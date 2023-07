Jumbo-Visma na coup die boemerang in eigen gezicht bleek: "Wij gaan gewoon altijd all-in"

Bij Jumbo-Visma wilden ze de Tour vandaag al een definitieve richting uitsturen.

Op de Tourmalet vormden onder meer Van Hooydonck, Kelderman, Benoot en Kuss een indrukwekkend treintje, maar vandaag kraakte Tadej Pogacar niet.

"We hadden niet verwacht dat hij zo sterk zou zijn", opent Wilco Kelderman na de rit. "Gisteren was hij niet super, dus we dachten dat we vandaag een nieuwe kans zouden hebben."

"We hadden ook een plan uitgewerkt voor op de Tourmalet, want Jonas Vingegaard is erg sterk op lange beklimmingen", gaat de Nederlander verder.

"We wilden Wout meer ruimte geven in de vlucht en dan zelf met een lead-out op de Tourmalet iedereen op de pijnbank leggen."