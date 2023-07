Tiesj Benoot glundert na sterke ploegprestatie van Jumbo-Visma: "Het was de perfecte koers"

Tiesj Benoot deelde in de vreugde bij Jumbo-Visma na de koninginnenrit. Hij sprong mee in de vlucht van de dag en liet zich op de Col de la Loze uitzakken om Jonas Vingegaard te lanceren. Geel in Parijs komt nu wel erg dichtbij voor zijn kopman, maar Benoot wil nog geen victorie kraaien. "Er kan nog veel gebeuren, Jonas moet vooral veilig blijven."

Na de demonstratie van Jonas Vingegaard in de tijdrit zag het er al goed uit voor Tiesj Benoot en co. De koninginnenrit haalde de laatste spanning helemaal weg.

"Vanochtend was het verschil nog geen twee minuten. Met de rit van vandaag en zaterdag was dat nog niet geruststellend. Nu is het 7 minuten. De Tour is nog niet gedaan, we moeten gefocust blijven. Jonas moet gezond blijven en op zijn

fiets blijven." De verwachte aanval van Tadej Pogacar kwam er niet. De Sloveen bezweek op de Col de la Loze en bij Jumbo-Visma profiteerden ze optimaal. "We wisten dat het verschil vandaag groot kon zijn, als de veer brak. Dat is ook gebleken." "Ik hoorde ook in het oortje dat hij gelost was en toen heb ik mij ook meteen laten uitzakken. We hadden met Wilco en mij mannen om dat te doen. Het was de perfecte koers."

We wisten dat het verschil vandaag groot kon zijn, als de veer brak. Dat is ook gebleken. Tiesj Benoot

"Pogacar was volledig leeg"

Tiesj Benoot zag met eigen ogen de zwanenzang van Pogacar. "Ik heb nog op kop gereden voor Jonas tot 5 kilometer van de finish. Pogacar passeerde mij pas op 800 meter van de top en ik had daartussen eigenlijk niet superhard gereden."



"Soler, die in de kopgroep gelost werd, moest voortdurend wachten op Pogacar. In de afdaling was er nog een klein stukje bergop en toen moest hij weer lossen. Toen ben ik er gewoon voorbij gereden. Hij was volledig leeg."



De eindwinst in Parijs kan Jonas Vingegaard zonder ongelukken niet meer ontsnappen. Maar van feesten is nog geen sprake bij Jumbo-Visma. "Ik denk dat er pas zaterdagavond een feestje zal zijn, als we we veilig binnen zijn. Zondag kan er dan serieus gefeest worden."



"We mogen het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is. Er kan nog veel gebeuren op drie dagen. Jonas zal niet meer verliezen, omdat hij eraf gereden wordt. Hij moet vooral veilig blijven."

Kelderman: "Een doel hebben en het zo afronden, een geweldig gevoel"

Ook Wilco Kelderman deed zijn duit in het zakje voor Jonas Vingegaard. Hij zat net als Tiesj Benoot mee in de kopgroep en nam zijn kopman nog even op sleeptouw op de Col de la Loze. "Hoe sterk we hier rijden, dat is gewoon een teamprestatie. Een doel voor ogen hebben en het dan zo afronden, dat is een geweldig gevoel. Het is heel mooi om hier deel van uit te maken." "Je werkt hier maanden naartoe, je breng zoveel weken samen door en dan droom je natuurlijk om te Tour te winnen met Jonas. Het is supermooi, maar we zijn er nog niet. Het gaat natuurlijk wel in de goede richting." Kelderman stelde alles in het teken van zijn kopman, toen hij hoorde dat Pogacar in de problemen zat. "Ik had sowieso de etappe niet kunnen winnen, dus ik wist wat me te doen stond. We hadden afgesproken dat Tiesj eerst zo wachten en dan ik. Daarna moesten we tempo maken en dat is super uitgekomen." Op de Col de la Loze was het wel even schrikken toen een auto plots de weg versperde voor Kelderman en Vingegaard. "Het is gewoon zo krap, als er zoveel publiek staat. Het is zo steil op sommige stukken en dan valt er een motor stil en kan de auto er niet langs." "Ik kon net een gaatje vinden en dan moet je weer in je pedaal raken. Zoiets maak je normaal niet mee. Het is echt een gekkenhuis."

Plots valt er een motor stil en kan de auto er niet langs. Zoiets maak je normaal niet mee. Het is echt een gekkenhuis. Wilco Kelderman

Zeeman: "Dit hadden we niet verwacht"

Pogacar bijna 6 minuten aansmeren in de koninginnenrit. Dat had ook Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, niet zien aankomen. “We zijn absoluut verrast. Dit hadden we niet verwacht.” “We waren klaar voor een groot gevecht, voor aanvallen van Pogacar. We hadden natuurlijk ook onze eigen tactiek en dat bleek de juiste.” “De Tour wordt niet op één dag beslist, het bouwt op gedurende drie weken. Je leeft van dag tot dag, maar je moet altijd zicht houden op de volledige periode. Voor Jonas is het beter als er hard gekoerst wordt en wij hebben van deze Tour een harde race gemaakt.” De buit lijkt binnen voor Jumbo-Visma. “Jonas moet nu vooral uit de problemen blijven. We moeten dus zeker gefocust blijven. Maar het tijdsverschil zou voldoende moeten zijn.”

Tour de France klassement algemeen

punten

berg

jongeren

ploeg

combat naam ploeg resultaat 1 Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Jumbo - Visma Jumbo - Visma 67:57:51 2 Tadej Pogacar Tadej Pogacar UAE Team Emirates UAE Team Emirates +7:35 3 Adam Yates Adam Yates UAE Team Emirates UAE Team Emirates +10:45 4 Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers +12:01 5 Simon Yates Simon Yates Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla +12:19 6 Pello Bilbao Pello Bilbao Bahrain Victorious Bahrain Victorious +12:50 7 Jai Hindley Jai Hindley BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe +13:50 8 Felix Gall Felix Gall AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team +16:11 9 Sepp Kuss Sepp Kuss Jumbo - Visma Jumbo - Visma +16:49 10 David Gaudu David Gaudu Groupama - FDJ Groupama - FDJ +17:57 meer tonen naam ploeg punten 1 Jasper Philipsen Jasper Philipsen Alpecin - Deceuninck Alpecin - Deceuninck 323 2 Mads Pedersen Mads Pedersen Lidl - Trek Lidl - Trek 186 3 Bryan Coquard Bryan Coquard Cofidis Cofidis 178 4 Wout van Aert Wout van Aert Jumbo - Visma Jumbo - Visma 154 5 Tadej Pogacar Tadej Pogacar UAE Team Emirates UAE Team Emirates 146 6 Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Jumbo - Visma Jumbo - Visma 107 7 Jordi Meeus Jordi Meeus BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe 96 8 Pello Bilbao Pello Bilbao Bahrain Victorious Bahrain Victorious 95 9 Dylan Groenewegen Dylan Groenewegen Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla 92 10 Biniam Girmay Biniam Girmay Intermarché - Circus - Wanty Intermarché - Circus - Wanty 90 meer tonen naam ploeg punten 1 Giulio Ciccone Giulio Ciccone Lidl - Trek Lidl - Trek 88 2 Felix Gall Felix Gall AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team 82 3 Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Jumbo - Visma Jumbo - Visma 81 4 Neilson Powless Neilson Powless EF Education - EasyPost EF Education - EasyPost 58 5 Tadej Pogacar Tadej Pogacar UAE Team Emirates UAE Team Emirates 49 6 Wout van Aert Wout van Aert Jumbo - Visma Jumbo - Visma 47 7 Simon Yates Simon Yates Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla 40 8 Tobias Johannessen Tobias Johannessen Uno-X Pro Cycling Team Uno-X Pro Cycling Team 38 9 Jai Hindley Jai Hindley BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe 31 10 Michal Kwiatkowski Michal Kwiatkowski INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers 30 meer tonen naam ploeg resultaat 1 Tadej Pogacar Tadej Pogacar UAE Team Emirates UAE Team Emirates 68:05:26 2 Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers +4:26 3 Felix Gall Felix Gall AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team +8:36 4 Tom Pidcock Tom Pidcock INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers +49:04 5 Mattias Skjelmose Mattias Skjelmose Lidl - Trek Lidl - Trek +1:43:53 6 Mathieu Burgaudeau Mathieu Burgaudeau TotalEnergies TotalEnergies +1:53:37 7 Tobias Johannessen Tobias Johannessen Uno-X Pro Cycling Team Uno-X Pro Cycling Team +2:03:12 8 Clément Champoussin Clément Champoussin Team Arkéa - Samsic Team Arkéa - Samsic +2:36:45 9 Matt Dinham Matt Dinham Team dsm-firmenich Team dsm-firmenich +2:50:38 10 Maxim Van Gils Maxim Van Gils Lotto - Dstny Lotto - Dstny +2:56:42 meer tonen naam ploeg resultaat 1 Jumbo - Visma Jumbo - Visma Jumbo - Visma Jumbo - Visma 204:45:10 2 UAE Team Emirates UAE Team Emirates UAE Team Emirates UAE Team Emirates +15:15 3 INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers +20:56 4 Bahrain Victorious Bahrain Victorious Bahrain Victorious Bahrain Victorious +42:48 5 Groupama - FDJ Groupama - FDJ Groupama - FDJ Groupama - FDJ +47:47 6 AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team +1:53:23 7 BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe +1:53:43 8 Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla +3:12:59 9 Movistar Team Movistar Team Movistar Team Movistar Team +4:01:02 10 Cofidis Cofidis Cofidis Cofidis +4:27:12 meer tonen naam ploeg punten 1 Felix Gall Felix Gall AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team