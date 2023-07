Racing Genk verpest de terugkeer van RWDM met een stevige bolwassing: 0-4

Genk heeft de eerste drie punten van het seizoen op zak. In de tweede helft kwam de Limburgse zege niet meer in gevaar. Sterker nog: Genk maakte nog een vierde treffer. Cuesta kopte de 0-4-cijfers op het scorebord.

tweede helft, minuut 92. Einde. Genk heeft de eerste drie punten van het seizoen op zak. In de tweede helft kwam de Limburgse zege niet meer in gevaar. Sterker nog: Genk maakte nog een vierde treffer. Cuesta kopte de 0-4-cijfers op het scorebord. .

Het blijft soepel draaien bij Racing Genk. Het was de ideale wedstrijd voor de Limburgers.

tweede helft, minuut 82. Het blijft soepel draaien bij Racing Genk. Het was de ideale wedstrijd voor de Limburgers. . Peter Vandenbempt op Radio 1.

Daar is Tresor nog een keer. De 24-jarige landgenoot trapt nog maar eens van net buiten de zestien. Zijn poging zeilt net boven de verste hoek.

tweede helft, minuut 80. Daar is Tresor nog een keer. De 24-jarige landgenoot trapt nog maar eens van net buiten de zestien. Zijn poging zeilt net boven de verste hoek. .

clock 71'

tweede helft, minuut 71. Cuesta knikt de 0-4 binnen! Het tempo was even gaan liggen, maar daar is doelpunt nummer vier dan toch. Paintsil brengt het leer uitstekend voor doel waar Cuesta ongehinderd mag binnen knikken. .