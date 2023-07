RWDM heeft nieuwe trainer beet: Braziliaan neemt over, De Camargo assistent

Een trainer ontsla je niet zomaar vijf dagen voor de competitiestart.

Het mag duidelijk zijn dat John Textor, de Amerikaanse eigenaar van RWDM, een plan achter de hand had toen hij Vincent Euvrard verrassend zijn C4 gaf.

Dat plan luistert blijkbaar naar de naam Claudio Cacapa.

De Braziliaanse ex-prof, die 3 caps verzamelde en onder meer bij Newcastle en Lyon speelde, is de nieuwe coach van RWDM.



Zijn ervaring op trainersvlak is wel nog beperkt: Cacapa was assistent bij Lyon en sinds begin deze maand interim-coach bij Botafogo. Niet toevallig zijn dat twee clubs die ook in handen zijn van Textor.