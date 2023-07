Putsch van Jumbo-Visma ontploft in eigen gezicht: ritwinnaar Tadej Pogacar stooft gele Jonas Vingegaard een peer

De Tour de France is nog lang niet gedaan! Tadej Pogacar (UAE) heeft zich weer helemaal in het gele gevecht gestort na een fabelachtige etappe in de Pyreneeën. Wout van Aert was de brommer van een masterplan van Jumbo-Visma, maar kopman Jonas Vingegaard kon Pogacar niet lossen en liep op de slotklim op een counter. In de stand loopt Pogacar een half minuutje in.