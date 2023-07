Vandenbempt & Snelders over titelkansen: "Antwerp is geen favoriet, Racing Genk heeft beste papieren"

Komend weekend begint de Jupiler Pro League 2023-2024. In onze podcastspecial van De Tribune belichten commentator Peter Vandenbempt en cocommentator Eddy Snelders de top 4 van vorig seizoen. "Club Brugge is de enige ploeg met de status dat het seizoen mislukt is zonder titel, maar op dit moment zijn ze geen titelfavoriet."

"Over nieuwe format is goed en minder goed te vertellen"

Onze competitie telt weer 16 ploegen met op het eind een Champions' Play-off uitgebreid van 4 naar 6 ploegen, de nummers 7 tot 12 in de Europe Play-off en 13 tot 16 in degradatieplay-offs.



Iedereen speelt weer evenveel wedstrijden. Dat teams als Anderlecht eind april al klaar waren, terwijl Antwerp zich pas begin juni tot kampioen kroonde, is voorbij.



Vandenbempt: “Er is goed en minder goed te vertellen over dat nieuwe format. Dat iedereen blijft voetballen tot het einde van het seizoen, daar kan niemand tegen zijn. Je bent met profclubs bezig, die hun spelers moeten betalen tot 30 juni.”



Hij maakte wel een kanttekening: "Ik vond de play-offformule met 4 beter, aantrekkelijker, gebalder en intenser dan met 6. Maar ik begrijp wel dat de topclubs en misschien ook veel andere clubs pleiten voor een Play-off I met 6. 4 is krap. De top is toch iets breder geworden."



Het nieuwe systeem zou alvast tot 2030 behouden blijven.

Antwerp: "Niet de favoriet, maar dat waren ze vorig jaar ook niet"

Antwerp pakte vorig seizoen – een jaar te vroeg, zei sportief directeur Overmars –de titel. Vandenbempt: “De lat ligt weer een beetje hoger. Maar als Antwerp geen kampioen is, betekent dat niet dat het seizoen mislukt is."



"De top is breder geworden en het is niet zo makkelijk om kampioen te worden. Ik vind het een huzarenstuk wat Antwerp vorig seizoen gedaan heeft. Want ik vond niet dat Antwerp kwalitatief de beste kern had in vergelijking met Club Brugge, Genk en Union."



"Dat Stengs niet komt, is toch een klapje. Ik zeg niet dat Antwerp nu weer favoriet is. Dat waren ze vorig jaar ook niet. En ik denk dat Antwerp dat zo ook graag heeft.”



Snelders stelt vast dat Stengs naar Feyenoord gaat en de onderhandelingen met Keita (gehuurd van OHL, red) wat vastlopen. "Keita is een dienende speler, Stengs meer een beslissende speler. Stengs was belangrijker om te halen."

"Het is ook afwachten wat de jeugd brengt: vorig jaar heeft Vermeeren zich heel goed ontwikkeld. Ze rekenen er nog op een paar andere jonge jongens, Ilenikha en Van den Bosch. De vraag is of dat gaat lukken. Jonge jongens zijn altijd een vraagteken."



En nog een vraag is wat er de komende weken financieel gaat gebeuren. "Antwerp is heel snel gegroeid en rekent vooral op Gheysens. Maar die heeft wat turbulenties, zowel met het stadion als zijn firma", weet Snelders.



"Hoe ver gaat die nog meegaan? Gaat hij nog kapitaalsverhogingen doen, zal Overmars nog met de buidel open kunnen acteren?"



Vandenbempt werpt op wat er met Jean Butez gaat gebeuren. “Want de doelman is toch een zeer belangrijke pion.” Er is interesse, maar de Fransman wil niet per se weg.



Dat Antwerp vorige week de Supercup won tegen KV Mechelen, is een plus. "Die laatste wedstrijd voor de competitie begint, is toch belangrijk", vindt Vandenbempt. "Antwerp kan er met een goed gevoel en een goede wedstrijd aan beginnen."



Nog een laatste bedenking van Vandenbempt: "Er mag met een aantal jongens - denk aan Vincent Janssen - niets gebeuren. En daar komt dit seizoen – in tegenstelling tot vorig jaar – nog de Europese belasting bij."



Kampioenenmaker Toby Alderweireld.

Club Brugge: "Het was echt niet goed tegen AZ, nog een heleboel vraagtekens"

Na 3 titels op een rij ging Club Brugge vorig seizoen in België de mist in. Vandenbempt: "Club Brugge is de enige club in België die de status heeft om te zeggen: “Wij moeten kampioen worden, anders is het niet goed geweest.” Maar op dit moment vind ik ze niet de titelfavoriet."



"Vorig jaar waren ze voor mij torenhoog favoriet. Ze hadden de beste kern in jaren. Alleen heeft die op de uitstekende Champions League-campagne na niet gerendeerd."



"En ze zijn op dit moment niet noodzakelijk beter. Voor Brugge geldt het helemaal niet dat ze een goed gevoel overhouden aan de oefenwedstrijden.”



“Het was zaterdag echt niet goed tegen AZ (1-2). Je zit nog met een heleboel vraagtekens. Maar er zullen zeker nog transfers gebeuren. En dat is ook nodig.”

Over transfers gesproken, daar ziet Vandenbempt wel een voordeel: "Ondanks nationaal een mislukt seizoen heeft Club in het tussenseizoen geweldige financiële zaken gedaan (Mata, Lang, Sylla, red)."



"Dat is teren op het werk van vele jaren, waardoor ze gearriveerd zijn in de Europese subtop. Door hun goede Europese prestaties is het niet zo erg dat je nationaal wat minder presteert. Clubs die geld willen leggen, kijken daar blijkbaar doorheen. Ik vind het trouwens onbegrijpelijk dat Straatsburg 20 miljoen euro betaalt voor Sylla na zijn seizoen.”



Noa Lang wilde een transfer en kreeg die naar PSV. Snelders: “Dat is een verlies voor Brugge, zijn flitsen en ideeën geven altijd een meerwaarde. Anderzijds vertrekt er iemand waar je wat werk aan hebt. Ik denk dat het voor beiden het ideale moment was.”



Met de verworven centen zal Club Brugge zeker centraal achteraan iets moeten doen, want daar hebben ze alleen nog Boyata, Mechele en Spileers. Nieuwe spits Thiago kon Vandenbempt nog niet bekoren in de Brugse Metten. "Al was het geen dankbare match voor hem. Normaal is dat echt wel een goede transfer van Club Brugge."



"Het zal toch nog moeten blijken of het heel snel heel erg goed loopt bij Brugge. Ze staan voor het eerst in een vrij nieuwe situatie, waarbij er gepresteerd moet worden vanaf nu donderdag.”

Welke indruk maakte Ronny Deila al, die vorig seizoen Standard opnieuw tot leven bracht? Snelders: “Er is niets dan lof voor Deila, die bij Standard met beperkte middelen een goed geheel heeft gesmeed.”



Vandenbempt: “Ik denk dat hij precies brengt wat Brugge nodig had. Ze waren toch wat ingedut. Wat Deila kan en bij Club ook zeker zal doen: dat is een energiestoot door de club jagen, het publiek er weer mee achter krijgen. Dat was vorig jaar ook een probleem. Het was vaak stil in Jan Breydel, er was gemor.”



“Bij Standard waren de resultaten van Deila wel wisselvallig. Daar kon dat. Bij Club niet. Maar hij is met Celtic Schots kampioen geworden. Hij weet wat het is om elke week te moeten presteren.”

Genk: "Het meest klaar voor de titel"

Voor Vandenbempt staat vandaag de dag KRC Genk er het beste voor qua titelaspiraties. "Die zijn gestrand op 1,5 minuut van de titel."



"Ze waren een van de aantrekkelijkste ploegen vorig jaar, presteerden uitstekend en mogen zich wel wat bekocht voelen in die beslissende wedstrijd tegen Antwerp met 1 of 2 strafschoppen die ze niet hebben gekregen. En iedereen is er nog. Integendeel: ze hebben er nog een paar spelers bijgehaald.”



Onze voetbalcommentator maakt zich wel de bedenking hoe het over 2 à 3 weken zal zijn, want de zomermercato loopt nog volop. Vertrekken bijvoorbeeld Trésor en Paintsil?



“Maar op dit moment ben ik geneigd te zeggen dat Racing Genk de beste kern en de beste papieren heeft. Ook omdat het natuurlijk spelers zijn die we kennen."



"De nieuwe spelers van Club Brugge, van Anderlecht kennen we niet meteen. Maar Fadera bijvoorbeeld wel, die overkomt van Zulte Waregem. Dat vind ik een heel goede transfer. En Kayembe is in de breedte een goede versterking."

"Zeggen dat Genk dé titelfavoriet is, is een beetje kort door de bocht. Ze zijn er wel het meest klaar voor, denk ik.”



Voor Snelders is het vooral belangrijk wat er zal gebeuren met Paintsil. “Iedereen heeft het altijd over de assists van Trésor (24, red) , maar ik vond de rushes van Paintsil bij momenten veel beslissender en efficiënter.”



De cijfers van de Ghanees zijn ook indrukwekkend met 18 goals en 14 assists over alle competities vorig seizoen. De cocommentator kijkt ook naar voren. “Onuachu weg is het begin van het einde geweest bij Genk om geen kampioen te spelen. Die speerpunt is afgenomen en daar hebben ze serieus onder geleden.”



“Het is afwachten of Tolu, die met een reputatie kwam, maar afgeremd werd door een blessure, de echte nieuwe Onuachu kan worden”, vult Vandenbempt aan.

Union: "Enorme aderlating, maar genieten minstens voordeel van twijfel"

In Brussel is een leegloop aan de gang: coach Geraerts weg, net als Boniface, Teuma, Van Der Heyden, Kandouss, El Azzouzi en Adingra.



“Als ze niet hebben gedaan wat ze vorig seizoen hebben gedaan, zouden we zeggen: “Hopeloos!”, meent Vandenbempt. “Nu verdienen ze minstens wel het voordeel van de twijfel."



"Maar het is echt wel een enorme aderlating. De doelpunten van Boniface, de statistieken en persoonlijkheid van Teuma, rots in de branding Kandouss, mister Union Van der Heyden… Het zou straf zijn als ze hetzelfde nog eens flikken.”



"Ik blijf het ook een vreemd en ongelukkig verhaal vinden dat Geraerts geen trainer meer is van Union. Vorig jaar ging Mazzu weg, maar iedereen wist dat Geraerts ook een belangrijke rol had gespeeld in de schaduw en zorgde voor de continuïteit."



"Nu krijgen we in principe ook een stijlbreuk. Tenzij Alexander Blessin op een andere manier gaat spelen. Misschien kunnen we het ook omkeren en zeggen dat het niet slecht is dat het nu met veel nieuwe spelers gebeurt.”

Ik neem aan dat het geen probleem is dat Union een keer Play-off II speelt. Peter Vandenbempt