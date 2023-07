Bonificaties en een satellietrenner: Jumbo-Visma legt het plannetje (met Wout van Aert) uit

Van bij de start in Pau was het zonneklaar: Team Jumbo - Visma wilde in de vlucht van de dag geraken.

Vooral Wout van Aert had een duidelijke dagtaak: hij moest zich in de kopgroep posteren. Met een plan in het achterhoofd?

"Met Wout in de kopgroep was het een doel om de bonificaties op de Col de Marie Blanque weg te snoepen. Dat is een explosieve klim en in principe ligt dat Pogacar heel goed."

"Bovendien wilden we ook een satellietrenner voorin hebben mocht Jonas (Vingegaard) aanvallen."

Dat laatste lukte niet echt, maar de uitkomst is wel dat Vingegaard heeft uitgepakt. Was dit scenario een verrassing voor de ploegleiding?

"We hadden verwacht dat Pogacar heel sterk zou zijn. Hij heeft vandaag wel een krimp gegeven."

"Maar dat betekent nog lang niet dat de Tour over is. Al zijn we uiteraard blij met deze situatie."