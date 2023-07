Zó leeg dat hij geduwd moest worden: "fenomenale" Wout van Aert oogst lof na hele dag op kop

Weer een prestatie die in het geheugen gegrift zal staan. Wout van Aert demarreerde van bij de start en reed tot 4 kilometer mee voorin - bijna steeds aan kop. De beloning: opnieuw de prijs van de strijdlust. Toen onze landgenoot eindelijk afzwaaide, was hij zó leeg dat enkele fans zelfs even moesten duwen. Bekijk hieronder de beelden.