Een nieuw tijdperk met een dossier dat alles zal bepalen: welke richting vaart KAA Gent uit?

Quo vadis, KAA Gent?



Met Sam Baro als kersvers eigenaar beginnen de Buffalo's aan een volgend hoofdstuk. De nadruk op de lokale verankering verdient lof, maar daar koop je sportief natuurlijk weinig mee.

En dus is de grote hamvraag: zal de lokale ondernemer in staat zijn om het stamnummer 7 dichter te laten aansluiten bij de Belgische voetbaltop? Op transfervlak was de slagkracht van KAA Gent – tot frustratie van de coach – toch vrij beperkt.

Afwachten hoe Baro – onervaren in het voetbal – die kloof gaat dichten. Dat Ivan De Witte en Michel Louwagie allebei nog een jaar op post blijven, wijst wel op een transitieperiode zonder radicale ommezwaai.