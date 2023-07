Wout van Aert baalt: "Blij dat ik mee was op slotklim, zuur dat er iemand voorop blijft"

Wout van Aert was groot in de nederlaag. "We konden niet veel anders doen. Chapeau hoe de ploeg vandaag gereden heeft."



"Mijn benen begonnen pijn te doen op 200 à 300 meter van de meet, omdat we wisten dat het niet meer om te winnen was. Het is echt zuur."



Vier Jumbo's schoten tekort op de 2 Britten: "Chapeau ook voor hen. Het is straf dat ze zo'n groot gat sloegen, want Wilco (Kelderman) en Sepp (Kuss) deden er alles aan. Verdiend gewonnen."



Van Aert was verrast door de manier waarop Team UAE het gespeeld heeft: "We hadden misschien eerder een aanval van Pogacar verwacht. Voor ons is dit wel niet slecht."