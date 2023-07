Tiesj Benoot over aanpak Jumbo-Visma: "Geen eendagskoers, wel een strijdplan voor 3 weken"

Was er gisteren een feestje bij Team Jumbo - Visma? Tiesj Benoot lacht hartelijk: "Het was absoluut nog geen party-time."

"Iedereen was natuurlijk enthousiast en opgelucht. We hebben eindelijk een ritzege en we zetten een mooie stap richting het eindklassement. Maar door de zware rit van vandaag was een feestje nog niet aan de orde."

Jumbo-Visma pakte het gisteren meesterlijk aan. Ze wisselden niet van fiets, een beslissing die al maanden geleden was genomen.

"En vooral de opstapeling van rit na rit heeft een rol gespeeld", benadrukt Benoot zelf.

Jumbo-Visma hanteert dus een afmattingsstrategie. "Er zijn dagen geweest zoals de Joux Plane waar men sprak over al dat werk voor één seconde."

"Maar je mag het niet als een eendagskoers zien. Het is een strijdplan voor 3 weken."

"En vooral zondag heeft Jonas vertrouwen opgedaan. Pogacar ging en hij kon volgen."