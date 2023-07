Jumbo-Visma: "Jonas begon te vliegen", UAE: "We moeten er nog in geloven"

"We hoeven niet meer bang te zijn voor een aanval op 100 meter van de finish. Dat is wel anders. Maar ik neem aan dat hij nu vroeger zal aanvallen."

"Maar we zagen UAE in de verte rijden en toen werd ik meer enthousiast. Hij begon te vliegen en ging nog harder rijden."

Bij de eerste tussentijd was al duidelijk hoe de kaarten lagen. "We hebben toen niets gezegd tegen Jonas. Hij heeft dat niet nodig. Hij moet gewoon zijn beste tijdrit rijden en wij moeten hem coachen."

In het winnende kamp was ploegleider Grischa Niermann vanzelfsprekend in zijn nopjes.

UAE: "We moeten erin geloven, maar we moeten ook de realiteit accepteren"

Bij UAE Team Emirates toonde ploegbaas Mauro Gianetti zich een sportieve verliezer, al hadden ze ook niet echt rekening gehouden met dit scenario.

"We hadden een kleiner verschil verwacht. Tadej heeft het ook geweldig gedaan. Het gat op nummer 3 Wout van Aert is indrukwekkend, maar chapeau voor Jonas. Hij had een ongelofelijke dag."

UAE koos voor een fietswissel. "Dat hadden we bestudeerd en getest. Voor Tadej was het beter om te wisselen. Hij verkoos een lichtere fiets en een andere positie. Maar die wissel heeft het verschil niet gemaakt in negatieve zin."

Kan de Sloveen nog terugslaan? "Alles is mogelijk. We moeten erin geloven. Maar als Vingegaard sterker is, dan verdient hij het. Dat is sport. We vechten, maar we moeten ook de realiteit accepteren."