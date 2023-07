Antwerp en zijn talenten staan voor het zware jaar van de bevestiging: te beginnen met de Supercup?

Antwerp staat voor het seizoen van de bevestiging na de dubbel in eigen land. Op een wolk leeft The Great Old toe naar een nieuwe strijd in de Jupiler Pro League.

In de voorbereidingswedstrijden bleek alvast dat winnen geen vanzelfsprekendheid zal worden. Overtuigt stamnummer 1 vanavond wel in de Supercup tegen Mechelen?

Nieuwe naam: George Ilenikhena

Op zijn 16 moet hij de strijd aangaan met ervaren spits Vincent Janssen.

Het idee schrikt George Ilenikhena allerminst af. De – voor zijn leeftijd – fysiek mature aanvaller van 1,85 meter gaat geen uitdaging uit de weg. Zijn neus voor goals toonde hij al in een oefenpot tegen Lierse K.

Ilenikhena komt over van de Franse tweedeklasser Amiens. Ver van zijn ouders in Lagos, Nigeria. Maar dat deert het talent niet: "Ik heb een doel voor ogen in het voetbal."

Die vastberadenheid sloeg aan bij Marc Overmars. "Het zegt iets dat hij zijn carrière in België wil verderzetten, want er was ook heel wat interesse van buitenlandse clubs", klinkt hij trots over de nieuwe "ruwe diamant".