Brengt Ronny Deila de rock-'n-roll terug in Club Brugge na de treurmars van vorig seizoen?

Na jaren vol succes was vorig seizoen een ontnuchtering van jewelste. Ondanks een historische campagne in de Champions League beleefde Club Brugge een lijdensweg in de Belgische competitie met maar liefst drie hoofdcoaches. Vooral onder Scott Parker zakte blauw-zwart ver door de ondergrens.



Rik De Mil loodste Club wel nog richting Champions' Play-offs, maar na drie opeenvolgende titels was dat niet voldoende om Jan Breydel te sussen. Aan Ronny Deila om de hoogdagen te laten herleven. De succescoach van Standard, die wel geen punten scoorde door te liegen over zijn transfer, moet weer vechtlust en energie in Club krijgen. In interviews vertelde de Noor onder meer dat hij de vaste tafelschikking al veranderde om zo het groepsgevoel aan te sterken.

Met onder meer Igor Thiago, Michal Skoras, Victor Barbera, Hugo Vetlesen en de teruggekeerde Maxim De Cuyper kwam er alvast veel (en broodnodig) nieuw bloed in de selectie van Club. Van Deila wordt ook verwacht dat jongens die hun potentieel nog niet volledig inlosten - denk bijvoorbeeld aan recordaankoop Jaremtsjoek - eindelijk opleven. Achterin is de spoeling wel nog dun, zeker na het vertrek van goudhaantje Abakar Sylla. En hoe hard zullen ze straks Noa Lang missen in Brugge?

Nieuwe naam: Hugo Vetlesen

Een talentvolle Noor met Belgische wortels.



Hugo Vetlesen leefde tot zijn 4e in Eigenbrakel, omdat zijn vader (nog steeds) in ons land werkt. Zijn moeder is dan weer een Française, waardoor Vetlesen meteen één van onze landstalen spreekt. Door de band met Brussel kreeg Vetlesen trouwens ooit een shirt van Anderlecht. Om mogelijke onvrede bij zijn nieuwe achterban te vermijden, haalde de middenvelder de bewuste foto wel al van zijn Instagram-account.

Vetlesen was een cruciaal onderdeel in de successen van het Noorse Bodø/Glimt, dat zich twee keer tot landskampioen kroonde en vorig jaar verrassend de kwartfinale van de Conference League haalde. Tegen AS Roma scoorde Vetlesen zelfs de winnende treffer. De Noor - ondertussen ook international - staat bekend als een dynamische middenvelder die slim de lijnen uitzet, maar ook het defensieve werk niet schuwt. Bij Bodø/Glimt toonde Vetlesen dat hij ook bijzonder beslissend kan zijn door in 123 wedstrijden 32 keer te scoren en 37 assists te geven.

Inkomend Igor Thiago Loedogorets Michal Skoras Lech Poznan Victor Barbera Barça Atletic Hugo Vetlesen Bodo/Glimt Maxim De Cuyper** Westerlo Faitout Maouassa** Montpellier Eder Balanta** Schalke Uitgaand Noa Lang PSV Abakar Sylla Strasbourg Clinton Mata Olympique Lyon Cyle Larin Real Valladolid Ruud Vormer Zulte Waregem Senne Lammens Antwerp Thomas Van den Keybus Westerlo Youssouph Badji Charleroi Lynnt Audoor* KV Kortrijk

Quote uit de voorbereiding:

"Over een heel seizoen bekeken, was het mijn slechtste seizoen. Maar vaak liggen mijn prestaties in de lijn van die van de ploeg. Er wordt wel eens gezegd dat "wanneer Hans slecht is, ook Club slecht is". Dat is volgens mij niet zo. Veeleer is het moeilijk voor mij om uit te blinken als de ploeg niet goed is. Tenzij je Messi of Mbappé heet, is het heel moeilijk om het op je eentje te doen.” (Hans Vanaken, Het Laatste Nieuws)

Resultaten in voorbereiding

Club Brugge - AZ: 1-2

- AZ: 1-2 KFC Heist - Club Brugge : 0-22

: 0-22 Club Brugge - Go Ahead Eaglges: 2-1

- Go Ahead Eaglges: 2-1 Feyenoord - Club Brugge : 2-0

: 2-0 Club Brugge - Beerschot: 3-0

- Beerschot: 3-0 Club Brugge - Zulte Waregem: 0-1

