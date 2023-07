Tiesj Benoot puft na "lastigste Tour" uit op 2e rustdag: "Woensdag wordt een monsteretappe"

Ook op de tweede rustdag hebben ze bij Jumbo-Visma de gele trui nog in handen na een secondespel in de 2e week. Tiesj Benoot blikt terug op 2 weken "in zijn lastigste Tour" en kijkt vooruit naar de slotweek en het duel tussen zijn ploegmaat Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. "Door de sterkte van UAE worden ook wij tot het uiterste gedreven."

Het is een Tour om duimen en vingers bij af te likken, met duizelingwekkende gemiddelde snelheden en een spannende tweestrijd om het geel. Hoe kijkt Tiesj Benoot terug op de eerste 2 Tourweken en het duel tussen zijn ploegmaat Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar?

"Voor de toeschouwers is het heel mooi en spannend dat er nog praktisch geen verschil is. Voor ons is het natuurlijk aangenamer om met een grotere voorsprong de laatste week in te gaan", bekent Benoot. "Al is het mooi om te zien hoe goed Jonas en Tadej aan elkaar gewaagd zijn. Dat zorgt er ook voor dat we tot het uiterste gedreven worden om de Tour te proberen winnen."

UAE heeft al laten zien dat het in de breedte sterker is dan vorig jaar. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

Ook de ploegmaats van de 2 grote tenoren bij Team Jumbo - Visma en UAE Team Emirates zijn aan elkaar gewaagd.

"Het belangrijkste is dat we altijd iemand bij Jonas gehad hebben. Het is goed om te zien hoe het hier binnen de ploeg gaat, maar UAE heeft ook al laten zien dat het in de breedte sterker is dan vorig jaar", vindt Benoot.

"Dat maakt het moeilijk om Pogacar te isoleren, waardoor de strijd zo spannend blijft." (lees verder onder de foto)

Jumbo-Visma maakte ook als collectief al indruk in deze Tour.

"Monsteretappe" op woensdag in de Alpen

Zowel de zwaarte van het Tourparcours dit jaar als de snelheid waarmee de renners erover vliegen, zijn ongezien.

"Er zijn wel wat sprintersritten waar we echt rustig gereden hebben. Dat is het gevolg van die andere dagen waarop er als gekken gekoerst wordt."

"Het is een van de lastigste Tours die ik gereden heb, zo niet de lastigste", zo zegt Benoot, die aan zijn 7e Tour bezig is.

Woensdag wordt veruit de zwaarste rit die ik ooit zal gereden hebben. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

Op woensdag staat nog een Alpenrit op het menu met meer dan 5.000 hoogtemeters.

"Dat wordt veruit de zwaarste rit die ik ooit zal gereden hebben. Niet alleen in de Tour, maar in alle rondes die ik al gereden heb. Het is echt een monsteretappe."

"Bonificaties zijn soms een rem op attractieve koers"

Waar denkt Benoot dan dat het verschil zal gemaakt worden in de top van het klassement?

"Morgen is het een lastige tijdrit waarin we sowieso verschillen zullen zien. En ook woensdag kunnen die verschillen groter zijn dan de afgelopen bergritten."

Al is het ook perfect mogelijk dat deze Tour beslist zal worden op basis van de bonificaties, onderweg en aan de streep. Pogacar sprokkelde tot nu toe 41 seconden aan bonificaties, Vingegaard 23.

"In mijn ogen zijn bonificaties niet nodig voor een attractieve Tour. Soms denk ik dat ze zelfs een rem zijn op een attractieve koers, zeker onderweg. Er zijn dagen waarop wij geprobeerd hebben om die bonificaties weg te geven." (lees verder onder de foto)

Benoot werd 4e in rit 12.

Wespensteek en gezwollen oog bij Benoot