Iedereen kijkt uit naar het seizoen van Anderlecht: volgt eindelijk nog eens een jaar zonder brokken?

Het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League staat voor de deur. Na een spektakelrijke ontknoping hebben de ploegen hun huiswerk gemaakt tijdens de zomer. Wat leveren de Deense connecties op bij Anderlecht, oude glorie of een nieuw verblijf in de buik van het klassement? Dit is de ploeg voor u doorgelicht.

Anderlecht is zoals de Brusselse ring: het is er eigenlijk nooit rustig. Alleen veranderde de rit van vorig seizoen wel in een uitzonderlijk brokkenparcours. Met veel blutsen in het ego finishte paars-wit op een historisch lage twaalfde plaats. Iedereen in het Lotto Park - voorzitter Wouter Vandenhaute op kop - hoopt dat de Deense tandem Brian Riemer - Jesper Fredberg de recordkampioen weer naar de top stuurt. De sportief directeur testte wel al het geduld van de fans door lang te wachten om zijn transfertargets te strikken. Met verdwaald toptalent Kasper Dolberg kon de eerste nieuwkomer wel tellen. Nadien volgden in sneltempo jongens als Patris, Dupé, Lonwijk en Vazquez. Kunnen zij vorige steunpilaren als Verbruggen, Slimani en de geblesseerde Verschaeren zomaar vervangen?

In de voorbereiding was het alvast even schrikken toen Anderlecht een 0-6-nederlaag van Sparta Praag incasseerde. Een stevige slipper die paars-wit rechtzette door zijn galamatch met 3-0 te winnen van Ajax.

"Maar ik zat naar de wedstrijd te kijken en dacht dat er veel niet veranderd is. Wie gaat er kansen creëren?, vraagt onze analist Peter Vandenbempt zich wel nog af. Veel Belgische voetbalvolgers die met grote ogen uitkijken naar het seizoen van de revanche voor Anderlecht. Met een zwaar openingstweeluik tegen Union en Antwerp wacht meteen een pittig examen.

Overleeft paars-wit dat zonder brokken?

Nieuwe naam: Tudor Mendel-Idowu

Anderlecht dat Barcelona aftroeft in een transferdossier.



Dat is een feit dat je voor deze zomermercato niet meteen zag aankomen. En toch slaagde paars-wit erin om de talentvolle Tudor Mendel-Idowu naar het Lotto Park te lokken in plaats van Camp Nou. De 18-jarige flankaanvaller kon nooit doorbreken bij Chelsea, maar was toch een transferdoel voor de B-ploeg van de Spaanse landskampioen. Tot Jesper Fredberg het dossier kaapte. Tudor - een snelle winger met flitsende dribbels - zal wellicht voorzichtig in de A-ploeg geïntegreerd worden en vooral zijn matchen spelen bij de Futures.

Mendel-Idowu stond overigens niet alleen als voetballer bekend als een toptalent. In de Britse tv-show Child Genius, over wonderkinderen, eindigde hij in 2014 als tweede. Hij liep ook (met een beurs) school in Eton, een van de beste en meest elitaire kostscholen in Engeland. Vorig jaar voerde de officiële website van de FIFA de aanvaller nog op tijdens Wereldboekendag.

Inkomend Kasper Dolberg OGC Nice Louis Patris OH Leuven Maxime Dupé Toulouse Justin Lonwijk Dinamo Kiev Luis Vazquez Boca Juniors Tudor Mendel-Idowu Chelsea Mustapha Bundu** FC Andorra Antoine Colassin** Heerenveen Uitgaand Lior Refaelov Maccabi Haifa Hendrik Van Crombrugge KRC Genk Timon Wellenreuther Feyenoord Bart Verbruggen Brighton Kristoffer Olsson Midtjylland Bohdan Mychajlytsjenko** Dinamo Zagreb Noah Sadiki Union Lucas Stassin Westerlo Islam Slimani Adrien Trébel Aristote Nkaka Lierse Mo Dauda

Quote uit de voorbereiding

"Ik ben op een punt gekomen dat ik de juiste keuze moet maken in functie van mijn voetbalcarrière. Geld speelde in mijn keuze voor Anderlecht geen grote rol.” "Of mijn diabates een rem zet op mijn prestaties? Neen, integendeel. Ik heb ermee leren leven. Het gaat beter sinds ik de diagnose gekregen heb, in oktober 2021. Voordien voelde ik me snel moe en wist ik niet hoe dat kwam. Nu ik weet wat er aan de hand is, neem ik mijn voorzorgen en monitor ik mijn suikerspiegel." (Kasper Dolberg, HLN)

Resultaten in voorbereiding

Oudenaarde - Anderlecht : 0-5

: 0-5 Anderlecht - Lokomotiva Zagreb: 3-1

- Lokomotiva Zagreb: 3-1 Anderlecht - Sparta Praag: 0-6

- Sparta Praag: 0-6 Anderlecht - Ajax: 3-0

Competitiestart