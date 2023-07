Jonas Vingegaard: "Tadej Pogacar geeft nooit op: hij zal zeker nog iets proberen"

Zo fris als een hoentje leek hij na een nieuwe podiumceremonie: Jonas Vingegaard is de zonnekoning in deze Tour.

"Natuurlijk ben ik opgelucht", vertelde hij na de koninginnenetappe waarin hij de knock-out uitdeelde.

"Een voorsprong van meer dan 7 minuten is formidabel. Maar zoals ik al vaak heb gezegd: we zijn nog niet in Parijs. Er volgen nog tricky etappes."

Zondagavond was het verschil nog 10 seconden, vanavond 7'35". Is het niet een beetje jammer dat het duel zo weggesmolten is?

"Ik denk dat Tadej Pogacar nooit opgeeft", zei de Deen vol overtuiging. "Hij zal zeker nog iets proberen."

"Ik moet er klaar voor zijn. Deze Tour zal nog boeiend blijven. Vooral zaterdag is een zware dag."

"Hij zal blijven vechten", vulde Vingegaard wat later nog aan. "Al had ik dit niet verwacht, neen."

"We wilden Tadej pijn doen, maar ik had niet gedacht dat hij zo zou kraken. Of we nu al vieren? Neen, dat doen we nu nog niet. Dat gebeurt pas als we in Parijs zijn."