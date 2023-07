RWDM na verrassend ontslag Euvrard: "Vragen fans om club te blijven steunen"

RWDM veroverde vorig seizoen de titel in de Challenger Pro League, maar de euforie rond de promotie ging snel liggen. John Textor, de Amerikaanse eigenaar van de club, deed kort na de titel al een opvallende zet en schoof voorzitter, oprichter, bezieler en RWDM-man in hart en nieren Thierry Dailly aan de kant.

"Ik heb veel vertrouwen en motivatie om hier te slagen in mijn missie en dat is om RWDM in 1e klasse te houden. Mijn voorganger en zijn staf hebben in elk geval fantastisch werk geleverd om de club daar te brengen."

"Ideaal is het niet, maar zulke dingen gebeuren in het voetbal", zei Caçapa donderdag op een persmoment. "De spelers waren aanvankelijk aangeslagen, maar hebben goed gereageerd op een moeilijke situatie."

De Camargo: "Caçapa uitgelegd dat RWDM echte traditieclub is"

Met voormalig Rode Duivel Igor De Camargo heeft RWDM gekozen voor een vertrouwd gezicht in de technische staf van hoofdcoach Claudio Caçapa. De Braziliaanse Belg droeg zelf nog het truitje van RWDM, waar hij in 2022 een punt zette achter zijn spelerscarrière.

"Dit is een mooie kans voor mij en een prima opstap naar het volgende hoofdstuk in mijn loopbaan", vertelt De Camargo. "Ik wil veel ervaring opdoen. Hier kreeg ik indertijd mooie kansen als jonge snaak en ik was er recent nog speler. Fijn dat ik nu terug ben."

"Ik zit in de staf om de coach bij te staan en de schakel te vormen tussen hem en de spelersgroep. Ik heb Caçapa ook al wat wegwijs gemaakt en hem uitgelegd dat RWDM in België een echte traditieclub is die weer aan het groeien is."

"De wedstrijd tegen Genk wordt dadelijk speciaal. Ik hou ook echt van die club en ga ervan genieten. Uiteraard hoop ik dat we een positief resultaat neerzetten."