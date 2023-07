Vincent Euvrard verlaat RWDM met opgeheven hoofd: "Verschil in visie zorgt voor einde"

Het was een donderslag bij heldere hemel, toen RWDM gisteravond het nieuws van het ontslag van Vincent Euvrard de wereld instuurde. Textor liet al tussen de lijnen verstaan dat er een verschil in visie aan de basis lag en Euvrard bevestigde dat.



De 41-jarige coach trapt niet na. "Gisteravond heeft Eagle Football (de voetbalholding van Textor, red) beslist om een einde te maken aan de samenwerking door een verschil in visie over de toekomst van RWDM."



"Het was een eer en een voorrecht om mee een magisch hoofdstuk te creëren in de geschiedenis van deze mythische club." RWDM werd landskampioen in 1975, met een nieuw verhaal en nieuwe mensen, zoals Thierry Dailly, die na de promotie ook al ontslagen werd, werkte de club zich vanuit de lagere regionen helemaal naar boven.



Sinds december 2020 met Euvrard om de laatste horde te nemen. "Een grote dankuwel aan de staf en de spelers, jullie hebben ertoe bijgedragen om de club terug te brengen waar ze verdiend te zijn."