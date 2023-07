Union-coach Blessin voor competitieopener tegen Anderlecht: "Derbysfeer is altijd genieten"

Alexander Blessin heeft bij Union het roer overgenomen van succestrainer Karel Geraerts. Bovendien zijn in het tussenseizoen enkele sterkhouders vertrokken. Geen makkelijke opdracht dus voor de Duitser, die beseft dat hij nog wel wat huiswerk heeft.

"Maar ik zal niet zeggen dat deze match te vroeg komt. Het is wat het is", blikt hij vooruit op Union-Anderlecht van vrijdagavond. "Ik heb deze week op training een groep gezien die heel gefocust is. Ik denk dat we goed voorbereid zijn."

Dat er met onder meer Boniface en Undav ook heel wat kwaliteit vertrokken is bij Union staat buiten kijf. "Maar we mogen daar niet te veel bij stilstaan", vindt de Duitser. "Spelers komen en spelers gaan. Ik ben overtuigd dat we een nieuwe Boniface of Undav zullen vinden. Wel liefst zo snel mogelijk (lacht)."