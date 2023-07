Terend op het verdriet van de net niet: trekt versterkt KRC Genk dit seizoen titel over de streep?

De kanonskogel van Alderweireld, weet u nog? In Limburg bij iedereen nog vers in het geheugen. Een wederkerende bevestiging dat het dit jaar beter moet.

Dan moet het wel nog op zoek naar een veelscorer in de spits. Na het vertrek van Onuachu in de winter volgde een leegte die niemand kon opvullen.

Dat allemaal om een neerwaartse spiraal – zoals Genk die kende richting en in de play-offs – in het verleden te laten.

Nieuwe naam: Christopher Bonsu Baah

Een clubrecord is gesneuveld.

Genk betaalde begin juli 5,2 miljoen euro – een bedrag dat nog kan oplopen tot 7 miljoen – voor de Ghanese vleugelaanvaller met de klinkende naam Christopher Bonsu Baah aan Sarpsborg in Noorwegen.

Volgens scouts in Scandinavië the next big thing. Genk pakte dan ook met trots uit dat het een strijd won met Premier League-club Brighton, dat een constructie in gedachten had voor de goedlachse speler.

Duizelingwekkende cijfers heeft hij (nog) niet, verschroeiende versnellingen en speelse dribbels wel in overvloed. Dat leverde hem een nominatie voor Golden Boy én hoge verwachtingen in Limburg op.