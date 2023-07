Tadej Pogacar stort helemaal in op de Col de la Loze, Felix Gall is de gelukkigste van het vluchtersbal

clock 17:32 17 uur 32. Dit heeft Pogacar nog nooit meegemaakt. José De Cauwer. Dit heeft Pogacar nog nooit meegemaakt. José De Cauwer

clock 17:31 17 uur 31. Pogacar is binnen. De lijdensweg van Tadej Pogacar zit erop, hij is goed en wel binnen in Courchevel. Onder begeleiding van Soler bolt een volledig lege Pogacar binnen op 7'38". Op Vingegaard verliest hij vandaag bijna 6 minuten. . Pogacar is binnen De lijdensweg van Tadej Pogacar zit erop, hij is goed en wel binnen in Courchevel. Onder begeleiding van Soler bolt een volledig lege Pogacar binnen op 7'38". Op Vingegaard verliest hij vandaag bijna 6 minuten.

clock 17:29 17 uur 29. Kuss doet geen goede zaak voor zijn eigen klassement met een verlies van 5'43" op Gall, al is dat bijzaak bij Jumbo-Visma. . Kuss doet geen goede zaak voor zijn eigen klassement met een verlies van 5'43" op Gall, al is dat bijzaak bij Jumbo-Visma.

clock 17:28 17 uur 28. Op 4'25" komt Hindley binnen als een van de verliezers van de dag. Ook Rodriguez krijgt een klap van jewelste van 4'54". . Op 4'25" komt Hindley binnen als een van de verliezers van de dag. Ook Rodriguez krijgt een klap van jewelste van 4'54".

clock 17:27 17 uur 27. Adam Yates komt binnen op 3'43" en lijkt zijn podiumplek zo wel vast te kunnen houden. . Adam Yates komt binnen op 3'43" en lijkt zijn podiumplek zo wel vast te kunnen houden.

clock 17:26 17 uur 26. Gaudu is de nummer 5 van de rit en ook hij doet zo een prima zaakje. . Gaudu is de nummer 5 van de rit en ook hij doet zo een prima zaakje.

clock 17:25 17 uur 25. Ook Vingegaard ziet nog af op het laatste muurtje, maar hij doet dat met de glimlach. Bilbao wordt 3e en gaat met de laatste bonificaties lopen, Vingegaard is 4e. . Ook Vingegaard ziet nog af op het laatste muurtje, maar hij doet dat met de glimlach. Bilbao wordt 3e en gaat met de laatste bonificaties lopen, Vingegaard is 4e.

clock 17:24 17 uur 24. Simon Yates wordt 2e op 34" en doet ook een goede zaak in het klassement. . Simon Yates wordt 2e op 34" en doet ook een goede zaak in het klassement.

clock 17:23 17 uur 23 match afgelopen end time Gall wint! De Oostenrijker ziet af, maar houdt stand op het muurtje en bezorgt AG2R-Citroën een ritzege in de Tour. De koninginnenrit is voor Gall!

clock 17:22 17 uur 22. Gall begint aan de laatste zware honderden meters, maar is wel degelijk op weg naar zijn eerste ritwinst in de Tour. . Gall begint aan de laatste zware honderden meters, maar is wel degelijk op weg naar zijn eerste ritwinst in de Tour.

clock 17:21 Laatste km. Gall begint aan de slotkilometer met een voorsprong van 20 seconden. Dat moet voldoende zijn voor de ritwinst. . 17 uur 21. last km Laatste km. Gall begint aan de slotkilometer met een voorsprong van 20 seconden. Dat moet voldoende zijn voor de ritwinst.

clock 17:19 17 uur 19. De strijdlust is al voor Felix Gall, pakt hij ook nog de ritwinst? Nog 3 kilometer te gaan. . De strijdlust is al voor Felix Gall, pakt hij ook nog de ritwinst? Nog 3 kilometer te gaan.

clock 17:18 17 uur 18. Gall in de afdaling. De Oostenrijker staat niet bekend als de beste daler, maar lijkt wel stand te houden. Yates sluipt wel dichterbij, maar de slotkilometer loopt nog venijnig op. . Gall in de afdaling De Oostenrijker staat niet bekend als de beste daler, maar lijkt wel stand te houden. Yates sluipt wel dichterbij, maar de slotkilometer loopt nog venijnig op.

clock 17:17 17 uur 17. Pogacar heeft nog heel wat klimwerk voor de boeg en volgt al op meer dan 4 minuten van Vingegaard. . Pogacar heeft nog heel wat klimwerk voor de boeg en volgt al op meer dan 4 minuten van Vingegaard.

clock 17:16 17 uur 16. Vingegaard, Bilbao en Gaudu komen samen boven op anderhalve minuut. . Vingegaard, Bilbao en Gaudu komen samen boven op anderhalve minuut.

clock 17:16 17 uur 16. Simon Yates is als tweede boven op een dikke 20 seconden. . Simon Yates is als tweede boven op een dikke 20 seconden.

clock 17:15 17 uur 15. Gall op het dak van de Tour. Het Souvenir Henri Desgrange is voor de Oostenrijker Felix Gall, hij komt als eerste boven op de Col de la Loze. Daarmee pakt hij 40 bergpunten en katapulteert hij zichzelf bijna naar de kop van het bergklassement. . Gall op het dak van de Tour Het Souvenir Henri Desgrange is voor de Oostenrijker Felix Gall, hij komt als eerste boven op de Col de la Loze. Daarmee pakt hij 40 bergpunten en katapulteert hij zichzelf bijna naar de kop van het bergklassement.

clock 17:13 17 uur 13. Inhaaljacht Vingegaard. De ene na de andere renner wordt opgerold door de gele trui. Vroege vluchter Johannessen is de volgende die eraan moet geloven, Gaudu en Bilbao zijn next. . Inhaaljacht Vingegaard De ene na de andere renner wordt opgerold door de gele trui. Vroege vluchter Johannessen is de volgende die eraan moet geloven, Gaudu en Bilbao zijn next.

clock 17:12 17 uur 12. De kloof tussen Yates en Gall blijft 20 seconden. Dat is nog speelbaar voor de Brit, zeker mits een goede afdaling. . De kloof tussen Yates en Gall blijft 20 seconden. Dat is nog speelbaar voor de Brit, zeker mits een goede afdaling.

clock 17:11 17 uur 11. Gall is in alle hectiek begonnen aan de slotkilometer van de Col de la Loze. Net voor de top ligt er nog een stuk tot wel 24%. . Gall is in alle hectiek begonnen aan de slotkilometer van de Col de la Loze. Net voor de top ligt er nog een stuk tot wel 24%.

clock 17:11 17 uur 11. Dit doet denken aan de toestanden met Froome die te voet moest op de Mont Ventoux. . Carl Berteele op de motor. Dit doet denken aan de toestanden met Froome die te voet moest op de Mont Ventoux. Carl Berteele op de motor

clock 17:10 17 uur 10. Vingegaard voet aan grond! Ai ai ai! Vingegaard komt al bij het onheil en moet zelfs voet aan grond zetten doordat de stilstaande auto de weg verspert. Daar verliest de gele trui veel tijd mee, de ritwinst lijkt nu wel echt weg. Al was dat sowieso een moeilijk verhaal geworden. . Vingegaard voet aan grond! Ai ai ai! Vingegaard komt al bij het onheil en moet zelfs voet aan grond zetten doordat de stilstaande auto de weg verspert. Daar verliest de gele trui veel tijd mee, de ritwinst lijkt nu wel echt weg. Al was dat sowieso een moeilijk verhaal geworden.

clock 17:10 17 uur 10. Onwaarschijnlijk! Stilstaande auto en motor blokkeren even de weg voor Vingegaard. Onwaarschijnlijk! Stilstaande auto en motor blokkeren even de weg voor Vingegaard

clock 17:08 17 uur 08. Chaos op de flanken van de Col de la Loze! Veel stilstaande motoren en zelfs een auto versperren de baan. Veel ruimte is er al niet door de rijen dikke fans op de weg. . Chaos op de flanken van de Col de la Loze! Veel stilstaande motoren en zelfs een auto versperren de baan. Veel ruimte is er al niet door de rijen dikke fans op de weg.

clock 17:07 17 uur 07. Yates laat Majka achter. Simon Yates gaat op zoek naar Gall en laat Majka achter. De Brit moet nog 20 seconden dicht rijden op de Oostenrijker. . Yates laat Majka achter Simon Yates gaat op zoek naar Gall en laat Majka achter. De Brit moet nog 20 seconden dicht rijden op de Oostenrijker.

clock 17:05 17 uur 05. Vingegaard komt bij de wachtende Kelderman, al zal die zijn tempo niet hoog genoeg liggen om Gall nog terug te halen. De Deense gele trui zal het toch zelf moeten doen wil hij de rit nog winnen. Nog 3 kilometer te klimmen, 2 minuten is het verschil tussen Vingegaard en de kop van de koers. . Vingegaard komt bij de wachtende Kelderman, al zal die zijn tempo niet hoog genoeg liggen om Gall nog terug te halen. De Deense gele trui zal het toch zelf moeten doen wil hij de rit nog winnen. Nog 3 kilometer te klimmen, 2 minuten is het verschil tussen Vingegaard en de kop van de koers.

clock 17:03 17 uur 03. Het is op bij Pogacar. Ongetwijfeld ook mentaal. . Renaat Schotte. Het is op bij Pogacar. Ongetwijfeld ook mentaal. Renaat Schotte

clock 17:02 17 uur 02. Simon Yates en Majka zijn de dichtste achtervolgers van Gall op een seconde of 20. Zij kunnen de Oostenrijker misschien wel nog bedreigen. . Simon Yates en Majka zijn de dichtste achtervolgers van Gall op een seconde of 20. Zij kunnen de Oostenrijker misschien wel nog bedreigen.

clock 17:01 17 uur 01. 2 en een halve minuut met nog 4 kilometer te gaan op de Col de la Loze. Dat gat lijkt te groot om nog dicht te knallen voor Vingegaard. Gall zal hij waarschijnlijk niet meer terugzien, wie kan hij wel nog oprapen? . 2 en een halve minuut met nog 4 kilometer te gaan op de Col de la Loze. Dat gat lijkt te groot om nog dicht te knallen voor Vingegaard. Gall zal hij waarschijnlijk niet meer terugzien, wie kan hij wel nog oprapen?

clock 17:01 17 uur 01. Beresterke Benoot zet Vingegaard alleen af voor het laatste stuk. Beresterke Benoot zet Vingegaard alleen af voor het laatste stuk

clock 17:00 17 uur . Ook Adam Yates lost. Benoot en Vingegaard maken er een koppeltijdrit van. Na de voorzet van de Belg gaat de Deen nu zelf aan. . Ook Adam Yates lost Benoot en Vingegaard maken er een koppeltijdrit van. Na de voorzet van de Belg gaat de Deen nu zelf aan.

clock 16:59 16 uur 59. De achterstand van Pogacar loopt al op boven de minuut. Het zal een fikse klap zijn die de Sloveen vandaag te verwerken krijgt. . De achterstand van Pogacar loopt al op boven de minuut. Het zal een fikse klap zijn die de Sloveen vandaag te verwerken krijgt.

clock 16:58 16 uur 58. Benoot lost Hindley en Rodriguez. De versnelling van Benoot is dodelijk voor Hindley en Rodriguez, ook Kuss heeft het moeilijk. Enkel Adam Yates is nog mee met Benoot en Vingegaard. . Benoot lost Hindley en Rodriguez De versnelling van Benoot is dodelijk voor Hindley en Rodriguez, ook Kuss heeft het moeilijk. Enkel Adam Yates is nog mee met Benoot en Vingegaard.

clock 16:57 16 uur 57. Achter Gall is het nog steeds Harper die het tempo bepaalt in dienst van Simon Yates. Benoot wacht intussen op Vingegaard en zet zich nog even op kop van het groepje. . Achter Gall is het nog steeds Harper die het tempo bepaalt in dienst van Simon Yates. Benoot wacht intussen op Vingegaard en zet zich nog even op kop van het groepje.

clock 16:55 25 seconden. Pogacar heeft al 25 seconden aan zijn broek op Vingegaard. De Tour is nu wel echt gereden. . 16 uur 55. time difference 25 seconden Pogacar heeft al 25 seconden aan zijn broek op Vingegaard. De Tour is nu wel echt gereden.

clock 16:55 16 uur 55. Gall springt vooraan weg, op zoek naar ritwinst. Gall springt vooraan weg, op zoek naar ritwinst

clock 16:54 16 uur 54. Gall gaat aan. Op 6 kilometer van de top gaat Gall op zoek naar de ritwinst. Nog 2'30" heeft hij op de groep Vingegaard, is dat voldoende? . Gall gaat aan Op 6 kilometer van de top gaat Gall op zoek naar de ritwinst. Nog 2'30" heeft hij op de groep Vingegaard, is dat voldoende?

clock 16:52 16 uur 52. Harper, Gall, S. Yates en Majka zijn de enige 4 die nog overblijven van de kopgroep. . Harper, Gall, S. Yates en Majka zijn de enige 4 die nog overblijven van de kopgroep.

clock 16:51 16 uur 51. Kuss versnelt. Het signaal voor Vingegaard om Kuss het tempo te laten verhogen. De Tourzege is nu zo goed als binnen voor Jumbo-Visma. . Kuss versnelt Het signaal voor Vingegaard om Kuss het tempo te laten verhogen. De Tourzege is nu zo goed als binnen voor Jumbo-Visma.

clock 16:51 16 uur 51. Pogacar lost al op ruim 7km van de top de Col de la Loze.

clock 16:50 16 uur 50. Nee, het is niets van het spelen. Pogacar moet de favorieten laten rijden, Vingegaard is op weg naar een nog grotere voorsprong in het klassement. . Nee, het is niets van het spelen. Pogacar moet de favorieten laten rijden, Vingegaard is op weg naar een nog grotere voorsprong in het klassement.

clock 16:50 16 uur 50. De Tour is voorbij: Pogacar lost al op ruim 7km van de top van de Col de la Loze. De Tour is voorbij: Pogacar lost al op ruim 7km van de top van de Col de la Loze

clock 16:49 16 uur 49. Pogacar achteraan. Ondervindt de Sloveen toch last van zijn val bergop aan het begin van de rit? Of is het maar wat spelen? Kwiatkowski neemt nu over van Castroviejo, Rodriguez volgt in zijn spoor. . Pogacar achteraan Ondervindt de Sloveen toch last van zijn val bergop aan het begin van de rit? Of is het maar wat spelen? Kwiatkowski neemt nu over van Castroviejo, Rodriguez volgt in zijn spoor.

clock 16:48 16 uur 48. Op 8,5 kilometer van de top moet Schultz zijn medevluchters laten rijden. Nog 13 renners blijven er over vooraan na een afvalrace. De helemaal leeggereden O'Connor laat nu ook lopen, het zijn er nog 12. . Op 8,5 kilometer van de top moet Schultz zijn medevluchters laten rijden. Nog 13 renners blijven er over vooraan na een afvalrace. De helemaal leeggereden O'Connor laat nu ook lopen, het zijn er nog 12.

clock 16:47 16 uur 47. Met Grossschartner speelt ook Pogacar een pionnetje kwijt. Vreemde vogel Soler is nog mee, net als uiteraard Adam Yates. . Met Grossschartner speelt ook Pogacar een pionnetje kwijt. Vreemde vogel Soler is nog mee, net als uiteraard Adam Yates.

clock 16:47 16 uur 47. Neen, leeggereden O'Connor heeft nu echt geen zin in pizza. Neen, leeggereden O'Connor heeft nu echt geen zin in pizza

clock 16:45 16 uur 45. Vingegaard enkel nog Kuss in steun. Van Baarle kan het tempo van Castroviejo niet volhouden bij het begin van het zware gedeelte van de Col de la Loze en haakt af. Zo heeft Vingegaard nog enkel Kuss bij zich, al zijn Benoot en Kelderman wel nog aanwezig in de kopgroep. . Vingegaard enkel nog Kuss in steun Van Baarle kan het tempo van Castroviejo niet volhouden bij het begin van het zware gedeelte van de Col de la Loze en haakt af. Zo heeft Vingegaard nog enkel Kuss bij zich, al zijn Benoot en Kelderman wel nog aanwezig in de kopgroep.

clock 16:44 16 uur 44. Voor Haig zit de werkdag erop in dienst van Bilbao, de best geplaatste renner vooraan als 7e op 13'06" van Vingegaard. O'Connor moet het nu gaan doen voor Gall. . Voor Haig zit de werkdag erop in dienst van Bilbao, de best geplaatste renner vooraan als 7e op 13'06" van Vingegaard. O'Connor moet het nu gaan doen voor Gall.

clock 16:41 16 uur 41. Op het betere lopende tussenstuk in het midden van de Col de la Loze rijden O'Connor en Haig zich nog eens helemaal leeg in de kopgroep. Ze zullen beginnen aan de laatste 10 loodzware kilometers van de berg met een voorsprong van een goede 2 minuten. Zal dat voldoende blijken voor de ritzege? . Op het betere lopende tussenstuk in het midden van de Col de la Loze rijden O'Connor en Haig zich nog eens helemaal leeg in de kopgroep. Ze zullen beginnen aan de laatste 10 loodzware kilometers van de berg met een voorsprong van een goede 2 minuten. Zal dat voldoende blijken voor de ritzege?

clock 16:38 16 uur 38. De groep der favorieten bestaat nog uit 16 renners: Vingegaard heeft nog Kuss en Van Baarle mee, Pogacar zelfs 3 maats met Grossschartner, Soler en Yates. Rodriguez, Kwiatkowski en Castroviejo zijn de renners van Ineos, Bora-Hansgrohe doet het nog met Hindley en Jungels. Poels, Gregaard, Zimmermann en Barguil zijn de eenzaten die nog mee zijn. . De groep der favorieten bestaat nog uit 16 renners: Vingegaard heeft nog Kuss en Van Baarle mee, Pogacar zelfs 3 maats met Grossschartner, Soler en Yates. Rodriguez, Kwiatkowski en Castroviejo zijn de renners van Ineos, Bora-Hansgrohe doet het nog met Hindley en Jungels. Poels, Gregaard, Zimmermann en Barguil zijn de eenzaten die nog mee zijn.

clock 16:31 16 uur 31. Kopgroep houdt stand. De 2 Australische werkpaarden O'Connor (voor Gall) en Haig (voor Bilbao) houden knap stand voorlopig. De groep der favorieten maakt amper tijd goed in de eerste 10 kilometer van de Col de la Loze, al moet het zwaarste nog wel komen. Van 16 zijn we overigens naar 15 gegaan, Dinham is eraf gemoeten vooraan. . Kopgroep houdt stand De 2 Australische werkpaarden O'Connor (voor Gall) en Haig (voor Bilbao) houden knap stand voorlopig. De groep der favorieten maakt amper tijd goed in de eerste 10 kilometer van de Col de la Loze, al moet het zwaarste nog wel komen. Van 16 zijn we overigens naar 15 gegaan, Dinham is eraf gemoeten vooraan.

clock 16:28 16 uur 28. Helemaal leeggereden stuurt Fraile uit in de groep der favorieten. Het is nu aan Castroviejo om de kloof te verkleinen met de kopgroep: 2'30" bedraagt die. . Helemaal leeggereden stuurt Fraile uit in de groep der favorieten. Het is nu aan Castroviejo om de kloof te verkleinen met de kopgroep: 2'30" bedraagt die.

clock 16:25 16 uur 25. Pogacar heeft nog Soler, Grossschartner en Adam Yates in steun, en vooraan nog Majka. Pionnen genoeg dus op het schaakbord, wat wordt hun plan? . Pogacar heeft nog Soler, Grossschartner en Adam Yates in steun, en vooraan nog Majka. Pionnen genoeg dus op het schaakbord, wat wordt hun plan?

clock 16:24 16 uur 24. Wat is het plan bij UAE? Geloven ze er nog in of ondergaan ze de koers? . Renaat Schotte. Wat is het plan bij UAE? Geloven ze er nog in of ondergaan ze de koers? Renaat Schotte

Van Aert moet lossen.

clock 16:22 16 uur 22. Het zijn Fraile en Castroviejo, de 2 Spaanse Basken van Ineos, die de groep op sleeptouw nemen. Allemaal zodat de concurrenten van Carlos Rodriguez vooraan niet te veel voorsprong krijgen. . Het zijn Fraile en Castroviejo, de 2 Spaanse Basken van Ineos, die de groep op sleeptouw nemen. Allemaal zodat de concurrenten van Carlos Rodriguez vooraan niet te veel voorsprong krijgen.

clock 16:20 16 uur 20. Van Aert haakt af. Het tempo van Ineos in de groep met de gele trui ligt te hoog voor Wout van Aert, die zich laat uitzakken uit de groep. Vingegaard heeft nog Kuss en Van Baarle in steun, met Benoot en Kelderman nog in de kopgroep. . Van Aert haakt af Het tempo van Ineos in de groep met de gele trui ligt te hoog voor Wout van Aert, die zich laat uitzakken uit de groep. Vingegaard heeft nog Kuss en Van Baarle in steun, met Benoot en Kelderman nog in de kopgroep.

clock 16:19 16 uur 19. Na 6 kilometer klimmen, met dus nog 22 kilometer te gaan op de Col de la Loze, hebben de 16 leiders nog niet te veel van hun pluimen verloren. Hun voorsprong loopt een beetje terug richting 2 en een halve minuut, maar het verval is (nog) niet spectaculair. . Na 6 kilometer klimmen, met dus nog 22 kilometer te gaan op de Col de la Loze, hebben de 16 leiders nog niet te veel van hun pluimen verloren. Hun voorsprong loopt een beetje terug richting 2 en een halve minuut, maar het verval is (nog) niet spectaculair.

clock 16:16 16 uur 16. Harper, G. Martin, Dinham, Schultz en Johannessen maken het 16-tal compleet aan kop van de koers. Zo hebben we alle renners die nog overblijven geïdentificeerd. . Harper, G. Martin, Dinham, Schultz en Johannessen maken het 16-tal compleet aan kop van de koers. Zo hebben we alle renners die nog overblijven geïdentificeerd.

clock 16:13 2'45". Haig houdt het tempo vooraan zo hoog dat het verschil met Vingegaard en co. constant blijft. Zijn zeker nog mee vooraan: Benoot, Kelderman, Majka, Gaudu, Pinot, Madouas, Gall, O'Connor, Bilbao, S. Yates. . 16 uur 13. time difference 2'45" Haig houdt het tempo vooraan zo hoog dat het verschil met Vingegaard en co. constant blijft. Zijn zeker nog mee vooraan: Benoot, Kelderman, Majka, Gaudu, Pinot, Madouas, Gall, O'Connor, Bilbao, S. Yates.

clock 16:10 16 uur 10. Meteen uitdunning in de kopgroep: o.a. Ciccone en Alaphilippe lossen. Meteen uitdunning in de kopgroep: o.a. Ciccone en Alaphilippe lossen

clock 16:10 16 uur 10. Van Aert in de groep-Vingegaard. Het groepje met Vingegaard, Pogacar en de andere klassementsmannen is al serieus uitgedund, vooral onder impuls van Ineos Grenadiers. Nu steekt ook Wout van Aert zijn neus eens aan het venster. . Van Aert in de groep-Vingegaard Het groepje met Vingegaard, Pogacar en de andere klassementsmannen is al serieus uitgedund, vooral onder impuls van Ineos Grenadiers. Nu steekt ook Wout van Aert zijn neus eens aan het venster.

In wat overblijft van het peloton moet Van Aert werken.

clock 16:08 16 uur 08. Ook Uran en Alaphilippe kunnen hun Tour niet opfleuren met een ritzege. Net als Mühlberger en Champoussin overleven ook zij de schifting van Haig vooraan niet. . Ook Uran en Alaphilippe kunnen hun Tour niet opfleuren met een ritzege. Net als Mühlberger en Champoussin overleven ook zij de schifting van Haig vooraan niet.

clock 16:07 16 uur 07. Ciccone lost. De bolletjesman zal niets extra sprokkelen op de Col de la Loze. Het is al erg vroeg op bij Ciccone, zo zal hij geen bergkoning worden. . Ciccone lost De bolletjesman zal niets extra sprokkelen op de Col de la Loze. Het is al erg vroeg op bij Ciccone, zo zal hij geen bergkoning worden.

clock 16:06 16 uur 06. Peters, Soler, Guglielmi en Costa zijn de volgende renners die afhaken in de kopgroep. . Peters, Soler, Guglielmi en Costa zijn de volgende renners die afhaken in de kopgroep.

clock 16:05 Col de la Loze. Met een lengte van 28,1 km is de Col de la Loze met grote voorsprong de langste beklimming van deze Tour. De eerste 17 kilometer zijn het lichtst verteerbaar, vooral de laatste 10 zijn loodzware kost. Lutsenko en Skjelmose zetten zich al snel op kant in de eerste meters van de Col de la Loze. . 16 uur 05. mountain Col de la Loze Met een lengte van 28,1 km is de Col de la Loze met grote voorsprong de langste beklimming van deze Tour. De eerste 17 kilometer zijn het lichtst verteerbaar, vooral de laatste 10 zijn loodzware kost. Lutsenko en Skjelmose zetten zich al snel op kant in de eerste meters van de Col de la Loze.

clock 16:03 16 uur 03. De ene na de andere renner haakt af in de groep met de gele trui. Daar zijn ze nu wakker geschoten en maken ze werk van de achtervolging, nog 2'40" is het verschil. . De ene na de andere renner haakt af in de groep met de gele trui. Daar zijn ze nu wakker geschoten en maken ze werk van de achtervolging, nog 2'40" is het verschil.

clock 16:00 16 uur . In de korte vallei zijn Bora-Hansgrohe en Ineos Grenadiers het toch niet eens met die dromen van de kopgroep. Zij willen hun concurrenten voor een top 10-plaats (Gaudu, Gall, Bilbao en S. Yates) geen extra speelruimte gunnen. . In de korte vallei zijn Bora-Hansgrohe en Ineos Grenadiers het toch niet eens met die dromen van de kopgroep. Zij willen hun concurrenten voor een top 10-plaats (Gaudu, Gall, Bilbao en S. Yates) geen extra speelruimte gunnen.

clock 15:57 15 uur 57. Wie kan beginnen te dromen in de kopgroep? Naast de 2 ploegmakkers van Vingegaard met Benoot en Kelderman en de 2 UAE-maats van Pogacar met Majka en Soler zit er nog heel wat schoon volk vooraan. David Gaudu heeft 3 ploegmakkers mee in steun met Thibaut Pinot, Stefan Küng en Valentin Madouas. Bahrain Victorious heeft een sterk duo met Pello Bilbao, de best geplaatste renner vooraan, en Jack Haig. Simon Yates heeft met Lawson Craddock en Chris Harper 2 prima knechten mee, Felix Gall met Ben O'Connor en Nans Peters ook. Of kunnen Julian Alaphilippe, Rigoberto Uran, Alexey Lutsenko of Tobias Johannessen hun Tour nog wat kleur geven? En dan zwijgen we nog over bollenman Giulio Ciccone, die Mattias Skjelmose mee heeft. . Wie kan beginnen te dromen in de kopgroep? Naast de 2 ploegmakkers van Vingegaard met Benoot en Kelderman en de 2 UAE-maats van Pogacar met Majka en Soler zit er nog heel wat schoon volk vooraan. David Gaudu heeft 3 ploegmakkers mee in steun met Thibaut Pinot, Stefan Küng en Valentin Madouas. Bahrain Victorious heeft een sterk duo met Pello Bilbao, de best geplaatste renner vooraan, en Jack Haig. Simon Yates heeft met Lawson Craddock en Chris Harper 2 prima knechten mee, Felix Gall met Ben O'Connor en Nans Peters ook. Of kunnen Julian Alaphilippe, Rigoberto Uran, Alexey Lutsenko of Tobias Johannessen hun Tour nog wat kleur geven? En dan zwijgen we nog over bollenman Giulio Ciccone, die Mattias Skjelmose mee heeft.

clock 15:51 15 uur 51. RETRO: Miguel Angel Lopez wint op de Col de la Loze in 2020, Pogacar kraakt. RETRO: Miguel Angel Lopez wint op de Col de la Loze in 2020, Pogacar kraakt

clock 15:49 15 uur 49. Over een goede 10 vlakke kilometers is het tijd voor de Col de la Loze, het dak van deze Tour waar dus het Souvenir Henri Desgrange te rapen ligt op 2.304 meter hoogte. Daar liggen naast een smak van 40 bergpunten dus ook 5.000 euro te wachten op de renner die er als eerste bovenkomt. De laatste keer dat Col de la Loze het dak van de Tour was – en de enige keer eerder dat hij in de Tour zat -, was in 2020 toen Miguel Angel Lopez als eerste boven kwam. . Over een goede 10 vlakke kilometers is het tijd voor de Col de la Loze, het dak van deze Tour waar dus het Souvenir Henri Desgrange te rapen ligt op 2.304 meter hoogte. Daar liggen naast een smak van 40 bergpunten dus ook 5.000 euro te wachten op de renner die er als eerste bovenkomt. De laatste keer dat Col de la Loze het dak van de Tour was – en de enige keer eerder dat hij in de Tour zat -, was in 2020 toen Miguel Angel Lopez als eerste boven kwam.

clock 15:44 15 uur 44. Tom Pidcock, de nummer 12 van het klassement, zal vandaag overigens een serieuze tuimeling maken in dat klassement. Hij rijdt op meer dan 12 minuten van de spits van de koers. De jonge Brit zag het peloton nooit meer terug nadat hij in de beginfase in de problemen kwam. . Tom Pidcock, de nummer 12 van het klassement, zal vandaag overigens een serieuze tuimeling maken in dat klassement. Hij rijdt op meer dan 12 minuten van de spits van de koers. De jonge Brit zag het peloton nooit meer terug nadat hij in de beginfase in de problemen kwam.

clock 15:43 15 uur 43. Bernal schuift onderuit in de afdaling. Bernal schuift onderuit in de afdaling

clock 15:42 Val Bernal. Egan Bernal komt ten val, maar de ex-Tourwinnaar wordt snel weer op gang geduwd. Al in een van de eerste bochten van de afdaling ging Bernal onderuit in het uitgedunde peloton onder impuls van Van Aert. . 15 uur 42. fall Val Bernal Egan Bernal komt ten val, maar de ex-Tourwinnaar wordt snel weer op gang geduwd. Al in een van de eerste bochten van de afdaling ging Bernal onderuit in het uitgedunde peloton onder impuls van Van Aert.

clock 15:41 15 uur 41. Van Aert met de forcing. Het is alweer aan Matteo Trentin, die een kort intermezzo voert aan kop van het peloton. Maar dat is niet naar de zin van Wout van Aert, die met een fikse versnelling de kop weer overneemt net voor de afdaling. . Van Aert met de forcing Het is alweer aan Matteo Trentin, die een kort intermezzo voert aan kop van het peloton. Maar dat is niet naar de zin van Wout van Aert, die met een fikse versnelling de kop weer overneemt net voor de afdaling.

clock 15:40 15 uur 40. Ineos neemt het stokje over aan kop van het peloton. Is het gewoon om de controle te nemen in de afdaling of willen ze het gat naar de kopgroep dichten? De best geplaatste vooraan is Pello Bilbao, op 13'08" van de gele man en op 4'09" van Carlos Rodriguez. . Ineos neemt het stokje over aan kop van het peloton. Is het gewoon om de controle te nemen in de afdaling of willen ze het gat naar de kopgroep dichten? De best geplaatste vooraan is Pello Bilbao, op 13'08" van de gele man en op 4'09" van Carlos Rodriguez.

clock 15:35 2'55". Is de vogel voor de ritwinst gaan vliegen? Vooraan wrijven ze zich steeds meer in de handen met deze voorsprong. Al is het zeker nog niet voorbij voor Vingegaard of Pogacar. De Col de la Loze is zware kost van 28 kilometer waar nog veel mogelijk is. Ook met een achterstand van 3 minuten. . 15 uur 35. time difference 2'55" Is de vogel voor de ritwinst gaan vliegen? Vooraan wrijven ze zich steeds meer in de handen met deze voorsprong. Al is het zeker nog niet voorbij voor Vingegaard of Pogacar. De Col de la Loze is zware kost van 28 kilometer waar nog veel mogelijk is. Ook met een achterstand van 3 minuten.

clock 15:30 15 uur 30. De top van de Longefoy is dus gerond, het is tijd voor de uitloper van enkele kilometers. Daarna volgen 10 dalende en 10 vlakke kilometers tot aan de voet van de Col de la Loze. . De top van de Longefoy is dus gerond, het is tijd voor de uitloper van enkele kilometers. Daarna volgen 10 dalende en 10 vlakke kilometers tot aan de voet van de Col de la Loze.

clock 15:29 15 uur 29. Nog eens punten voor Ciccone. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) prijkt nog steeds met een perfecte score na 3 hellingen vandaag. Met 5 extra punten totaliseert hij nu 88 stuks. Enkel Vingegaard of Pogacar kunnen hem vandaag nog onttronen in het bergklassement door als eerste boven te komen op de Col de la Loze. . Nog eens punten voor Ciccone Giulio Ciccone (Lidl-Trek) prijkt nog steeds met een perfecte score na 3 hellingen vandaag. Met 5 extra punten totaliseert hij nu 88 stuks. Enkel Vingegaard of Pogacar kunnen hem vandaag nog onttronen in het bergklassement door als eerste boven te komen op de Col de la Loze.

clock 15:22 15 uur 22. Status quo. De Côte de Longefoy baart voorlopig een muis. Met nog 2 kilometer tot de top blijft de voorsprong van de leiders bijna 3 minuten. . Status quo De Côte de Longefoy baart voorlopig een muis. Met nog 2 kilometer tot de top blijft de voorsprong van de leiders bijna 3 minuten.

clock 15:19 15 uur 19. Met Devenyns speelt Alaphilippe zijn ploegmaat vooraan kwijt, terwijl Soler nog maar eens aan de rekker hangt. . Met Devenyns speelt Alaphilippe zijn ploegmaat vooraan kwijt, terwijl Soler nog maar eens aan de rekker hangt.

clock 15:16 15 uur 16. Laporte zijn werkdag zit erop, het is aan Van Hooydonck en Van Aert nu. . Laporte zijn werkdag zit erop, het is aan Van Hooydonck en Van Aert nu.

clock 15:12 15 uur 12. Op bijna 3 minuten begint de Jumbo-trein ook aan de Longefoy. Ze zullen er nu wel weer werk van willen maken, als ze tenminste nog interesse hebben in de etappezege. . Op bijna 3 minuten begint de Jumbo-trein ook aan de Longefoy. Ze zullen er nu wel weer werk van willen maken, als ze tenminste nog interesse hebben in de etappezege.

clock 15:09 Côte de Longefoy. Het is tijd voor de kortste en meest onbekende, maar wel gemiddeld steilste klim van de dag. De Côte de Longefoy is een geleidelijke beklimming van 6,6 km aan 7,5%. Spat de kopgroep hier uit elkaar? En wat doet het peloton? . 15 uur 09. hill Côte de Longefoy Het is tijd voor de kortste en meest onbekende, maar wel gemiddeld steilste klim van de dag. De Côte de Longefoy is een geleidelijke beklimming van 6,6 km aan 7,5%. Spat de kopgroep hier uit elkaar? En wat doet het peloton?

clock 15:03 15 uur 03. De voorsprong groeit ondertussen naar 2'20" op 5 kilometer van de voet van de Côte de Longefoy. Ook die top, waar 5 punten te rapen liggen, lijkt Ciccone dus nog te gaan halen. De top van de Col de la Loze, waar 40 bergpunten liggen, zal een ander verhaal worden. . De voorsprong groeit ondertussen naar 2'20" op 5 kilometer van de voet van de Côte de Longefoy. Ook die top, waar 5 punten te rapen liggen, lijkt Ciccone dus nog te gaan halen. De top van de Col de la Loze, waar 40 bergpunten liggen, zal een ander verhaal worden.

clock 15:01 15 uur 01. Küng, teruggekeerd in de afdaling van de Roselend, houdt het tempo vooraan hoog op de tussenstukken. De Zwitser is een motor voor de kopgroep, net als Haig, Skjelmose en Craddock. . Küng, teruggekeerd in de afdaling van de Roselend, houdt het tempo vooraan hoog op de tussenstukken. De Zwitser is een motor voor de kopgroep, net als Haig, Skjelmose en Craddock.

clock 14:52 14 uur 52. Vingegaard en Pogacar zullen elkaar moeilijk in de problemen brengen in een afdaling, zeker niet als het droog is. José De Cauwer. Vingegaard en Pogacar zullen elkaar moeilijk in de problemen brengen in een afdaling, zeker niet als het droog is. José De Cauwer

clock 14:47 14 uur 47. Tot 65 kilometer van de streep blijft de weg lichtjes naar beneden lopen, tot aan de 3e klim van de dag. De Côte de Longefoy is er slechts eentje van 2e categorie, maar wel met het gemiddeld steilste stijgingspercentage (7%) van vandaag. . Tot 65 kilometer van de streep blijft de weg lichtjes naar beneden lopen, tot aan de 3e klim van de dag. De Côte de Longefoy is er slechts eentje van 2e categorie, maar wel met het gemiddeld steilste stijgingspercentage (7%) van vandaag.

clock 14:44 14 uur 44. Zoals verwacht loopt de kopgroep een beetje uit in de afdaling, hun voorsprong groeit richting de 2 minuten. . Zoals verwacht loopt de kopgroep een beetje uit in de afdaling, hun voorsprong groeit richting de 2 minuten.

clock 14:37 14 uur 37. Anderhalve minuut na de koplopers begint ook de voorwacht van het peloton aan de lange afdaling van de Cormet de Roselend. Die bevat heel wat haarspeldbochten en staat dus bekend als een linke afdaling. Daar kunnen de koplopers risico's nemen en zo wat uitlopen op het peloton. . Anderhalve minuut na de koplopers begint ook de voorwacht van het peloton aan de lange afdaling van de Cormet de Roselend. Die bevat heel wat haarspeldbochten en staat dus bekend als een linke afdaling. Daar kunnen de koplopers risico's nemen en zo wat uitlopen op het peloton.

clock 14:37 14 uur 37. Geen verrassing: Ciccone pakt nog eens de bergpuntjes. Geen verrassing: Ciccone pakt nog eens de bergpuntjes

clock 14:35 14 uur 35. Volle buit Ciccone. Opnieuw zonder bedreiging pakt Ciccone de 10 punten. Al komt de grootste dreiging toch van Vingegaard en Pogacar, die maar liefst 40 stuks kunnen pakken op de Col de la Loze straks. . Volle buit Ciccone Opnieuw zonder bedreiging pakt Ciccone de 10 punten. Al komt de grootste dreiging toch van Vingegaard en Pogacar, die maar liefst 40 stuks kunnen pakken op de Col de la Loze straks.

clock 14:33 14 uur 33. Küng en Neilands haken in de kopgroep af in het zicht van de top van de Roselend. Skjelmose jaagt het tempo weer de hoogte in in dienst van bollenman Ciccone. . Küng en Neilands haken in de kopgroep af in het zicht van de top van de Roselend. Skjelmose jaagt het tempo weer de hoogte in in dienst van bollenman Ciccone.

clock 14:32 14 uur 32. Het zijn nog steeds Laporte en Van Hooydonck die het doen voor Vingegaard in het peloton. Het verschil constant houden doen ze wel, maar voor een echte versnelling kijken we toch naar Van Aert of Van Baarle. . Het zijn nog steeds Laporte en Van Hooydonck die het doen voor Vingegaard in het peloton. Het verschil constant houden doen ze wel, maar voor een echte versnelling kijken we toch naar Van Aert of Van Baarle.

clock 14:26 1'15". Status quo tussen de kopgroep en de groep met de gele trui. Op de Cormet de Roselend zullen Vingegaard en co. de kop van de koers niet meer zien. . 14 uur 26. time difference 1'15" Status quo tussen de kopgroep en de groep met de gele trui. Op de Cormet de Roselend zullen Vingegaard en co. de kop van de koers niet meer zien.

clock 14:23 14 uur 23. Nog 4 kilometer tot de top van de Cormet de Roselend. Ciccone is alweer gretig voor de 10 bergpunten om zijn trui nog wat te verstevigen. . Nog 4 kilometer tot de top van de Cormet de Roselend. Ciccone is alweer gretig voor de 10 bergpunten om zijn trui nog wat te verstevigen.

clock 14:18 Opgave Bauhaus. De snelle man van Bahrain Victorious zal Parijs niet halen. Phil Bauhaus reed in zijn eentje ver achter op de kop van de koers en zag al na 60 kilometer koers vandaag in dat de tijdslimiet halen niet mogelijk was. De Duitser gaf er net de brui aan. . 14 uur 18. give up Opgave Bauhaus De snelle man van Bahrain Victorious zal Parijs niet halen. Phil Bauhaus reed in zijn eentje ver achter op de kop van de koers en zag al na 60 kilometer koers vandaag in dat de tijdslimiet halen niet mogelijk was. De Duitser gaf er net de brui aan.

clock 14:13 14 uur 13. Soler speelt voortdurend jojo aan de staart van de kopgroep. Met Majka heeft Pogacar wel een tweede mannetje voorop gestuurd. Dan doet Vingegaard het iets beter met zowel Benoot als Kelderman op het voorplan. . Soler speelt voortdurend jojo aan de staart van de kopgroep. Met Majka heeft Pogacar wel een tweede mannetje voorop gestuurd. Dan doet Vingegaard het iets beter met zowel Benoot als Kelderman op het voorplan.

clock 14:11 14 uur 11. Vandegoor en Pauwels blikken vooruit: "1 heel scherpe haarspeldbocht op 2km van de finish, met stootkussens". Vandegoor en Pauwels blikken vooruit: "1 heel scherpe haarspeldbocht op 2km van de finish, met stootkussens"

clock 14:08 14 uur 08. Bij Jumbo-Visma blijven ze de kopgroep binnen schot houden onder aanvoering van Laporte. De kloof blijft net boven de minuut schommelen. . Bij Jumbo-Visma blijven ze de kopgroep binnen schot houden onder aanvoering van Laporte. De kloof blijft net boven de minuut schommelen.

clock 14:05 14 uur 05. De bergkoning is mee in de koninginnenrit.

clock 14:00 14 uur . Koerssituatie. Na 7 kilometer klimmen op de Cormet de Roselend resten er nog 13 kilometer bergop op deze col. Zo ziet de situatie er nu uit: Ruime kopgroep van een renner of 30 met Benoot, Kelderman, Majka, Gaudu, Simon Yates, Gall, Bilbao, Ciccone, Alaphilippe... + 1'30" peloton met Vingegaard, Pogacar en de andere klassementsmannen. . Koerssituatie Na 7 kilometer klimmen op de Cormet de Roselend resten er nog 13 kilometer bergop op deze col. Zo ziet de situatie er nu uit: Ruime kopgroep van een renner of 30 met Benoot, Kelderman, Majka, Gaudu, Simon Yates, Gall, Bilbao, Ciccone, Alaphilippe... + 1'30" peloton met Vingegaard, Pogacar en de andere klassementsmannen.

clock 13:56 13 uur 56. Benoot, Kelderman, Majka en Soler zijn de pionnen die Vingegaard en Pogacar vooruit gestuurd hebben naar de kop van de koers. . Benoot, Kelderman, Majka en Soler zijn de pionnen die Vingegaard en Pogacar vooruit gestuurd hebben naar de kop van de koers.

clock 13:53 13 uur 53. Renners uit top 10 roeren zich. Felix Gall, Pello Bilbao, David Gaudu en Simon Yates zijn ook present in die groep met Pinot. Dat zijn de nummers 7 tot 10 in het klassement. Hun 6 voorgangers zitten goed en wel in het peloton-Vingegaard. . Renners uit top 10 roeren zich Felix Gall, Pello Bilbao, David Gaudu en Simon Yates zijn ook present in die groep met Pinot. Dat zijn de nummers 7 tot 10 in het klassement. Hun 6 voorgangers zitten goed en wel in het peloton-Vingegaard.

clock 13:50 13 uur 50. Een grote groep achtervolgers met Pinot hangt op een twintigtal seconden van de koplopers. Zij lijken de sprong nog wel te kunnen maken. . Een grote groep achtervolgers met Pinot hangt op een twintigtal seconden van de koplopers. Zij lijken de sprong nog wel te kunnen maken.

clock 13:47 13 uur 47. Laporte bepaalt nu het tempo in het peloton, zij volgen nog steeds op een kleine minuut van de kop van de koers. Daar hebben we een negental met Alaphilippe, Ciccone, Neilands, Haig, Mühlberger, O'Connor, Skjelmose, Vermaerke en Harper. . Laporte bepaalt nu het tempo in het peloton, zij volgen nog steeds op een kleine minuut van de kop van de koers. Daar hebben we een negental met Alaphilippe, Ciccone, Neilands, Haig, Mühlberger, O'Connor, Skjelmose, Vermaerke en Harper.

clock 13:44 Cormet de Roselend. Met een lengte van 19,9 km de op 1 na langste klim in deze Tour, met Col de la Loze later deze rit krijgen we vandaag ook nog de nummer 1. De gemiddelde steiltegraad van 6% geeft een vertekend beeld door het vlakke tussenstuk van een kilometer of 3. Vooral de eerste helft van de Roselend is zwaar met percentages voortdurend boven de 7%. . 13 uur 44. mountain Cormet de Roselend Met een lengte van 19,9 km de op 1 na langste klim in deze Tour, met Col de la Loze later deze rit krijgen we vandaag ook nog de nummer 1. De gemiddelde steiltegraad van 6% geeft een vertekend beeld door het vlakke tussenstuk van een kilometer of 3. Vooral de eerste helft van de Roselend is zwaar met percentages voortdurend boven de 7%.

clock 13:41 13 uur 41. Met een voorsprong van 50 seconden beginnen Ciccone, Alaphilippe en Neilands alweer te klimmen. Schroeft Jumbo-Visma het tempo ook weer op? . Met een voorsprong van 50 seconden beginnen Ciccone, Alaphilippe en Neilands alweer te klimmen. Schroeft Jumbo-Visma het tempo ook weer op?

clock 13:39 Beaufort. Met een windkracht van 10 beaufort razen het koptrio en het peloton-Vingegaard met een rotvaart voorbij de tussensprint in Beaufort. De stromende regen blijft achterwege, de afdalingen liggen er gelukkig droog bij. . 13 uur 39. sprint point Beaufort Met een windkracht van 10 beaufort razen het koptrio en het peloton-Vingegaard met een rotvaart voorbij de tussensprint in Beaufort. De stromende regen blijft achterwege, de afdalingen liggen er gelukkig droog bij.

clock 13:38 13 uur 38. De groep met Van Aert sluit opnieuw aan bij Vingegaard richting het einde van de afdaling, op een kilometer van de tussensprint. Steeds meer renners rijden nu weg en gaan op zoek naar de kop van de koers. Zij willen anticiperen op de Cormet de Roselend over enkele kilometers. . De groep met Van Aert sluit opnieuw aan bij Vingegaard richting het einde van de afdaling, op een kilometer van de tussensprint. Steeds meer renners rijden nu weg en gaan op zoek naar de kop van de koers. Zij willen anticiperen op de Cormet de Roselend over enkele kilometers.

clock 13:36 15 seconden. De voorsprong van Alaphilippe, Ciccone en Neilands blijft beperkt ondanks hun risico's in de afdaling. Zij zullen op de volgende col waarschijnlijk alweer bij de lurven gevat worden door de mannen van Vingegaard, 15 seconden achter hen. . 13 uur 36. time difference 15 seconden De voorsprong van Alaphilippe, Ciccone en Neilands blijft beperkt ondanks hun risico's in de afdaling. Zij zullen op de volgende col waarschijnlijk alweer bij de lurven gevat worden door de mannen van Vingegaard, 15 seconden achter hen.

clock 13:29 13 uur 29. Van Aert niet mee. Verrassend genoeg is Van Aert niet mee in de groep met Vingegaard en Pogacar. Hij zit op 20 seconden van zijn gele kopman. . Van Aert niet mee Verrassend genoeg is Van Aert niet mee in de groep met Vingegaard en Pogacar. Hij zit op 20 seconden van zijn gele kopman.

clock 13:27 13 uur 27. Neilands en Ciccone nemen ook risico's en zo vormt er zich een koptrio. Bij Jumbo-Visma en UAE bouwen ze iets meer voorzichtigheid in, zij volgen op 20 seconden van Alaphilippe. . Neilands en Ciccone nemen ook risico's en zo vormt er zich een koptrio. Bij Jumbo-Visma en UAE bouwen ze iets meer voorzichtigheid in, zij volgen op 20 seconden van Alaphilippe.

clock 13:25 13 uur 25. Een afdaling van 15 kilometer, dan de tussensprint en vervolgens meteen weer beginnen aan de volgende col van de dag met de Cormet de Roselend. Dat is het pittige menu voor het komende uur. Alaphilippe heeft alvast trek en smijt zich in de afdaling. . Een afdaling van 15 kilometer, dan de tussensprint en vervolgens meteen weer beginnen aan de volgende col van de dag met de Cormet de Roselend. Dat is het pittige menu voor het komende uur. Alaphilippe heeft alvast trek en smijt zich in de afdaling.

clock 13:23 13 uur 23. Ciccone pakt 10 punten. Niemand bedreigt de Italiaan in het sprintje om de 10 bergpunten. Ciccone breidt zijn voorsprong uit in het bergklassement. . Ciccone pakt 10 punten Niemand bedreigt de Italiaan in het sprintje om de 10 bergpunten. Ciccone breidt zijn voorsprong uit in het bergklassement.

clock 13:22 13 uur 22. Jumbo-Visma maakt meteen keihard tempo op de eerste klim. Jumbo-Visma maakt meteen keihard tempo op de eerste klim

clock 13:21 13 uur 21. Nog 500 meter tot de top, Ciccone zit klaar om de bergpunten op te rapen. . Nog 500 meter tot de top, Ciccone zit klaar om de bergpunten op te rapen.

clock 13:20 13 uur 20. Een viertal van UAE en een viertal van Jumbo-Visma, met de 2 grote tenoren erbij. Dat is alles wat er nog overblijft van het peloton. Zo komen ze nog voor de top van de Col des Saisies aansluiten bij de kopgroep. . Een viertal van UAE en een viertal van Jumbo-Visma, met de 2 grote tenoren erbij. Dat is alles wat er nog overblijft van het peloton. Zo komen ze nog voor de top van de Col des Saisies aansluiten bij de kopgroep.

clock 13:20 13 uur 20. Bloedende knie voor Pogacar na zijn val. Bloedende knie voor Pogacar na zijn val

clock 13:19 13 uur 19. Van Baarle zijn taak zit erop, de Nederlandse kampioen stuurt uit. Benoot is de volgende die versnelt en het breekt daarachter! . Van Baarle zijn taak zit erop, de Nederlandse kampioen stuurt uit. Benoot is de volgende die versnelt en het breekt daarachter!

clock 13:18 13 uur 18. Bloed op de knie van Pogacar. De schade bij Tadej Pogacar wordt nu toch eens in beeld gebracht. Met een bebloede knie rijdt hij net achter de Jumbo-trein. . Bloed op de knie van Pogacar De schade bij Tadej Pogacar wordt nu toch eens in beeld gebracht. Met een bebloede knie rijdt hij net achter de Jumbo-trein.

clock 13:15 13 uur 15. Guillaume Martin en Pierre Latour proberen nog naar de kopgroep te jumpen. Al heeft zich in het peloton nu een Jumbo-trein gevormd die niet stil lijkt te vallen. . Guillaume Martin en Pierre Latour proberen nog naar de kopgroep te jumpen. Al heeft zich in het peloton nu een Jumbo-trein gevormd die niet stil lijkt te vallen.

clock 13:14 13 uur 14. Powless wordt geen bergkoning. Zoals verwacht mag Neilson Powless zijn bollenambities nu voorgoed opbergen. Hij kan het tempo in het peloton niet volgen en bevestigt zo de signalen van de voorbije bergritten. . Powless wordt geen bergkoning Zoals verwacht mag Neilson Powless zijn bollenambities nu voorgoed opbergen. Hij kan het tempo in het peloton niet volgen en bevestigt zo de signalen van de voorbije bergritten.

clock 13:13 30 seconden. De kopgroep met Simon Yates, Gall, Pinot, Ciccone en co. telt een kleine 20 renners. Ze hebben nog steeds een beperkte voorsprong van 30 tellen op het peloton. . 13 uur 13. time difference 30 seconden De kopgroep met Simon Yates, Gall, Pinot, Ciccone en co. telt een kleine 20 renners. Ze hebben nog steeds een beperkte voorsprong van 30 tellen op het peloton.

clock 13:11 13 uur 11. Jumbo-Visma wil er weer een zware koers van maken. . José De Cauwer. Jumbo-Visma wil er weer een zware koers van maken. José De Cauwer

clock 13:10 13 uur 10. Pidcock in de verdrukking. De jonge Brit volgt al op een minuut van de kop van de koers en zit dus niet in het peloton. Kan Pidcock zich nog terugvechten naar de voorhoede? . Pidcock in de verdrukking De jonge Brit volgt al op een minuut van de kop van de koers en zit dus niet in het peloton. Kan Pidcock zich nog terugvechten naar de voorhoede?

clock 13:10 13 uur 10. Declercq na zijn versnelling voor de eerste klim: "Ik had dat niet mogen doen, hé". Declercq na zijn versnelling voor de eerste klim: "Ik had dat niet mogen doen, hé"

clock 13:05 13 uur 05. In het peloton houdt Dylan van Baarle de kloof op 20 seconden, met gele trui Vingegaard in 2e positie. Daar vlak achter zit Pogacar al, die in orde lijkt na zijn val bergop van daarnet. . In het peloton houdt Dylan van Baarle de kloof op 20 seconden, met gele trui Vingegaard in 2e positie. Daar vlak achter zit Pogacar al, die in orde lijkt na zijn val bergop van daarnet.

clock 13:04 13 uur 04. Mooie namen in de kopgroep. Ciccone, Pinot, Lafay, Gall, Skjelmose, Alaphilippe, Simon Yates... Heel wat mooi volk kiest voor de vlucht vooruit en rijdt momenteel aan kop van de koers. . Mooie namen in de kopgroep Ciccone, Pinot, Lafay, Gall, Skjelmose, Alaphilippe, Simon Yates... Heel wat mooi volk kiest voor de vlucht vooruit en rijdt momenteel aan kop van de koers.

clock 13:02 13 uur 02. Een tiental heeft ondertussen de sprong gemaakt naar de kop van de koers. Het helse tempo in de eerste kilometers van de Col des Saisies zorgt ervoor dat de snelle mannen een voor een moeten afhaken vroeg in de etappe. . Een tiental heeft ondertussen de sprong gemaakt naar de kop van de koers. Het helse tempo in de eerste kilometers van de Col des Saisies zorgt ervoor dat de snelle mannen een voor een moeten afhaken vroeg in de etappe.

clock 13:02 13 uur 02. Pogacar komt al vroeg in de rit ten val. Pogacar komt al vroeg in de rit ten val

clock 12:59 12 uur 59. Pogacar gevallen? Een verklaring waarom Pogacar zo ver achteraan zat, lijkt al snel gevonden. De Sloveen zou ten val zijn gekomen in de openingsfase, maar schuift nu weer op in het peloton. . Pogacar gevallen? Een verklaring waarom Pogacar zo ver achteraan zat, lijkt al snel gevonden. De Sloveen zou ten val zijn gekomen in de openingsfase, maar schuift nu weer op in het peloton.

clock 12:57 12 uur 57. Het hele peloton, met Vingegaard goed vooraan en Pogacar een heel eind verderop, zit alweer op het wiel van Alaphilippe. De bonus van het vijftal met Ciccone bedraagt nog slechts 10 seconden door die impuls. . Het hele peloton, met Vingegaard goed vooraan en Pogacar een heel eind verderop, zit alweer op het wiel van Alaphilippe. De bonus van het vijftal met Ciccone bedraagt nog slechts 10 seconden door die impuls.

clock 12:55 12 uur 55. Daar is de bestelde aanval van Alaphilippe, ingeleid door Declercq en Asgreen. Aan de voet van de Col des Saisies versnelt hij en krijgt onder andere Neilands mee. . Daar is de bestelde aanval van Alaphilippe, ingeleid door Declercq en Asgreen. Aan de voet van de Col des Saisies versnelt hij en krijgt onder andere Neilands mee.

clock 12:54 Col des Saisies . De gematigde aanloop zit erop, het is tijd voor de eerste col van de dag. De Col des Saisies is geen al te zware kost met slechts een gemiddelde stijging van 5,1%. Steilere stroken wisselen voortdurend vlot bollende stukjes af. Met een lengte van 13,5 km is het wel een lange onderneming. Het is bekend terrein in de Tour, maar zeker geen (bijna-)jaarlijkse kost. . 12 uur 54. mountain Col des Saisies De gematigde aanloop zit erop, het is tijd voor de eerste col van de dag. De Col des Saisies is geen al te zware kost met slechts een gemiddelde stijging van 5,1%. Steilere stroken wisselen voortdurend vlot bollende stukjes af. Met een lengte van 13,5 km is het wel een lange onderneming. Het is bekend terrein in de Tour, maar zeker geen (bijna-)jaarlijkse kost.

clock 12:51 12 uur 51. In het peloton neemt Soudal-Quick Step de handschoen op. Zij willen Julian Alaphilippe vooraan posteren. . In het peloton neemt Soudal-Quick Step de handschoen op. Zij willen Julian Alaphilippe vooraan posteren.

clock 12:50 12 uur 50. Pedersen, Ciccone, Gregaard, Mezgec en Powless rijden weg net voor de eerste klim. Pedersen, Ciccone, Gregaard, Mezgec en Powless rijden weg net voor de eerste klim

clock 12:49 12 uur 49. Vijftal op kop met bollenman Ciccone. Een groepje met Ciccone, Pedersen, Powless, Mezgec en Gregaard heeft plots een bonus van 20 seconden op het peloton. Is dat de kleine kopgroep waar we het vandaag mee moeten doen? . Vijftal op kop met bollenman Ciccone Een groepje met Ciccone, Pedersen, Powless, Mezgec en Gregaard heeft plots een bonus van 20 seconden op het peloton. Is dat de kleine kopgroep waar we het vandaag mee moeten doen?

clock 12:47 12 uur 47. Een aantal ploegmakkers van Pogacar, onder wie Adam Yates, heeft zich laten verrassen en zit op een gaatje. Zij komen bijna weer aansluiten aan de staart van het peloton. . Een aantal ploegmakkers van Pogacar, onder wie Adam Yates, heeft zich laten verrassen en zit op een gaatje. Zij komen bijna weer aansluiten aan de staart van het peloton.

clock 12:45 12 uur 45. Het peloton is een lang lint met hier en daar een breukje in aanloop naar de eerste klim van de dag. Er kan zich nog geen ontsnapping vormen in deze snelle openingsfase. Wel op de eerste col van de dag over kleine 10 kilometer? . Het peloton is een lang lint met hier en daar een breukje in aanloop naar de eerste klim van de dag. Er kan zich nog geen ontsnapping vormen in deze snelle openingsfase. Wel op de eerste col van de dag over kleine 10 kilometer?

clock 12:42 12 uur 42. Er vormt zich al een nieuwe ontsnapping met onder andere Mads Pedersen en Tobias Johannessen. Krijgen zij wel een vrijgeleide? . Er vormt zich al een nieuwe ontsnapping met onder andere Mads Pedersen en Tobias Johannessen. Krijgen zij wel een vrijgeleide?

clock 12:40 12 uur 40. Alaphilippe. Ook Julian Alaphilippe ruikt zijn kans en knalt weg uit een grotere groep achtervolgers. Het peloton zit hen alleen wel op de hielen. . Alaphilippe Ook Julian Alaphilippe ruikt zijn kans en knalt weg uit een grotere groep achtervolgers. Het peloton zit hen alleen wel op de hielen.

clock 12:38 12 uur 38. Een viertal met daarbij 2 renners van DSM probeert de sprong te maken naar Madouas. Vandaag waren ze dus wel goed wakker bij DSM. . Een viertal met daarbij 2 renners van DSM probeert de sprong te maken naar Madouas. Vandaag waren ze dus wel goed wakker bij DSM.

clock 12:35 12 uur 35 match begonnen start time Daar gaan we! De rit wordt nu ook op gang gevlagd, de Franse kampioen Madouas is de eerste aanvaller.

clock 12:32 12 uur 32. Serge Pauwels verkent de zware ontknoping van de rit. Serge Pauwels verkent de zware ontknoping van de rit

clock 12:31 12 uur 31. Vooral zondag heeft Jonas vertrouwen opgedaan. Pogacar ging en hij kon volgen. . Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Vooral zondag heeft Jonas vertrouwen opgedaan. Pogacar ging en hij kon volgen. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

clock 12:28 12 uur 28. Klaar voor een nieuwe tweestrijd?

clock 12:24 12 uur 24. Benoot: "Was gisteren nog absoluut geen party-time". Benoot: "Was gisteren nog absoluut geen party-time"

clock 12:23 12 uur 23. Officieuze start. C'est parti ! De koninginnenrit in deze Tour is op gang geschoten. Over een goede 3 kilometer kan de rit ook echt beginnen. . Officieuze start C'est parti! De koninginnenrit in deze Tour is op gang geschoten. Over een goede 3 kilometer kan de rit ook echt beginnen.

clock 12:21 12 uur 21. Vingegaard: "Verwacht veel aanvallen vandaag, we moeten klaar zijn". Vingegaard: "Verwacht veel aanvallen vandaag, we moeten klaar zijn"

clock 12:20 12 uur 20. Jonas Vingegaard (geel), Giulio Ciccone (bollen) en Adrien Petit (strijdlust) staan al klaar op de eerste startrij in Saint-Gervais, aan de voet van de Mont Blanc. Het is nog even wachten op Tadej Pogacar (wit) en Jasper Philipsen (groen) en dan zijn de truiendragers allemaal present. . Jonas Vingegaard (geel), Giulio Ciccone (bollen) en Adrien Petit (strijdlust) staan al klaar op de eerste startrij in Saint-Gervais, aan de voet van de Mont Blanc. Het is nog even wachten op Tadej Pogacar (wit) en Jasper Philipsen (groen) en dan zijn de truiendragers allemaal present.

clock 12:18 12 uur 18. Dewulf: "Hoop dat ik vandaag niet mijn slechtste dag heb, want dan heb ik iets voor". Dewulf: "Hoop dat ik vandaag niet mijn slechtste dag heb, want dan heb ik iets voor"

clock 12:17 12 uur 17. Wat ik verwacht? Veel aanvallen. Dit wordt wellicht de lastigste dag van deze Tour. We moeten klaar zijn om te vechten. Ik heb de Col de la Loze één keer gedaan. Die klim moet me liggen. . Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Wat ik verwacht? Veel aanvallen. Dit wordt wellicht de lastigste dag van deze Tour. We moeten klaar zijn om te vechten. Ik heb de Col de la Loze één keer gedaan. Die klim moet me liggen. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

clock 12:15 12 uur 15. Lampaert: "Vingegaard verzwakt gewoon niet tijdens een grote ronde". Lampaert: "Vingegaard verzwakt gewoon niet tijdens een grote ronde"

clock 12:14 12 uur 14. Live beelden. Vanaf nu kan u op VRT 1 en via de livestream op deze pagina kijken en luisteren naar Renaat Schotte en José De Cauwer, die rit 17 in goede banen zullen becommentariëren. . Live beelden Vanaf nu kan u op VRT 1 en via de livestream op deze pagina kijken en luisteren naar Renaat Schotte en José De Cauwer, die rit 17 in goede banen zullen becommentariëren.

clock 12:09 12 uur 09. Eekhoff: "Baal gigantisch van mijn valpartij, want ik stond er goed voor na 2 weken". Eekhoff: "Baal gigantisch van mijn valpartij, want ik stond er goed voor na 2 weken"

clock 12:06 12 uur 06. Campenaerts: "Er is extreem gewerkt op het tijdrijden tijdens de lockdownperiode". Campenaerts: "Er is extreem gewerkt op het tijdrijden tijdens de lockdownperiode"

clock 12:01 12 uur 01. 5.400 hoogtemeters. Dat is het meest aantal hoogtemeters van deze Tour en dat in een rit van slechts 165,7 km. Een bergrit zonder één vlakke meter lijkt het wel. Meer nog, de 5.400 hoogtemeters zorgen er zelfs voor dat het de zwaarste rit is op dat vlak sinds 2013. Toen telde rit 19 er 5.567, al was dat wel over een afstand van 204 kilometer. . 5.400 hoogtemeters Dat is het meest aantal hoogtemeters van deze Tour en dat in een rit van slechts 165,7 km. Een bergrit zonder één vlakke meter lijkt het wel. Meer nog, de 5.400 hoogtemeters zorgen er zelfs voor dat het de zwaarste rit is op dat vlak sinds 2013. Toen telde rit 19 er 5.567, al was dat wel over een afstand van 204 kilometer.

clock 11:54 11 uur 54. RETRO: Bij 2e aankomst in Courchevel in Tour van 2005 pakt Alejandro Valverde zijn 1e ritwinst. RETRO: Bij 2e aankomst in Courchevel in Tour van 2005 pakt Alejandro Valverde zijn 1e ritwinst

clock 11:50 11 uur 50. Geneutraliseerde start over 30 minuten. Om 12.20 uur trekt het peloton zich op gang in Saint-Gervais Mont Blanc, waar het na een korte neutralisatie tijd is voor de officiële start. Daar hoeft u allemaal geen trap van te missen. De uitzending op VRT 1 start om 12.10 uur en ook via de livestream op deze pagina kan u de koninginnenetappe bekijken. . Geneutraliseerde start over 30 minuten Om 12.20 uur trekt het peloton zich op gang in Saint-Gervais Mont Blanc, waar het na een korte neutralisatie tijd is voor de officiële start. Daar hoeft u allemaal geen trap van te missen. De uitzending op VRT 1 start om 12.10 uur en ook via de livestream op deze pagina kan u de koninginnenetappe bekijken.

clock 11:41 Het uitgebreide dagmenu op het stuur van de renners van TotalEnergies. 11 uur 41. Het uitgebreide dagmenu op het stuur van de renners van TotalEnergies.

clock 11:36 11 uur 36. RETRO: In 1997 wint Richard Virenque onderonsje met Jan Ullrich bij eerste aankomst in Courchevel. RETRO: In 1997 wint Richard Virenque onderonsje met Jan Ullrich bij eerste aankomst in Courchevel

clock 11:27 11 uur 27. Saint-Gervais Mont Blanc. De Tourkaravaan is weer teruggekeerd naar de finishplaats van de rit van afgelopen zondag. Na een kort noordwaarts uitstapje voor de tijdrit gisteren starten de renners nu weer in het dorpje aan de voet van de Mont Blanc. Vanuit Saint-Gervais Mont Blanc gaat het heel de dag nog meer zuidwaarts de Alpen in naar Courchevel, een wintersportdorp dat voor de 4e keer aankomstplaats is van een Tourrit. . Saint-Gervais Mont Blanc De Tourkaravaan is weer teruggekeerd naar de finishplaats van de rit van afgelopen zondag. Na een kort noordwaarts uitstapje voor de tijdrit gisteren starten de renners nu weer in het dorpje aan de voet van de Mont Blanc. Vanuit Saint-Gervais Mont Blanc gaat het heel de dag nog meer zuidwaarts de Alpen in naar Courchevel, een wintersportdorp dat voor de 4e keer aankomstplaats is van een Tourrit.

clock 11:20 11 uur 20. RETRO: Aleksandr Vinokoerov wint in 2005 Alpenrit met start in Courchevel. RETRO: Aleksandr Vinokoerov wint in 2005 Alpenrit met start in Courchevel

clock 11:07 11 uur 07. Tour de France Orkaan Vingegaard knalt zelfs renner buiten tijd: Renard finisht met gebroken elleboog op 1 seconde van tijdslimiet

clock 11:06 11 uur 06. Voor de zwaarder gebouwde types zal het hopen worden op geen al te vliegende start van de grote kanonnen. Snel gelost worden zou een lange dag flirten met de tijdslimiet kunnen betekenen. Wie die flirt gisteren niet wist te overleven, was Alexis Renard (Cofidis). Hij kwam 1 seconde buiten de tijdslimiet aan, op 10'46" van Vingegaard. In het begin van de tijdrit kwam de Fransman echter ten val en hij werkte de rest van zijn onderneming af met een gebroken elleboog. Vandaag start Renard dus niet. . Voor de zwaarder gebouwde types zal het hopen worden op geen al te vliegende start van de grote kanonnen. Snel gelost worden zou een lange dag flirten met de tijdslimiet kunnen betekenen. Wie die flirt gisteren niet wist te overleven, was Alexis Renard (Cofidis). Hij kwam 1 seconde buiten de tijdslimiet aan, op 10'46" van Vingegaard. In het begin van de tijdrit kwam de Fransman echter ten val en hij werkte de rest van zijn onderneming af met een gebroken elleboog. Vandaag start Renard dus niet.

clock 10:57 10 uur 57. Laatste kans in de Alpen. Na een uitgebreid intermezzo in de Alpen is het tijd voor de laatste etappe in deze bergketen. Met maar liefst 4 cols (1 van 2e categorie, 2 van 1e en 1 buiten categorie), over een afstand van 165 km kan alles nog in het algemeen klassement. Ook voor het bergklassement kan het nog wel eens heel spannend gaan worden. Zet u schrap voor een rit waarvan u geen seconde hoeft te missen bij Sporza! . Laatste kans in de Alpen Na een uitgebreid intermezzo in de Alpen is het tijd voor de laatste etappe in deze bergketen. Met maar liefst 4 cols (1 van 2e categorie, 2 van 1e en 1 buiten categorie), over een afstand van 165 km kan alles nog in het algemeen klassement. Ook voor het bergklassement kan het nog wel eens heel spannend gaan worden. Zet u schrap voor een rit waarvan u geen seconde hoeft te missen bij Sporza!

clock 10:50 10 uur 50. Tour de France BEKIJK: Rennersvakbond waarschuwt voor linke afdaling Col de la Loze, ASO grijpt in met stootkussens

clock 08:43 Gaat het weer een bepalende rol spelen vandaag? 08 uur 43. Gaat het weer een bepalende rol spelen vandaag?

clock 08:29 08 uur 29. Ik was in 2020 al eens op de Col de la Loze en ik viel bijna achterover van de hellingsgraden. Als Pogacar het tij nog wil keren, zal hij al aan de voet van de Loze moeten aanvallen. Maar dat is wellicht "wishful thinking". Christophe Vandegoor op Radio 1. Ik was in 2020 al eens op de Col de la Loze en ik viel bijna achterover van de hellingsgraden. Als Pogacar het tij nog wil keren, zal hij al aan de voet van de Loze moeten aanvallen. Maar dat is wellicht "wishful thinking". Christophe Vandegoor op Radio 1