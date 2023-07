Overtreft Union voor de derde keer zijn stoutste dromen of is het kwaliteitsverlies nu echt te groot?

Het Dudenpark als bedevaartsoord.



Was er een club die grotere mirakels verrichtte dan Union de voorbije seizoenen? Als promovendus lang meegestreden voor het kampioenschap, enkele maanden geleden op een paar minuten gestrand van het allerhoogste.



Straf. En als de Brusselaars zich straks voor de derde keer op een rij in het titeldebat mengen, zou dat pas écht waanzinnig zijn. Deze zomer vloeide er toch flink wat topkwaliteit weg bij Union. Teuma trok naar Reims, Boniface deed de kassa rinkelen met een recordovergang naar Leverkusen. En dan zwaaiden ook nog Kandouss, Adingra en Van der Heyden af. Kan zelfs de straffe scouting van de cultclub die leegte opvullen? Voorlopige nieuwkomers zoals Mac Allister, Leysen en Kabangu zijn toch geen zekerheidjes om meteen het verschil te maken. Al heeft Union krediet aangezien het de vorige zomers ook (succesvol) uitpakte met onbekende parels.

Victor Boniface trok voor een bedrag van minimum 20 miljoen naar het Duitse Leverkusen.

Wie we wél kennen, is de nieuwe trainer Alexander Blessin. De ex-coach van Oostende - daar stond hij bekend voor powervoetbal met hoge druk - wacht de zware taak om net zoals voorgangers Felice Mazzu en Karel Geraerts de achterban te doen dromen. "Maar het is onrealis­tisch om nu bijvoor­beeld te zeggen dat we kampioen willen worden", temperde hij de verwachtingen in HLN. "Die druk zou de club ook nooit opleggen."

Nieuwe naam: Kevin Mac Allister

Heeft een achternaam als een klok in voetbalgek Argentinië. Stamt namelijk uit een echte voetbalfamilie die sinds kort zelfs een wereldkampioen telt. Papa Carlos Javier speelde bij topclubs als Argentinos Juniors, waar Union ook zijn zoon wegplukte, en Boca Juniors. Hij mocht ex-ploegmaat Diego Maradona tot zijn vrienden rekenen. Oudste broer Francis speelt momenteel voor Rosario Central, terwijl de jongste Alexis ondertussen onsterfelijk is in zijn thuisland. De middenvelder was namelijk een cruciaal onderdeel van de Argentijnse ploeg die zich in Qatar tot wereldkampioen kroonde. Recent verzilverde hij zijn droomjaar ook met een transfer van Brighton naar Liverpool.

Kevin Mac Allister begon dus eveneens aan een nieuw avontuur. Bij Argentinos Juniors onderscheidde de verdediger zich met zijn grote strijdershart. Voor de 25-jarige Argentijn wordt het wel afwachten hoe snel hij zich aanpast aan zijn eerste overzeese avontuur. Misschien kan zijn broer wat tips geven? Ach ja, nog dit: de aanwinst van Union deelt natuurlijk ook zijn naam met het hoofdpersonage uit de de iconische kerstfilm Home Alone. Een voorzet die ze bij het sociale media-team van de Brusselse club niet lieten liggen.

Inkomend Mathias Rasmussen Brann Kevin Mac Allister Argentinos Jrs. Koki Machida Kashima Antlers Charles Vanhoutte Cercle Brugge Fedde Leysen Jong PSV Henok Teklab Preussen Münster Elton Kabangu Willem II Noah Sadiki Anderlecht Matthew Sorinola** Swansea Uitgaand Victor Boniface Bayer Leverkusen Teddy Teuma Stade Reims Siebe Van Der Heyden Mallorca Oussama El Azzouzi Bologna Ismaël Kandouss KAA Gent Ilyes Ziani SL16 Simon Adingra (einde huur) Brighton Yorbe Vertessen (einde huur) PSV

Quote uit de voorbereiding

"Michael Jordan kreeg ooit de vraag: "Je maakt veel punten, maar hoe komt het dat je verdedigend zo sterk bent?". Zijn antwoord was simpel: "Ik wil de bal hebben. Ik moet dus leren hoe ik moet verdedigen om de bal te hebben. Daarna kan ik creatief zijn." Dát is exact wat ik wil. Een goede structuur om de bal te veroveren en dan creatieve oplossingen bedenken in aanvallend opzicht.” (Alexander Blessin, Het Laatste Nieuws)

Resultaten in voorbereiding

Nijlen - Union : 0-9

: 0-9 Monaco - Union : 1-1

: 1-1 Feyenoord - Union : 0-0

: 0-0 Union - Valenciennes: 1-0

Competitiestart