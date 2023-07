Tadej Pogacar is "erg ontgoocheld": "Een van mijn slechtste dagen op de fiets"

Hij begon aan een lange lijdensweg en gaf in zijn radiootje een duidelijke boodschap mee: "I'm gone. I'm dead."

De top van de Col de la Loze was nog lang niet in zicht, maar bij Tadej Pogacar was het vat helemaal af.

Pogacar, die gevallen was in het begin van de etappe, stond voor een bijzonder lange martelgang naar Courchevel.

"Ik weet niet wat er gebeurd is", zei een zichtbaar getekende Pogacar in zijn flashinterview. "Ik was echt leeg aan de voet van de Col de la Loze."

"Ik heb de hele dag gegeten, maar dat is blijkbaar niet tot in mijn benen geraakt. Ik ben bijzonder ontgoocheld."

De val in het begin van de rit riep Pogacar niet meteen in als een excuus. "Het was gewoon pech, maar dat hoort erbij."

Pogacar is een strijder. Wil hij zaterdag in de Vogezen nog iets op poten zetten?

"Als ik herstel, dan wil ik mijn team nog een ritzege schenken. Of iemand anders aan ritwinst helpen."

"En ik wil op het podium staan. Ik dacht bij de voet van de klim dat ik die plaats zou verliezen, maar mijn ploeg heeft me geweldig gesteund."

Bij de volgende babbel lette Pogacar eventjes niet op zijn woordenschat. "Hoe ik me voel? Fucked", zei hij met een halve glimlach. "Ik ben dood."

Heeft hij dit al eens meegemaakt? "Zelfs vorig jaar in die befaamde rit naar de Col du Granon voelde ik me veel beter."

"Ik had vandaag een van mijn slechtste dagen op de fiets. Maar ik moest blijven vechten. Ploegmaat Marc Soler heeft me echt voorbij mijn limiet gedreven."