Ik ken hem niet, maar ik lees dat het misschien een type-Ekkelenkamp is: een loper en intelligent, maar geen echte nummer 10, die het spel verdeelt zoals de beste Verschaeren.”



"Fredberg kent hem van bij Viborg, maar bij PSV brak hij niet door en bij Utrecht en Dinamo Kiev lukte het toch ook niet."



En wat vooraan? "Nieuwkomer Dolberg is een ander type dan Slimani. Anderlecht wil toch een bepaald soort voetbal spelen waarbij pressing belangrijk is. Slimani bleef maar jagen. Dat doet Dolberg niet. En het is afwachten wat Vazquez, een bonk, brengt."



De ambitie in de Brusselse bestuurskamer is zeker de Champions' Play-off. “Ze willen de top 4 en Europees voetbal afdwingen. Het is afwachten hoe de nieuwe spelers meevallen, maar ik denk dat dat wel een gewettigde ambitie mag zijn.”