Geprikkelde Wout van Aert: "Niet de benen van weleer? Die mensen kennen niet veel van koers"

Elke wielerliefhebber zal zijn petje afdoen voor Wout van Aert. De meesterknecht brommerde een hele dag en leek maar niet zonder benzine te vallen. Al ontbrak de kers op de taart.

Er is dus een "maar" na vandaag. "Jullie houden er wel van om daar op te focussen", reageerde Van Aert na de podiumceremonie als strijdlustige renner.

"Ik zal eerst positief antwoorden: ik zag een supersterke ploeg en iedereen kon zien dat we een strijdplan hadden om in de aanval te gaan. Ik ben heel blij dat Jonas het geel draagt."

Het offensief van Van Aert kon nu wel doorgetrokken worden tot in de finale. "Er was geen gevaar voor het klassement in de kopgroep en daardoor hadden we iets meer marge."

"Gelukkig geraakte ik over de Tourmalet om Jonas te helpen. Op de slotklim kon ik het tempo opdrijven, maar ik had niet veel meer over. Dan was het man tegen man."

Van Aert was meesterlijk. Waarna hij zijn duidelijke mening gaf: "Ik heb gisteren gehoord dat sommige mensen denken dat ik niet de benen van weleer heb. Die mensen kennen niet veel van koers."