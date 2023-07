Jumbo-Visma: "Tenzij Wout van Aert een kronkel krijgt, sprint hij vandaag niet mee"

Woensdag klopte de puzzel niet helemaal, maar in Laruns was Jonas Vingegaard de grote winnaar van de dag. Donderdag werd het masterplan van Jumbo-Visma tot in de puntjes uitgevoerd, maar was er zowaar tijdsverlies na de wederopstanding van Tadej Pogacar. Welk gevoel overheerst bij de sportieve leiding van Jumbo-Visma na de dolle tweedaagse in de Pyreneeën? En hoe kijken ze naar de krachttoer van Wout van Aert?

Met de machtsontplooiing op de Tourmalet lieten de intenties van Team Jumbo - Visma weinig ruimte tot interpretatie toe. De geelhemden wilden de Tour gisteren al in een beslissende plooi leggen. Aan het einde van de dag kwamen ze echter van een kale kermis thuis. Dat is toch het beeld dat heerst bij commentatoren, analisten en koersvolgers. Of klopt dat plaatje niet volgens de sportbestuurders in de cockpit van Jumbo-Visma? "Eerlijk, nagenieten hebben we niet gedaan", bekende Merijn Zeeman vanmiddag. "De uitkomst was niet zoals we hadden gehoopt." "Het was wel fantastisch om te zien dat 8 renners voor elkaar door het vuur gingen." "Jonas en Tadej liggen erg dicht bij elkaar. Hij heeft een tik teruggegeven. Voor de Tour is dat mooi, voor ons minder." "Of we het geel nu zullen blijven verdedigen? Het gaat om geel in Parijs, we zullen het dus niet koste wat kost elke dag doen. Maar we geven het geel uiteraard liever niet af aan Tadej."

Een glansrol was er voor Wout van Aert. Was hij geprikkeld na kritische geluiden links en rechts? "Als je bedoelt dat hij hongerig was voor de ritzege, dat klopt zeker. Maar ik denk dat hij in het eerste weekend een fantastisch niveau heeft laten zien." "Het is superknap dat hij in het Baskenland meedeed voor de zege. En gisteren was hij voor ons de allerbeste renner om over de Tourmalet te krijgen." "Als Wout in de kopgroep wil... Zoals hij dan in die eerste kilometers tekeergaat als een beest... Er zijn dan maar weinig renners die daar iets tegen kunnen doen." (lees voort onder de foto)

"Wout verdient een ritzege als geen ander"

Maar aan het einde van de dag bleef het toetje dus uit. "Het was Wout gegund dat Jonas de rit had gewonnen, maar dat is niet gelukt." "We gunnen hem vandaag dan ook rust. Dat hij niet zal meesprinten? Neen, tenzij hij een kronkel krijgt in de finale." "We hebben gezegd dat hij een hersteldag moet nemen en zijn energie moet aanvullen. Het is nu aan de supersnelle mannen." "In de tweede week zijn er nog hele mooie ritten voor hem. Hij zal zeker kansen krijgen en ik hoop van harte dat hij wint. Hij verdient het als geen ander." (lees voort onder de video)

Wout van Aert: "Tijd om keuzes te maken"

"Ik voel me wel een beetje vermoeid na zo'n dag", gaf Van Aert bij de start zelf toe. "We zijn er als ploeg voor gegaan en dat geeft wel voldoening." "We hoopten op de kers op de taart, maar we zijn op een supersterke Pogacar gebotst. Daar moeten we ons bij neerleggen." "Ik kan me voorstellen dat het een beetje een anticlimax was. Ook voor Jonas was het dubbel dat hij het teamwerk niet kon afronden, maar we hebben ons allemaal gesmeten." "Ik ben zelf wel blij met hoe het gisteren ging, ik voelde me misschien nog beter dan daags voordien. Maar ik denk niet dat ik vandaag zal sprinten. Morgen ligt me beter. Het is tijd om keuzes te maken."