Geel met een bittere nasmaak? Jonas Vingegaard: "Tadej was beter en verdient de zege"

"Ik ben zeer gelukkig dat ik weer in het geel sta", reageerde Jonas Vingegaard meteen na de podiumceremonie.

"Dat is altijd fijn en ik houd van deze kleur. Het is de meest iconische trui in deze sport."

Vingegaard staat in het geel dankzij een tactisch plan dat perfect in elkaar schoof, maar het resultaat is niet helemaal waar men op had gehoopt. Weegt het geel dan op tegenover het tijdsverlies?

Vingegaard lachte: "Ik had gehoopt op ritwinst, maar Tadej was sterk en verdient de ritzege."

"We wilden hem weer testen en kijken hoe hij zich voelde. Ik veronderstel dat hij beter was dan gisteren."

"We hebben het geprobeerd op de Tourmalet, maar we konden hem niet lossen. Ik zag het wel zitten met Wout van Aert voor me in de vallei."

"Dat zou perfect geweest zijn, maar Tadej was beter dan gisteren. Het wordt nog een stevig gevecht tot in Parijs."

"Ik sta waar ik wil staan en de Tour duurt nog een tijdje. Alles kan nog gebeuren. En de ploeg was geweldig. Ik moet hen bedanken."