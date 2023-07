Je verzint het niet: Adam Yates klopt tweelingbroer Simon na koppeltijdrit, UAE verdeelt en heerst

clock 17:20 17 uur 20. Het plannetje van UAE lijkt dus al op dag 1 van deze Tour te werken. Met Adam Yates hebben ze een 2e pion om mee te spelen en Vingegaard het leven zuur te maken. . Het plannetje van UAE lijkt dus al op dag 1 van deze Tour te werken. Met Adam Yates hebben ze een 2e pion om mee te spelen en Vingegaard het leven zuur te maken.

clock 17:18 17 uur 18. Pogacar verdeelt en heerst al op dag één. . Renaat Schotte. Pogacar verdeelt en heerst al op dag één. Renaat Schotte

clock 17:18 17 uur 18. Adam Yates klopt zijn broer Simon in het slot en wint de eerste rit in de Tour. Adam Yates klopt zijn broer Simon in het slot en wint de eerste rit in de Tour

clock 17:17 17 uur 17. Adam Yates wint! Het is niet Tadej Pogacar, maar we zien wel een UAE-renner die het afmaakt. Pogacar klaart de klus voor plek 3 in de groep der favorieten en pakt nog wat bonificatieseconden. . Adam Yates wint! Het is niet Tadej Pogacar, maar we zien wel een UAE-renner die het afmaakt. Pogacar klaart de klus voor plek 3 in de groep der favorieten en pakt nog wat bonificatieseconden.

clock 17:16 17 uur 16. Simon moet al omkijken en zit op een gaatje. Adam Yates is op weg naar de ritzege en het geel! . Simon moet al omkijken en zit op een gaatje. Adam Yates is op weg naar de ritzege en het geel!

clock 17:15 17 uur 15. Wie toont zich de meest explosieve Yates in de hellende slotkilometer in Bilbao? Adam moet vanaf de kop beginnen. . Wie toont zich de meest explosieve Yates in de hellende slotkilometer in Bilbao? Adam moet vanaf de kop beginnen.

clock 17:15 Laatste km. Benoot en Kelderman lijken het gat niet dicht te krijgen. Yates (x2) duiken de slotkilometer in met een voorgift van bijna 20 seconden. . 17 uur 15. last km Laatste km. Benoot en Kelderman lijken het gat niet dicht te krijgen. Yates (x2) duiken de slotkilometer in met een voorgift van bijna 20 seconden.

clock 17:13 17 uur 13. Moet Vingegaard niet meedraaien om Van Aert een dienst te bewijzen? . José De Cauwer. Moet Vingegaard niet meedraaien om Van Aert een dienst te bewijzen? José De Cauwer

clock 17:13 17 uur 13. De voorsprong van de Yates-tandem groeit. Mogen zij in Bilbao beslissen wie de eerste gele trui aantrekt? Voor de duidelijkheid: Adam rijdt voor UAE, Simon voor Jayco-AlUla. . De voorsprong van de Yates-tandem groeit. Mogen zij in Bilbao beslissen wie de eerste gele trui aantrekt? Voor de duidelijkheid: Adam rijdt voor UAE, Simon voor Jayco-AlUla.

clock 17:12 17 uur 12. Strijdlust voor Adam Yates. Nog 4 kilometer. Een eerste prijs heeft Yates al, volgt ook nog de etappezege voor hemzelf of zijn tweelingbroer? Zij hebben een voorsprong van 13 seconden op de groep-Van Aert. . Strijdlust voor Adam Yates Nog 4 kilometer. Een eerste prijs heeft Yates al, volgt ook nog de etappezege voor hemzelf of zijn tweelingbroer? Zij hebben een voorsprong van 13 seconden op de groep-Van Aert.

clock 17:10 17 uur 10. Landa, Hindley, Skjelmose, Woods, Pogacar, Lafay, Pinot, Gaudu. Aan kanshebbers geen gebrek in de groep der favorieten. Van der Poel is niet mee, Van Aert wel. . Landa, Hindley, Skjelmose, Woods, Pogacar, Lafay, Pinot, Gaudu. Aan kanshebbers geen gebrek in de groep der favorieten. Van der Poel is niet mee, Van Aert wel.

clock 17:10 17 uur 10. De broertjes Yates gaan er samen vandoor. De broertjes Yates gaan er samen vandoor

clock 17:09 17 uur 09. In de groep-Vingegaard heeft zich een treintje van 4 Jumbo-Visma's gevormd. Zetten zij alles op Van Aert nu? . In de groep-Vingegaard heeft zich een treintje van 4 Jumbo-Visma's gevormd. Zetten zij alles op Van Aert nu?

clock 17:08 17 uur 08. Als we zochten naar een verhaal, krijgen we er nu eentje. Een tweeling op kop! . Renaat Schotte. Als we zochten naar een verhaal, krijgen we er nu eentje. Een tweeling op kop! Renaat Schotte

clock 17:08 17 uur 08. De teruggekeerde Yates-broeders versnellen vanuit de kop van de koers. Het groepje met Vingegaard en Pogacar is weer wat aangedikt. . De teruggekeerde Yates-broeders versnellen vanuit de kop van de koers. Het groepje met Vingegaard en Pogacar is weer wat aangedikt.

clock 17:07 17 uur 07. Bij Van Aert draait het niet helemaal lekker rond, maar volgt niet zo ver achter het koptrio. Hij zit in een groepje met onder meer Pidcock op 15 seconden van de koplopers op de top van de Pike. Van der Poel zit nog wat verder, Alaphilippe is in geen velden of wegen meer te bespeuren. . Bij Van Aert draait het niet helemaal lekker rond, maar volgt niet zo ver achter het koptrio. Hij zit in een groepje met onder meer Pidcock op 15 seconden van de koplopers op de top van de Pike. Van der Poel zit nog wat verder, Alaphilippe is in geen velden of wegen meer te bespeuren.

clock 17:05 17 uur 05. Pogacar zelf. Op dag 1 is het duel al begonnen. Pogacar versnelt zelf, Vingegaard en Lafay volgen gezwind. . Pogacar zelf Op dag 1 is het duel al begonnen. Pogacar versnelt zelf, Vingegaard en Lafay volgen gezwind.

clock 17:04 17 uur 04. Yates, Pogacar en Vingegaard rukken zich los van de rest van het pak. Ook Lafay kan mee. . Yates, Pogacar en Vingegaard rukken zich los van de rest van het pak. Ook Lafay kan mee.

clock 17:04 17 uur 04. Voor Mohoric, Dani Martinez en Jorgenson gaat het nu al te snel. Adam Yates verhoogt het tempo nog eens in dienst van Pogacar. . Voor Mohoric, Dani Martinez en Jorgenson gaat het nu al te snel. Adam Yates verhoogt het tempo nog eens in dienst van Pogacar.

clock 17:04 17 uur 04. Spektakel op de slotklim! Pogacar, Vingegaard en Lafay zijn de sterksten. Spektakel op de slotklim! Pogacar, Vingegaard en Lafay zijn de sterksten

clock 17:03 17 uur 03. Burgaudeau gaat op en over Grossschartner net voor we aan de steile pentes van de Pike beginnen. Komt hier een aanval van een grote naam? . Burgaudeau gaat op en over Grossschartner net voor we aan de steile pentes van de Pike beginnen. Komt hier een aanval van een grote naam?

clock 17:02 17 uur 02. Bij Jumbo-Visma moeten ze de kastanjes uit het vuur halen. Tiesj Benoot moet Grossschartner weer tot de orde roepen. . Bij Jumbo-Visma moeten ze de kastanjes uit het vuur halen. Tiesj Benoot moet Grossschartner weer tot de orde roepen.

clock 17:02 Côte de Pike. Grossschartner lanceert het tempo meteen vanaf de voet van de Pike. Hij komt op een gaatje en kan zo de ideale springplank vormen voor Pogacar. . 17 uur 02. hill Côte de Pike Grossschartner lanceert het tempo meteen vanaf de voet van de Pike. Hij komt op een gaatje en kan zo de ideale springplank vormen voor Pogacar.

clock 17:00 17 uur . Alaphilippe, Van Aert, Van der Poel, Pogacar, Vingegaard... Allemaal werken ze zich naar voor op een kilometer van de voet van de Pike. . Alaphilippe, Van Aert, Van der Poel, Pogacar, Vingegaard... Allemaal werken ze zich naar voor op een kilometer van de voet van de Pike.

clock 16:59 16 uur 59. Tour de France Er vallen altijd slachtoffers op de eerste dag: Mas geeft op na zware val, Carapaz bijt door

clock 16:59 Opgave Enric Mas. Daar is de verwachte opgave. Enric Mas (Movistar) stapt niet meer op de fiets en moet al op dag 1 de Tour verlaten. . 16 uur 59. give up Opgave Enric Mas Daar is de verwachte opgave. Enric Mas (Movistar) stapt niet meer op de fiets en moet al op dag 1 de Tour verlaten.

clock 16:59 16 uur 59. Carapaz zit opnieuw op de fiets, maar heeft veel pijn.

clock 16:57 16 uur 57. De pijn verbijtend is Carapaz nog wel in koers, maar hij krijgt zijn pedalen amper rond gedraaid. Van Mas hebben we nog geen beeld op de fiets gezien. . De pijn verbijtend is Carapaz nog wel in koers, maar hij krijgt zijn pedalen amper rond gedraaid. Van Mas hebben we nog geen beeld op de fiets gezien.

clock 16:56 16 uur 56. wielrennen Ambiance! Spaanse fans worden gek op de laatste helling van de dag: Alto de Pike

clock 16:56 16 uur 56. Nog 5 kilometer tot de voet van de Pike. Niemand bedreigt het Jumbo-treintje op de vlakke aanloop richting de slothelling van de dag, al komt UAE ook voorzichtig opzetten. . Nog 5 kilometer tot de voet van de Pike. Niemand bedreigt het Jumbo-treintje op de vlakke aanloop richting de slothelling van de dag, al komt UAE ook voorzichtig opzetten.

clock 16:54 16 uur 54. In alle hectiek is Van Hooydonck teruggekeerd in het peloton, waar hij nu het Jumbo-treintje leidt. Van Aert lijkt in een uitstekende positie aan de Côte de Pike te mogen beginnen. . In alle hectiek is Van Hooydonck teruggekeerd in het peloton, waar hij nu het Jumbo-treintje leidt. Van Aert lijkt in een uitstekende positie aan de Côte de Pike te mogen beginnen.

clock 16:52 16 uur 52. Mas tast naar de arm, terwijl Carapaz erg lang op het asfalt blijft zitten. Die laatste maakt nu toch aanstalten om weer op de fiets te stappen. . Mas tast naar de arm, terwijl Carapaz erg lang op het asfalt blijft zitten. Die laatste maakt nu toch aanstalten om weer op de fiets te stappen.

clock 16:52 16 uur 52. Carapaz en Mas komen hard ten val in de afdaling van de Vivero. Carapaz en Mas komen hard ten val in de afdaling van de Vivero

clock 16:50 16 uur 50. Is het zelfs helemaal game over voor Mas en Carapaz? Ze staan allebei heel lang stil. . Is het zelfs helemaal game over voor Mas en Carapaz? Ze staan allebei heel lang stil.

clock 16:50 Val Carapaz en Mas. 2 favorieten gaan tegen de grond in de afdaling van de Vivero. Carapaz en Mas mogen al op dag 1 een kruis maken over hun Tour-klassement. . 16 uur 50. fall Val Carapaz en Mas 2 favorieten gaan tegen de grond in de afdaling van de Vivero. Carapaz en Mas mogen al op dag 1 een kruis maken over hun Tour-klassement.

clock 16:48 16 uur 48. Pidcock lijkt niet over de beste papieren te beschikken voor vandaag en rijdt vrij ver achteraan in het peloton. Het zal van Van der Poel of Van Aert moeten komen wil er een veldrijder winnen in Bilbao. . Pidcock lijkt niet over de beste papieren te beschikken voor vandaag en rijdt vrij ver achteraan in het peloton. Het zal van Van der Poel of Van Aert moeten komen wil er een veldrijder winnen in Bilbao.

clock 16:46 16 uur 46. Powless pakt de bollentrui op op de Vivero. Powless pakt de bollentrui op op de Vivero

clock 16:45 16 uur 45. Nog 25 kilometer. Na een plateautje bovenop de Vivero gaat het pijlsnel naar beneden richting Bilbao. Alvorens echt in het stadscentrum te komen, krijgen de renners nog de Côte de Pike voorgeschoteld. Afgezien van de voorbije 3 jaar in de Spaanse eendagswedstrijd Circuito de Getxo in en rond Bilbao is die Côte de Pike vrij onbekend terrein. Met percentages die boven de 13% klimmen krijgt het de stempel “Muur van Hoei” opgeplakt. Ook de lengte is ongeveer vergelijkbaar met 2 kilometer, waarvan de eerste nog gemoedelijk omhoog loopt. . Nog 25 kilometer Na een plateautje bovenop de Vivero gaat het pijlsnel naar beneden richting Bilbao. Alvorens echt in het stadscentrum te komen, krijgen de renners nog de Côte de Pike voorgeschoteld. Afgezien van de voorbije 3 jaar in de Spaanse eendagswedstrijd Circuito de Getxo in en rond Bilbao is die Côte de Pike vrij onbekend terrein. Met percentages die boven de 13% klimmen krijgt het de stempel “Muur van Hoei” opgeplakt. Ook de lengte is ongeveer vergelijkbaar met 2 kilometer, waarvan de eerste nog gemoedelijk omhoog loopt.

clock 16:44 16 uur 44. Het is Powless die de 5 punten pakt, Zimmermann komt net te kort en moet tevreden zijn met 3 punten. De bollentrui is voor Powless. . Het is Powless die de 5 punten pakt, Zimmermann komt net te kort en moet tevreden zijn met 3 punten. De bollentrui is voor Powless.

clock 16:42 16 uur 42. Powless en Zimmerman lijken zich tussen de Baskische mensenmassa te mengen in de bergsprint. . Powless en Zimmerman lijken zich tussen de Baskische mensenmassa te mengen in de bergsprint.

clock 16:42 16 uur 42. Nog 500 meter tot de top. Wie is er geïnteresseerd in de bergtrui, die voor het oprapen ligt op de top van de Côte de Vivero? . Nog 500 meter tot de top Wie is er geïnteresseerd in de bergtrui, die voor het oprapen ligt op de top van de Côte de Vivero?

clock 16:41 16 uur 41. Jawel, Bilbao zal vandaag niet winnen in de stad van zijn naam. In het gezelschap van Girmay vertoeft hij helemaal achteraan het peloton. . Jawel, Bilbao zal vandaag niet winnen in de stad van zijn naam. In het gezelschap van Girmay vertoeft hij helemaal achteraan het peloton.

clock 16:41 16 uur 41. Loetsenko en Costa zijn de volgende renners die eraf moeten in het peloton. Ook thuisrijder Pello Bilbao zou aan de rekker hangen: verrassend. . Loetsenko en Costa zijn de volgende renners die eraf moeten in het peloton. Ook thuisrijder Pello Bilbao zou aan de rekker hangen: verrassend.

clock 16:40 16 uur 40. Stevige uitdunning op de Vivero. Stevige uitdunning op de Vivero

clock 16:39 16 uur 39. Van der Poel lijkt het in zijn eentje te moeten gaan rooien in de finale. Meesterknecht Kragh Andersen heeft al afgehaakt. . Van der Poel lijkt het in zijn eentje te moeten gaan rooien in de finale. Meesterknecht Kragh Andersen heeft al afgehaakt.

clock 16:39 16 uur 39. Jumbo-Visma neemt over. Bjerg zet zich op kant waarna de Nederlandse kampioen Dylan van Baarle overneemt. In 2e positie zit Wout van Aert nog al bij al makkelijk in het spoor. . Jumbo-Visma neemt over Bjerg zet zich op kant waarna de Nederlandse kampioen Dylan van Baarle overneemt. In 2e positie zit Wout van Aert nog al bij al makkelijk in het spoor.

clock 16:37 16 uur 37. Het begin van de Vivero was dan wel het zwaarste, ook de overige 3 kilometer mogen er zijn met percentages rond de 8%. . Het begin van de Vivero was dan wel het zwaarste, ook de overige 3 kilometer mogen er zijn met percentages rond de 8%.

clock 16:37 16 uur 37. Het gaat keihard op de Vivero, maar Pogacar kan nog lachen. Het gaat keihard op de Vivero, maar Pogacar kan nog lachen

clock 16:35 16 uur 35. Cort Nielsen en Cosnefroy zijn verrassende namen die al snel moeten passen onder het tempo van Bjerg. . Cort Nielsen en Cosnefroy zijn verrassende namen die al snel moeten passen onder het tempo van Bjerg.

clock 16:34 16 uur 34. Even snel waait Vermaerke al weer terug, Bjerg neemt het peloton op sleeptouw met een hels tempo. . Even snel waait Vermaerke al weer terug, Bjerg neemt het peloton op sleeptouw met een hels tempo.

clock 16:34 Côte de Vivero. In 2e positie van het peloton begint Wout van Aert aan de Vivero. Kevin Vermaerke (DSM) verdappert in de eerste meters van de klim. . 16 uur 34. hill Côte de Vivero In 2e positie van het peloton begint Wout van Aert aan de Vivero. Kevin Vermaerke (DSM) verdappert in de eerste meters van de klim.

clock 16:33 16 uur 33. Daar is ook UAE met Matteo Trentin en in 2e positie al Tadej Pogacar. Wil de Sloveen de koers al vroeg openbreken, vóór de Côte de Pike? . Daar is ook UAE met Matteo Trentin en in 2e positie al Tadej Pogacar. Wil de Sloveen de koers al vroeg openbreken, vóór de Côte de Pike?

clock 16:30 16 uur 30. De treintjes van de grote kanonnen gaan stilaan op de rails richting de Vivero, waar het nu in licht dalende lijn naartoe gaat. Jumbo-Visma, Soudal-Quick Step en Alpecin-Deceuninck zijn niet weg te slaan vooraan. . De treintjes van de grote kanonnen gaan stilaan op de rails richting de Vivero, waar het nu in licht dalende lijn naartoe gaat. Jumbo-Visma, Soudal-Quick Step en Alpecin-Deceuninck zijn niet weg te slaan vooraan.

clock 16:29 16 uur 29.

clock 16:28 16 uur 28. De finale wordt echt geopend met de Côte de Vivero (2e categorie) op een dertigtal kilometer van de streep. Met zijn 4,3 km aan 7% gemiddeld kan het kaf hier al van het koren gescheiden worden. Wie de etappe zal winnen zal hier nog niet beslist worden, maar het zal wel duidelijk zijn wie de eerste gele trui zeker niet zal mogen aantrekken. Vorig jaar stond de Côte de Vivero ook op het menu in de Bilbao-rit in de Vuelta, toen zelfs 2 keer na elkaar. Ook in de Ronde van het Baskenland is het een populair uitstapje in het laatste decennium. . De finale wordt echt geopend met de Côte de Vivero (2e categorie) op een dertigtal kilometer van de streep. Met zijn 4,3 km aan 7% gemiddeld kan het kaf hier al van het koren gescheiden worden. Wie de etappe zal winnen zal hier nog niet beslist worden, maar het zal wel duidelijk zijn wie de eerste gele trui zeker niet zal mogen aantrekken. Vorig jaar stond de Côte de Vivero ook op het menu in de Bilbao-rit in de Vuelta, toen zelfs 2 keer na elkaar. Ook in de Ronde van het Baskenland is het een populair uitstapje in het laatste decennium.

clock 16:25 16 uur 25. Een renner van Uno-X pakt de volle buit - van 1 puntje - op de Col de Morga. De renner die op de Côte de Vivero, de volgende helling, als eerste bovenkomt, mag waarschijnlijk de bergtrui aantrekken op het podium in Bilbao. . Een renner van Uno-X pakt de volle buit - van 1 puntje - op de Col de Morga. De renner die op de Côte de Vivero, de volgende helling, als eerste bovenkomt, mag waarschijnlijk de bergtrui aantrekken op het podium in Bilbao.

clock 16:24 16 uur 24. Pedersen, Welsford, Kristoff... De snelle mannen vormen een grupetto en zullen hun krachten vooral sparen met het oog op de rit van overmorgen, wanneer de eerste sprintkans wenkt. . Pedersen, Welsford, Kristoff... De snelle mannen vormen een grupetto en zullen hun krachten vooral sparen met het oog op de rit van overmorgen, wanneer de eerste sprintkans wenkt.

clock 16:22 16 uur 22. Hier wordt gereden, er zit echt gang in het peloton. . José De Cauwer. Hier wordt gereden, er zit echt gang in het peloton. José De Cauwer

clock 16:18 16 uur 18. Cavendish laat in de eerste meters van die Col de Morga meteen lopen en krijgt 4 ploegmakkers in steun. Ook Meeus kiest het gezelschap van de Brit. . Cavendish laat in de eerste meters van die Col de Morga meteen lopen en krijgt 4 ploegmakkers in steun. Ook Meeus kiest het gezelschap van de Brit.

clock 16:15 Col de Morga. Veel stelt het niet voor, maar op de Col de Morga ligt er wel degelijk nog 1 bergpuntje te rapen. Enkel de slotkilometer loopt noemenswaardig op tot een procentje of 7,5. Pascal Eenkhoorn, de virtuele leider in het bergklassement, zit alvast klaar voor een sprongetje. . 16 uur 15. hill Col de Morga Veel stelt het niet voor, maar op de Col de Morga ligt er wel degelijk nog 1 bergpuntje te rapen. Enkel de slotkilometer loopt noemenswaardig op tot een procentje of 7,5. Pascal Eenkhoorn, de virtuele leider in het bergklassement, zit alvast klaar voor een sprongetje.

clock 16:12 16 uur 12. Het peloton laat de vlucht niet rijden.

clock 16:09 16 uur 09. Game over voor de vluchters. Op 50 kilometer van het einde is het liedje van Eenkhoorn, Gregaard, Guglielmi, Ferron en Calmejane al gezongen. Krijgen we nieuwe aanvalspogingen of blijft de snelheid in het peloton hoog genoeg? . Game over voor de vluchters Op 50 kilometer van het einde is het liedje van Eenkhoorn, Gregaard, Guglielmi, Ferron en Calmejane al gezongen. Krijgen we nieuwe aanvalspogingen of blijft de snelheid in het peloton hoog genoeg?

clock 16:07 16 uur 07. Terugkeer Loetsenko. Na veel vijven en zessen komt Loetsenko toch weer aansluiten in het peloton, ongeveer op het moment dat de vroege vlucht zich stilaan gewonnen geeft. . Terugkeer Loetsenko Na veel vijven en zessen komt Loetsenko toch weer aansluiten in het peloton, ongeveer op het moment dat de vroege vlucht zich stilaan gewonnen geeft.

clock 16:04 16 uur 04. Pello Bilbao en co. rijden dan ook voor de tweede keer door de thuisstad van Bilbao, in Guernica. Vanaf nu blijven we weg van de Spaanse kustlijn en is het volop koers richting start- en finishplaats... Bilbao. . Pello Bilbao en co. rijden dan ook voor de tweede keer door de thuisstad van Bilbao, in Guernica. Vanaf nu blijven we weg van de Spaanse kustlijn en is het volop koers richting start- en finishplaats... Bilbao.

clock 16:03 16 uur 03. Niet Mikel Landa, maar wel Pello Bilbao is hier veruit de meest populaire renner. . Maarten Vangramberen vanop de motor. Niet Mikel Landa, maar wel Pello Bilbao is hier veruit de meest populaire renner. Maarten Vangramberen vanop de motor

clock 16:01 16 uur 01. Loetsenko nog niet terug. Een minuut achter het peloton rijdt kersvers Kazachs kampioen Aleksej Loetsenko, die daar terecht is gekomen na een mechanisch probleem. Een snelle terugkeer zit er niet in door het hoge tempo in de grote groep. De nummer 7 uit de Tour van 2021 zal hopen op een beetje rust in het peloton. . Loetsenko nog niet terug Een minuut achter het peloton rijdt kersvers Kazachs kampioen Aleksej Loetsenko, die daar terecht is gekomen na een mechanisch probleem. Een snelle terugkeer zit er niet in door het hoge tempo in de grote groep. De nummer 7 uit de Tour van 2021 zal hopen op een beetje rust in het peloton.

clock 15:58 15 uur 58. Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step bepalen het tempo op kop van het peloton. Alpecin-Deceuninck is nu wat van het voorplan verdwenen. . Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step bepalen het tempo op kop van het peloton. Alpecin-Deceuninck is nu wat van het voorplan verdwenen.

clock 15:53 15 uur 53. De kopgroep komt boven op een niet-gecategoriseerde beklimming die er stevig in heeft gehakt. 20 seconden later is het peloton daar ook al. Ze beginnen nu aan de duik richting de voet van de Col de Morga van 4e categorie. Daar de top halen zou al een huzarenstukje zijn voor de vluchters. . De kopgroep komt boven op een niet-gecategoriseerde beklimming die er stevig in heeft gehakt. 20 seconden later is het peloton daar ook al. Ze beginnen nu aan de duik richting de voet van de Col de Morga van 4e categorie. Daar de top halen zou al een huzarenstukje zijn voor de vluchters.

clock 15:46 15 uur 46. Er liggen vandaag nog maximaal 8 punten te rapen voor het bergklassement. Slechts peanuts natuurlijk in vergelijking met de vele bergen die nog op het menu staan in deze Tour. . Er liggen vandaag nog maximaal 8 punten te rapen voor het bergklassement. Slechts peanuts natuurlijk in vergelijking met de vele bergen die nog op het menu staan in deze Tour.

clock 15:44 15 uur 44. Weg bergtrui? Door het ferme tempo in het peloton lijkt het erg moeilijk te worden voor de koplopers om nog te strijden om de bergtrui. Daarvoor moeten ze minstens de top van de Côte de Vivero (2e categorie) halen op 30 kilometer van het einde. . Weg bergtrui? Door het ferme tempo in het peloton lijkt het erg moeilijk te worden voor de koplopers om nog te strijden om de bergtrui. Daarvoor moeten ze minstens de top van de Côte de Vivero (2e categorie) halen op 30 kilometer van het einde.

clock 15:40 15 uur 40. Er zit weer gang in bij de kopgroep. José De Cauwer. Er zit weer gang in bij de kopgroep. José De Cauwer

clock 15:37 15 uur 37. Weer met 5. De samensmelting is alweer een feit in de kopgroep. Hun voorsprong is wat meer toegenomen richting een half minuutje. . Weer met 5 De samensmelting is alweer een feit in de kopgroep. Hun voorsprong is wat meer toegenomen richting een half minuutje.

clock 15:35 15 uur 35. Guglielmi en Gregaard zien de bui al hangen aan snellen weg van hun metgezellen. Eenkhoorn moet de scheve situatie rechtzetten als hij zijn bergtrui nog wil redden. . Guglielmi en Gregaard zien de bui al hangen aan snellen weg van hun metgezellen. Eenkhoorn moet de scheve situatie rechtzetten als hij zijn bergtrui nog wil redden.

clock 15:34 20 seconden. Gaat het niet iets te snel in het peloton? De groeiende nervositeit zorgt voor een stevig tempo in de grote groep en komt al akelig dicht bij de kopgroep. . 15 uur 34. time difference 20 seconden Gaat het niet iets te snel in het peloton? De groeiende nervositeit zorgt voor een stevig tempo in de grote groep en komt al akelig dicht bij de kopgroep.

clock 15:30 15 uur 30. Traeen zit weer in het peloton, waar ze weer wat meer hellende meters voorgeschoteld krijgen. Vanaf nu gaat het voortdurend op en af voor de rest van de etappe. . Traeen zit weer in het peloton, waar ze weer wat meer hellende meters voorgeschoteld krijgen. Vanaf nu gaat het voortdurend op en af voor de rest van de etappe.

clock 15:23 Val Traeen. Daar is de eerste valpartij van deze Tour de France. Het is Torstein Traeen, een van de klimmers van Uno-X, die het Baskische asfalt gekust heeft. De Noor kan zijn weg wel vervolgen, maar het zal toch een kras op de carrosserie zijn. . 15 uur 23. fall Val Traeen Daar is de eerste valpartij van deze Tour de France. Het is Torstein Traeen, een van de klimmers van Uno-X, die het Baskische asfalt gekust heeft. De Noor kan zijn weg wel vervolgen, maar het zal toch een kras op de carrosserie zijn.

clock 15:21 15 uur 21. Het gaat hectisch worden op de Côte de Pike, de Basken zijn allemaal naar buiten gekomen. . Sven Nys. Het gaat hectisch worden op de Côte de Pike, de Basken zijn allemaal naar buiten gekomen. Sven Nys

clock 15:20 15 uur 20. Vive le Vélo. Bij de Ronde van Frankrijk hoort natuurlijk ook Vive le Vélo. Vanavond staat de eerste aflevering van seizoen 19 op het programma. Karl Vannieuwkerke verwelkomt in Artxando Begiratokia analist Jan Bakelants, marathonloper Koen Naert en Sporza Giromanager-winnaar Leroy Van Goethem. . Vive le Vélo Bij de Ronde van Frankrijk hoort natuurlijk ook Vive le Vélo. Vanavond staat de eerste aflevering van seizoen 19 op het programma. Karl Vannieuwkerke verwelkomt in Artxando Begiratokia analist Jan Bakelants, marathonloper Koen Naert en Sporza Giromanager-winnaar Leroy Van Goethem.

clock 15:15 15 uur 15. Een eerste keer strijden voor de groene trui bij tussensprint, zonder Wout van Aert. Een eerste keer strijden voor de groene trui bij tussensprint, zonder Wout van Aert

clock 15:11 15 uur 11. Bilbao. Nee, in de start- en finishplaats van vandaag zijn we nog niet. Maar in de thuisstad van Pello Bilbao is het peloton net wel doorgekomen. Guernica mag over een kilometer of 40 opnieuw het Tour-peloton verwelkomen. Eerst wacht een nieuw lusje richting de kust. . Bilbao Nee, in de start- en finishplaats van vandaag zijn we nog niet. Maar in de thuisstad van Pello Bilbao is het peloton net wel doorgekomen. Guernica mag over een kilometer of 40 opnieuw het Tour-peloton verwelkomen. Eerst wacht een nieuw lusje richting de kust.

clock 15:07 15 uur 07. Geen Wout van Aert bij de tussensprint, dat is een signaal. Hij mikt op ritzeges. . José De Cauwer. Geen Wout van Aert bij de tussensprint, dat is een signaal. Hij mikt op ritzeges. José De Cauwer

clock 15:07 15 uur 07. De volle buit is voor Pedersen, Sagan wordt zowaar 2e en pakt nog 9 punten mee. . De volle buit is voor Pedersen, Sagan wordt zowaar 2e en pakt nog 9 punten mee.

clock 15:06 15 uur 06. Pedersen, Cavendish, Sagan, Girmay. Aan kandidaten geen gebrek in het peloton voor de resterende 10 punten. . Pedersen, Cavendish, Sagan, Girmay. Aan kandidaten geen gebrek in het peloton voor de resterende 10 punten.

clock 15:05 Gernika-Lumo. In de kopgroep toont Eenkhoorn zich de grote slokop vooraan. Hij graait ook de tussensprint in Gernika-Lumo mee. . 15 uur 05. sprint point Gernika-Lumo In de kopgroep toont Eenkhoorn zich de grote slokop vooraan. Hij graait ook de tussensprint in Gernika-Lumo mee.

clock 15:01 15 uur 01. Welke snelle mannen mengen zich in de tussensprint zo meteen? Ze sprinten in het peloton nog om 10 punten voor de groene trui. Zo zullen we meteen weten wie daarin geïnteresseerd is en vooral wie zich niet zal mengen in de strijd om het groen. . Welke snelle mannen mengen zich in de tussensprint zo meteen? Ze sprinten in het peloton nog om 10 punten voor de groene trui. Zo zullen we meteen weten wie daarin geïnteresseerd is en vooral wie zich niet zal mengen in de strijd om het groen.

clock 14:57 Regen. De druppels op de lens verraden dat het wat begint te regenen in het Baskenland. Niet ongewoon in een van de meest regenachtige regio's van Spanje natuurlijk. Het kan wel voor een extra stressfactor zorgen in de finale. . 14 uur 57. rain Regen De druppels op de lens verraden dat het wat begint te regenen in het Baskenland. Niet ongewoon in een van de meest regenachtige regio's van Spanje natuurlijk. Het kan wel voor een extra stressfactor zorgen in de finale.

clock 14:49 14 uur 49. Baskische vlaggen zien we talrijk langs de kant van de weg, maar een Bask in de ontsnapping van de dag kunnen de fans helaas niet extatisch aanmoedigen. Pello Bilbao lijkt straks in de stad van zijn naam de grootste kanshebber om een Baskisch volksfeest te ontketenen. . Baskische vlaggen zien we talrijk langs de kant van de weg, maar een Bask in de ontsnapping van de dag kunnen de fans helaas niet extatisch aanmoedigen. Pello Bilbao lijkt straks in de stad van zijn naam de grootste kanshebber om een Baskisch volksfeest te ontketenen.

clock 14:48 14 uur 48. Eenkhoorn pakt 2 punten na opnieuw felle strijd voor de bollentrui. Eenkhoorn pakt 2 punten na opnieuw felle strijd voor de bollentrui

clock 14:45 14 uur 45. Het meest noordelijke punt van de etappe van vandaag hebben we bereikt, nu kronkelt de route geleidelijk aan weer richting Bilbao. Er staat ook nog een tussensprint op het menu over een minuutje of 20, alvorens de volgende hellingen weer opduiken. . Het meest noordelijke punt van de etappe van vandaag hebben we bereikt, nu kronkelt de route geleidelijk aan weer richting Bilbao. Er staat ook nog een tussensprint op het menu over een minuutje of 20, alvorens de volgende hellingen weer opduiken.

clock 14:40 14 uur 40. Eenkhoorn pakt 2 punten. Deze keer liet hij zich niet verrassen en met een ferm sprintje vanop de kop pakt Eenkhoorn de volle buit op de Côte de San Juan de Gaztelugaxte. Gugliemi pakt het resterende puntje, waardoor Eenkhoorn over Gregaard wipt naar de virtuele leiding in het bergklassement met 3 punten. . Eenkhoorn pakt 2 punten Deze keer liet hij zich niet verrassen en met een ferm sprintje vanop de kop pakt Eenkhoorn de volle buit op de Côte de San Juan de Gaztelugaxte. Gugliemi pakt het resterende puntje, waardoor Eenkhoorn over Gregaard wipt naar de virtuele leiding in het bergklassement met 3 punten.

clock 14:39 14 uur 39. Vanuit tweede positie probeert Gregaard het dit keer maar nu volgen zijn medevluchters zijn wiel wel gezwind. Enkel voor Calmejane is deze versnelling dodelijk. . Vanuit tweede positie probeert Gregaard het dit keer maar nu volgen zijn medevluchters zijn wiel wel gezwind. Enkel voor Calmejane is deze versnelling dodelijk.

clock 14:35 14 uur 35. Gregaard posteert zich opnieuw achteraan de kopgroep. Probeert hij het op dezelfde manier als een uur geleden? . Gregaard posteert zich opnieuw achteraan de kopgroep. Probeert hij het op dezelfde manier als een uur geleden?

clock 14:31 Côte de San Juan de Gaztelugaxte. Vooral de laatste kilometer van deze helling oogt zwaar met percentages boven de 10. De eerste 2 kilometer lijken meer op wat je van een bergje van 3e categorie verwacht met percentages tot maximaal 8,5%. . 14 uur 31. hill Côte de San Juan de Gaztelugaxte Vooral de laatste kilometer van deze helling oogt zwaar met percentages boven de 10. De eerste 2 kilometer lijken meer op wat je van een bergje van 3e categorie verwacht met percentages tot maximaal 8,5%.

clock 14:29 14 uur 29. Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck), Tim Declercq (Soudal-Quick Step) en Christophe Laporte (Jumbo-Visma) houden de voorsprong van de aanvallers nu al een tijdje onder de 2 minuten. Mogen we ons straks opmaken voor een driestrijd tussen Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Wout van Aert? . Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck), Tim Declercq (Soudal-Quick Step) en Christophe Laporte (Jumbo-Visma) houden de voorsprong van de aanvallers nu al een tijdje onder de 2 minuten. Mogen we ons straks opmaken voor een driestrijd tussen Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Wout van Aert?

clock 14:22 14 uur 22. De 5 vluchters mogen zich over een kilometer of 10 opmaken voor een nieuwe strijd om de bergpunten. De Côte de San Juan de Gaztelugaxte is een ferme kuitenbijter van 3,5 km aan 7,6% gemiddeld. Opnieuw liggen er 2 en 1 punten voor het grijpen. . De 5 vluchters mogen zich over een kilometer of 10 opmaken voor een nieuwe strijd om de bergpunten. De Côte de San Juan de Gaztelugaxte is een ferme kuitenbijter van 3,5 km aan 7,6% gemiddeld. Opnieuw liggen er 2 en 1 punten voor het grijpen.

clock 14:19 14 uur 19. Valentin Ferron. De voorstelling van onze 5 vluchters sluiten we af met Valentin Ferron (TotalEnergies). Op zijn palmares prijken al 3 zeges, waarvan zelfs al eentje op WorldTour-niveau. Vorig jaar rondde hij in de Dauphiné een vroege ontsnapping af in een typische overgangsrit in Gap. Zo'n vaart zal het vandaag niet lopen. Enkele maanden geleden won Ferron nog zijn lichaamsgewicht in Camembertkaas door Parijs-Camembert op zijn naam te schrijven. Met zijn 67 kilo kaas heeft hij dus voldoende proviand mee. . Valentin Ferron De voorstelling van onze 5 vluchters sluiten we af met Valentin Ferron (TotalEnergies). Op zijn palmares prijken al 3 zeges, waarvan zelfs al eentje op WorldTour-niveau. Vorig jaar rondde hij in de Dauphiné een vroege ontsnapping af in een typische overgangsrit in Gap. Zo'n vaart zal het vandaag niet lopen. Enkele maanden geleden won Ferron nog zijn lichaamsgewicht in Camembertkaas door Parijs-Camembert op zijn naam te schrijven. Met zijn 67 kilo kaas heeft hij dus voldoende proviand mee.

clock 14:12 14 uur 12. Mijn favoriet is toch Tadej Pogacar: als lichtgewicht heeft hij een eindschot. Ik denk dat hij iets wil tonen. Sven Nys. Mijn favoriet is toch Tadej Pogacar: als lichtgewicht heeft hij een eindschot. Ik denk dat hij iets wil tonen. Sven Nys

clock 14:11 14 uur 11. Jonas Gregaard. Van de ene bergkandidaat gaan we meteen naar de andere. Net als Eenkhoorn won ook Jonas Gregaard (Uno-X) al het bergklassement in een WorldTour-rittenkoers dit seizoen. In Parijs-Nice won de Deen de bolletjestrui na 4 dagen in de aanval en ook vandaag rijdt hij Uno-X weer in de kijker. Een (grote) zege staat nog niet op zijn palmares, maar met de bergtrui vandaag zal Gregaard zeker tevreden zijn. . Jonas Gregaard Van de ene bergkandidaat gaan we meteen naar de andere. Net als Eenkhoorn won ook Jonas Gregaard (Uno-X) al het bergklassement in een WorldTour-rittenkoers dit seizoen. In Parijs-Nice won de Deen de bolletjestrui na 4 dagen in de aanval en ook vandaag rijdt hij Uno-X weer in de kijker. Een (grote) zege staat nog niet op zijn palmares, maar met de bergtrui vandaag zal Gregaard zeker tevreden zijn.

clock 14:08 14 uur 08. Pascal Eenkhoorn. Een man met een missie. 2 weken geleden won Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) nog het bergklassement in de Ronde van Zwitserland en ook vandaag zal dat het doel van de Nederlander zijn. Tot een week geleden mocht hij nog rondrijden in de kampioenentrui van zijn land, maar die hangt nu om de schouders van Dylan van Baarle (Jumbo-Visma). Kan Eenkhoorn vandaag meteen weer een andere trui aantrekken over zijn merkentrui? Hij pakte al 1 puntje voor de bergtrui op de eerste beklimming van de dag. . Pascal Eenkhoorn Een man met een missie. 2 weken geleden won Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) nog het bergklassement in de Ronde van Zwitserland en ook vandaag zal dat het doel van de Nederlander zijn. Tot een week geleden mocht hij nog rondrijden in de kampioenentrui van zijn land, maar die hangt nu om de schouders van Dylan van Baarle (Jumbo-Visma). Kan Eenkhoorn vandaag meteen weer een andere trui aantrekken over zijn merkentrui? Hij pakte al 1 puntje voor de bergtrui op de eerste beklimming van de dag.

clock 14:03 14 uur 03. Het peloton laat de vluchters niet te ver weg rijden.

clock 14:01 3 jarigen. Gugliemi is niet het enige feestvarken op 1 juli in dit peloton. Ook Matteo Jorgenson (24) en Jordi Meeus (25) mochten vandaag kaarsjes uitblazen bij de start in Bilbao. . 14 uur 01. birthday 3 jarigen Gugliemi is niet het enige feestvarken op 1 juli in dit peloton. Ook Matteo Jorgenson (24) en Jordi Meeus (25) mochten vandaag kaarsjes uitblazen bij de start in Bilbao.

clock 14:00 14 uur . Simon Guglielmi. Bon anniversaire ! Simon Gugliemi mag op zijn 26e verjaardag aan zijn 1e Tour de France beginnen. Na 2 Giro's en 1 Vuelta maakt hij zijn trilogie zo compleet. Een profzege heeft de renner van Arkéa-Samsic nog niet op zijn naam staan, al eindigde hij wel al in de top 10 van zowel een etappe in de Giro als de Vuelta. . Simon Guglielmi Bon anniversaire! Simon Gugliemi mag op zijn 26e verjaardag aan zijn 1e Tour de France beginnen. Na 2 Giro's en 1 Vuelta maakt hij zijn trilogie zo compleet. Een profzege heeft de renner van Arkéa-Samsic nog niet op zijn naam staan, al eindigde hij wel al in de top 10 van zowel een etappe in de Giro als de Vuelta.

clock 13:54 13 uur 54. Lilian Calmejane. Onze voorstelling van de 5 vluchters van de dag beginnen we bij de gezant van Intermarché-Circus-Wanty in de kopgroep. Lilian Calmejane mag in zijn eerste jaar bij de ploeg meteen meedoen in de ronde van zijn land. De 30-jarige Fransman begint aan zijn 5e Tour. Bij zijn eerste deelname in 2017 won hij meteen een rit. Calmejane is overigens de enige renner met al ervaring in de Tour die aanwezig is in de kopgroep. Hij is namelijk op pad met 4 Tour-debutanten. . Lilian Calmejane Onze voorstelling van de 5 vluchters van de dag beginnen we bij de gezant van Intermarché-Circus-Wanty in de kopgroep. Lilian Calmejane mag in zijn eerste jaar bij de ploeg meteen meedoen in de ronde van zijn land. De 30-jarige Fransman begint aan zijn 5e Tour. Bij zijn eerste deelname in 2017 won hij meteen een rit. Calmejane is overigens de enige renner met al ervaring in de Tour die aanwezig is in de kopgroep. Hij is namelijk op pad met 4 Tour-debutanten.

clock 13:41 13 uur 41. 7 Basken. Maar liefst de helft van de Spanjaarden in dit peloton zijn afkomstig uit het Baskenland. Bij Ineos hebben we de daarnet vermelde Castroviejo en Fraile. Nog meer renners die vandaag in hun thuisregio mogen rijden: Mikel Landa (Bahrain Victorious), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Ion Izagirre (Cofidis), Gorka Izagirre (Movistar) en Alex Aranburu (Movistar). . 7 Basken Maar liefst de helft van de Spanjaarden in dit peloton zijn afkomstig uit het Baskenland. Bij Ineos hebben we de daarnet vermelde Castroviejo en Fraile. Nog meer renners die vandaag in hun thuisregio mogen rijden: Mikel Landa (Bahrain Victorious), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Ion Izagirre (Cofidis), Gorka Izagirre (Movistar) en Alex Aranburu (Movistar).

clock 13:35 13 uur 35. Getxo . Momenteel rijdt het peloton op grondgebied Getxo, de thuisstad van Ineos-renner Jonathan Castroviejo. Zijn ploeggenoot Omar Fraile is trouwens de 2e Bask in de Britse rangen in deze Tour. Hij is geboren in Santurtzi, gelegen aan de overkant van de baai van Bilbao, recht tegenover Getxo. . Getxo Momenteel rijdt het peloton op grondgebied Getxo, de thuisstad van Ineos-renner Jonathan Castroviejo. Zijn ploeggenoot Omar Fraile is trouwens de 2e Bask in de Britse rangen in deze Tour. Hij is geboren in Santurtzi, gelegen aan de overkant van de baai van Bilbao, recht tegenover Getxo.

clock 13:30 13 uur 30. Ineos is een beetje verdwenen van het voorplan, maar Christophe Laporte is natuurlijk wel een luxe werkpaard op kop van het peloton. Met Wout van Aert en Jonas Vingegaard hebben ze bij Jumbo-Visma natuurlijk nog meerdere troeven achter de hand voor de finale van vandaag. . Ineos is een beetje verdwenen van het voorplan, maar Christophe Laporte is natuurlijk wel een luxe werkpaard op kop van het peloton. Met Wout van Aert en Jonas Vingegaard hebben ze bij Jumbo-Visma natuurlijk nog meerdere troeven achter de hand voor de finale van vandaag.

clock 13:28 13 uur 28. Bergklassement. De laatste jaren lijkt de bolletjestrui in de Tour niet meer gereserveerd voor aanvallers, maar voor de gele trui in Parijs. In de slotweek trokken Tadej Pogacar (2020 en 2021) en Jonas Vingegaard (2022) het bolletjeslaken in extremis nog naar zich toe door de smakken punten die er te rapen vielen op de aankomsten bergop. Valt ook dit jaar de bergtrui ten prooi aan een van de Grote Twee en dus aan – waarschijnlijk – de beste klimmer van deze Tour de France? Of wordt die trend van de afgelopen 3 jaar doorbroken en is de bolletjestrui weer voor een aanvaller die onderweg voldoende weet te sprokkelen om de grote kanonnen voor te blijven? . Bergklassement De laatste jaren lijkt de bolletjestrui in de Tour niet meer gereserveerd voor aanvallers, maar voor de gele trui in Parijs. In de slotweek trokken Tadej Pogacar (2020 en 2021) en Jonas Vingegaard (2022) het bolletjeslaken in extremis nog naar zich toe door de smakken punten die er te rapen vielen op de aankomsten bergop. Valt ook dit jaar de bergtrui ten prooi aan een van de Grote Twee en dus aan – waarschijnlijk – de beste klimmer van deze Tour de France? Of wordt die trend van de afgelopen 3 jaar doorbroken en is de bolletjestrui weer voor een aanvaller die onderweg voldoende weet te sprokkelen om de grote kanonnen voor te blijven?

clock 13:22 13 uur 22. De Neef: “Girmay is toch wel een beetje nerveus”. De Neef: “Girmay is toch wel een beetje nerveus”

clock 13:21 2'20". De voorsprong van de 5 vluchters stabiliseert rond de 2 minuten, terwijl ook Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers zich engageren om de kloof binnen de perken te houden. . 13 uur 21. time difference 2'20" De voorsprong van de 5 vluchters stabiliseert rond de 2 minuten, terwijl ook Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers zich engageren om de kloof binnen de perken te houden.

clock 13:17 13 uur 17. Meteen flinke strijd voor de bollentrui. Meteen flinke strijd voor de bollentrui

clock 13:16 13 uur 16. Eenkhoorn wil zich de kaas niet van het brood laten eten en is de enige die Gregaard nog lijkt te kunnen bedreigen. Maar op 100 meter van de streep plafonneert hij en dus moet de Nederlander tevreden zijn met 1 punt. De volle buit van 2 punten is voor Gregaard. . Eenkhoorn wil zich de kaas niet van het brood laten eten en is de enige die Gregaard nog lijkt te kunnen bedreigen. Maar op 100 meter van de streep plafonneert hij en dus moet de Nederlander tevreden zijn met 1 punt. De volle buit van 2 punten is voor Gregaard.

clock 13:15 13 uur 15. De volgende die het probeert is Gregaard en zijn inspanning is beter getimed. De Deen slaat meteen een gat en achter hem kijken ze naar elkaar. . De volgende die het probeert is Gregaard en zijn inspanning is beter getimed. De Deen slaat meteen een gat en achter hem kijken ze naar elkaar.

clock 13:13 13 uur 13. Calmejane opent het spel al op meer dan een kilometer van de top, maar zijn medevluchters hebben het snel in de smiezen. . Calmejane opent het spel al op meer dan een kilometer van de top, maar zijn medevluchters hebben het snel in de smiezen.

clock 13:13 Côte de Laukiz. De eerste beklimming van deze Ronde van Frankrijk is de Côte de Laukiz van 3e categorie. Dat betekent dat er op de top 2 en 1 punten te sprokkelen zijn voor het bergklassement. Met een gemiddelde stijging van ongeveer 7% voor 2 kilometer kunnen de vluchters hun benen een eerste keer opspannen. . 13 uur 13. hill Côte de Laukiz De eerste beklimming van deze Ronde van Frankrijk is de Côte de Laukiz van 3e categorie. Dat betekent dat er op de top 2 en 1 punten te sprokkelen zijn voor het bergklassement. Met een gemiddelde stijging van ongeveer 7% voor 2 kilometer kunnen de vluchters hun benen een eerste keer opspannen.

clock 13:11 13 uur 11. De organisatie komt stilaan op gang in het peloton. Met 2 Belgen van 2 Belgische ploegen: Tim Declercq (Soudal-Quick Step) en Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) doen hun duit in het zakje voor hun kopmannen Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel. . De organisatie komt stilaan op gang in het peloton. Met 2 Belgen van 2 Belgische ploegen: Tim Declercq (Soudal-Quick Step) en Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) doen hun duit in het zakje voor hun kopmannen Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel.

clock 13:10 13 uur 10. De 5 vluchters van de dag.

clock 13:09 13 uur 09. 3 Fransen, 1 Nederlander en 1 Deen zullen (waarschijnlijk) mogen strijden om de eerste bergtrui van deze Tour. Nog eens hun namen: Valentin Ferron (TotalEnergies) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) Jonas Gregaard (Uno-X) . 3 Fransen, 1 Nederlander en 1 Deen zullen (waarschijnlijk) mogen strijden om de eerste bergtrui van deze Tour. Nog eens hun namen: Valentin Ferron (TotalEnergies) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) Jonas Gregaard (Uno-X)

clock 13:07 13 uur 07. Van de Wouwer: “Van Gils kan het terrein in het Baskenland zeker goed aan”. Van de Wouwer: “Van Gils kan het terrein in het Baskenland zeker goed aan”

clock 13:06 13 uur 06. Cavendish moet al achtervolgen: "Misschien sanitaire stop". Cavendish moet al achtervolgen: "Misschien sanitaire stop"

clock 13:05 13 uur 05. Leysen: “Zal supernerveus zijn van start tot finish”. Leysen: “Zal supernerveus zijn van start tot finish”

clock 13:04 13 uur 04. Peeters: “Heel belangrijke rit voor de klassementsrenners”. Peeters: “Heel belangrijke rit voor de klassementsrenners”

clock 13:01 13 uur 01. Ik betwijfel of we vandaag de mannen van Pogacar op kop van het peloton zullen zien. . José De Cauwer. Ik betwijfel of we vandaag de mannen van Pogacar op kop van het peloton zullen zien. José De Cauwer

clock 12:59 30 seconden. Het blok gaat erop in het peloton. Van een stevige openingsfase is er dus niet echt sprake, de vlucht van de dag is zonder veel vijven en zessen vertrokken. . 12 uur 59. time difference 30 seconden Het blok gaat erop in het peloton. Van een stevige openingsfase is er dus niet echt sprake, de vlucht van de dag is zonder veel vijven en zessen vertrokken.

clock 12:58 12 uur 58. De eerste vlucht van de dag is al snel vertrokken: 5 renners zonder Belgen. De eerste vlucht van de dag is al snel vertrokken: 5 renners zonder Belgen

clock 12:57 12 uur 57. De tweede poging is meteen de goede, zo lijkt het. Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Valentin Ferron (TotalEnergies), Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) en Jonas Gregaard (Uno-X) zijn in eerste instantie het viertal dat weg is. Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) kan in zijn eentje nog de sprong naar voor maken. . De tweede poging is meteen de goede, zo lijkt het. Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Valentin Ferron (TotalEnergies), Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) en Jonas Gregaard (Uno-X) zijn in eerste instantie het viertal dat weg is. Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) kan in zijn eentje nog de sprong naar voor maken.

clock 12:55 12 uur 55 match begonnen start time Officiële start! Nu is het echt van dat, de 110e Tour de France is goed en wel begonnen! Meteen regent het kandidaten voor de vroege ontsnapping.

clock 12:54 12 uur 54. De vergelijking tussen de Côte de Pike en de Muur van Hoei hebben we al meermaals gehoord de voorbije dagen. Gaat die volgens Sven Nys ook op? "Het is een lastige klim, maar de Muur is van een ander kaliber. Het is ook veilig in de afdaling naar de finish, al loopt die best pittig op. Je ziet de finish niet echt liggen, het kronkelt. En het druppelt op de middag." Wat doet dat met het peloton? "Mijn favoriet is toch Pogacar: als lichtgewicht heeft hij een eindschot. Ik denk dat hij iets wil tonen." . De vergelijking tussen de Côte de Pike en de Muur van Hoei hebben we al meermaals gehoord de voorbije dagen. Gaat die volgens Sven Nys ook op? "Het is een lastige klim, maar de Muur is van een ander kaliber. Het is ook veilig in de afdaling naar de finish, al loopt die best pittig op. Je ziet de finish niet echt liggen, het kronkelt. En het druppelt op de middag." Wat doet dat met het peloton? "Mijn favoriet is toch Pogacar: als lichtgewicht heeft hij een eindschot. Ik denk dat hij iets wil tonen."



clock 12:52 12 uur 52. Vandegoor en Nys blikken vooruit: “Favoriet voor vandaag? Pogacar”. Vandegoor en Nys blikken vooruit: “Favoriet voor vandaag? Pogacar”

clock 12:51 12 uur 51. Quinn Simmons (Lidl-Trek) showt zijn kersverse kampioenentrui op de eerste rij van het peloton. Is de Amerikaan een van de geïnteresseerden in die bergtrui vandaag? . Quinn Simmons (Lidl-Trek) showt zijn kersverse kampioenentrui op de eerste rij van het peloton. Is de Amerikaan een van de geïnteresseerden in die bergtrui vandaag?

clock 12:48 12 uur 48. Krijgen we over enkele kilometers meteen een helse strijd om de vroege vlucht en de eerste bergtrui? Het wegdek glooit voortdurend in de eerste wedstrijdkilometers dus de aanvalslustigen van de dag kunnen een sterke ontsnapping op poten zetten. Op de Côte de Laukiz liggen er al meteen 2 en 1 punten voor het oprapen voor het bergklassement. . Krijgen we over enkele kilometers meteen een helse strijd om de vroege vlucht en de eerste bergtrui? Het wegdek glooit voortdurend in de eerste wedstrijdkilometers dus de aanvalslustigen van de dag kunnen een sterke ontsnapping op poten zetten. Op de Côte de Laukiz liggen er al meteen 2 en 1 punten voor het oprapen voor het bergklassement.

clock 12:46 12 uur 46. We zijn nog niet vertrokken en Bernal heeft al problemen. We zijn nog niet vertrokken en Bernal heeft al problemen

clock 12:45 Probleempje bij Bernal. Achteraan zien we dat Egan Bernal te kampen krijgt met een mechanisch euvel. De Colombiaan is samen met grote tenoren Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard de enige die al een Tourwinst op zijn palmares heeft staan in dit peloton. . 12 uur 45. mechanical breakdown Probleempje bij Bernal Achteraan zien we dat Egan Bernal te kampen krijgt met een mechanisch euvel. De Colombiaan is samen met grote tenoren Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard de enige die al een Tourwinst op zijn palmares heeft staan in dit peloton.

clock 12:42 12 uur 42. Oudgedienden Rui Costa en Andrey Amador hebben nog tijd voor een rustig praatje op kop van het peloton. Ook zij zullen in hun 20-tal Tours die ze opgeteld gereden hebben nog nooit een zware openingsetappe als deze meegemaakt hebben, met meer dan 3.000 hoogtemeters. . Oudgedienden Rui Costa en Andrey Amador hebben nog tijd voor een rustig praatje op kop van het peloton. Ook zij zullen in hun 20-tal Tours die ze opgeteld gereden hebben nog nooit een zware openingsetappe als deze meegemaakt hebben, met meer dan 3.000 hoogtemeters.

clock 12:37 12 uur 37. Tijdens de geneutraliseerde openingsfase verplaatst het peloton zich noordwaarts, weg van Bilbao. Na een ommetje richting de noordkust van Spanje gaat het weer naar het centrum van Bilbao, waar ook de aankomst van deze rit gepland staat. De wielergekke Basken krijgen dus meteen waar voor hun geld. . Tijdens de geneutraliseerde openingsfase verplaatst het peloton zich noordwaarts, weg van Bilbao. Na een ommetje richting de noordkust van Spanje gaat het weer naar het centrum van Bilbao, waar ook de aankomst van deze rit gepland staat. De wielergekke Basken krijgen dus meteen waar voor hun geld.

clock 12:31 12 uur 31 match begonnen start time C'est parti! De 110e Tour de France is officieus begonnen! De renners maken zich nog op voor een parade door Bilbao, waar de Basken rijen dik staan. Pas over 11 kilometer beginnen we echt aan rit 1.

clock 12:30 12 uur 30. Mogen op de eerste rij plaatsnemen bij de officieuze start in Bilbao: uiteraard Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die een heel eind voor hun collega's uit staan en van op de eerste rij mogen genieten van een traditionele Baskische dans. Maken de Grote Twee van deze Tour er vandaag ook al een mooie openingsdans van? Of sparen zij hun dansbenen op tot het zwaardere klimwerk? . Mogen op de eerste rij plaatsnemen bij de officieuze start in Bilbao: uiteraard Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die een heel eind voor hun collega's uit staan en van op de eerste rij mogen genieten van een traditionele Baskische dans. Maken de Grote Twee van deze Tour er vandaag ook al een mooie openingsdans van? Of sparen zij hun dansbenen op tot het zwaardere klimwerk?

clock 12:24 12 uur 24. Het is misschien wel de zwaarste openingsetappe ooit in de Tour. . Renaat Schotte. Het is misschien wel de zwaarste openingsetappe ooit in de Tour. Renaat Schotte

clock 12:23 12 uur 23. Live beelden. Vanaf nu hoeft u geen seconde meer te missen van rit 1 van de 110e Tour de France, zowel via de live beelden als de tekst-updates. Veel kijkplezier! . Live beelden Vanaf nu hoeft u geen seconde meer te missen van rit 1 van de 110e Tour de France, zowel via de live beelden als de tekst-updates. Veel kijkplezier!

clock 12:17 12 uur 17. Pogacar: “Mijn vorm? Fantastisch!”. Pogacar: “Mijn vorm? Fantastisch!”

clock 12:13 12 uur 13. Over een kleine 10 minuten verwelkomen Renaat Schotte en José De Cauwer u op VRT 1. Ook via de livestream op deze pagina kan u de openingsetappe integraal volgen. . Over een kleine 10 minuten verwelkomen Renaat Schotte en José De Cauwer u op VRT 1. Ook via de livestream op deze pagina kan u de openingsetappe integraal volgen.

clock 12:11 12 uur 11. Van Aert: “De benen zijn goed, maar het zal van de vorm van de dag afhangen”. Van Aert: “De benen zijn goed, maar het zal van de vorm van de dag afhangen”

clock 12:08 12 uur 08. Devenyns: “Denk dat Alaphilippe klaar is om mooie etappes te rijden”. Devenyns: “Denk dat Alaphilippe klaar is om mooie etappes te rijden”

clock 12:05 12 uur 05. Als ik bij de eersten bovenkom op de Côte de Pike, zal het al speciaal zijn. Maar natuurlijk denk ik aan de gele trui. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Als ik bij de eersten bovenkom op de Côte de Pike, zal het al speciaal zijn. Maar natuurlijk denk ik aan de gele trui. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:04 12 uur 04. Van der Poel: “Altijd heel hectisch als er een gele trui te verdienen valt”. Van der Poel: “Altijd heel hectisch als er een gele trui te verdienen valt”

clock 12:02 12 uur 02. Van Gils: “Dit parcours moet me nog iets beter liggen dan de Waalse Pijl”. Van Gils: “Dit parcours moet me nog iets beter liggen dan de Waalse Pijl”

clock 12:02 12 uur 02. De Côte de Pike is wel echt steil en lastig. Ik denk nog lastiger dan de Muur van Hoei, maar wel met een betere weg. . Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). De Côte de Pike is wel echt steil en lastig. Ik denk nog lastiger dan de Muur van Hoei, maar wel met een betere weg. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)

clock 11:57 11 uur 57. Teuns: “Heb vertrouwen kunnen opbouwen in Zwitserland”. Teuns: “Heb vertrouwen kunnen opbouwen in Zwitserland”

clock 11:53 Het ommetje van de dag van en naar Bilbao. . 11 uur 53. Het ommetje van de dag van en naar Bilbao.

clock 11:52 11 uur 52. Bilbao. De grootste stad van het Baskenland is al talloze keren de revue gepasseerd in de Ronde van het Baskenland of de Vuelta, maar mag nu dus voor het eerst het Tour-circus verwelkomen. Vorig jaar finishte de 5e etappe van de Vuelta nog in Bilbao, waar Marc Soler naar de zege soleerde. De kans dat Soler dat kunststukje vandaag herhaalt, is heel klein. De Spanjaard zal zich in de rij moeten zetten voor zijn kopman Tadej Pogacar. . Bilbao De grootste stad van het Baskenland is al talloze keren de revue gepasseerd in de Ronde van het Baskenland of de Vuelta, maar mag nu dus voor het eerst het Tour-circus verwelkomen. Vorig jaar finishte de 5e etappe van de Vuelta nog in Bilbao, waar Marc Soler naar de zege soleerde. De kans dat Soler dat kunststukje vandaag herhaalt, is heel klein. De Spanjaard zal zich in de rij moeten zetten voor zijn kopman Tadej Pogacar.

clock 11:45 11 uur 45. quiz QUIZ: Kent u alle renners die sinds 2008 op het podium van de Tour de France stonden?

clock 11:45 11 uur 45. Ook aan wie de tijd tot de start van etappe 1 wil doden met een quizje hebben we gedacht. Kent u alle renners die op het podium eindigden in de voorbije 15 Tour-jaargangen? Succes! . Ook aan wie de tijd tot de start van etappe 1 wil doden met een quizje hebben we gedacht. Kent u alle renners die op het podium eindigden in de voorbije 15 Tour-jaargangen? Succes!

clock 11:39 11 uur 39. Tourmanager. Het laatste uurtje ongestoord schuiven en puzzelen voor de Wielermanagers onder u is stilaan aangebroken. Krijgt u de laatste stukjes nog tijdig in elkaar gelegd om met een tevreden gevoel te beginnen aan de Tour? Of zijn uw zaakjes al lang op orde en vermijdt u hersenspinsels en last-minute veranderingen? . Tourmanager Het laatste uurtje ongestoord schuiven en puzzelen voor de Wielermanagers onder u is stilaan aangebroken. Krijgt u de laatste stukjes nog tijdig in elkaar gelegd om met een tevreden gevoel te beginnen aan de Tour? Of zijn uw zaakjes al lang op orde en vermijdt u hersenspinsels en last-minute veranderingen?

clock 11:35 11 uur 35. Le Grand Départ strijkt voor de 2e keer neer in Spanje en ook de vorige keer viel die eer te beurt aan het wielergekke Baskenland. De eerste 3 dagen van de Tour in 1992 vertoefde het peloton in San Sebastian, de finishplaats van de rit van morgen. De latere eindwinnaar Miguel Indurain won dat jaar de proloog in het Baskenland, 3 weken later mocht hij ook in Parijs het geel aantrekken. De Spanjaarden - en nog meer de Basken - zouden vandaag helemaal uit hun dak gaan als een Pello Bilbao de eerste gele trui mag aantrekken. . Le Grand Départ strijkt voor de 2e keer neer in Spanje en ook de vorige keer viel die eer te beurt aan het wielergekke Baskenland. De eerste 3 dagen van de Tour in 1992 vertoefde het peloton in San Sebastian, de finishplaats van de rit van morgen. De latere eindwinnaar Miguel Indurain won dat jaar de proloog in het Baskenland, 3 weken later mocht hij ook in Parijs het geel aantrekken. De Spanjaarden - en nog meer de Basken - zouden vandaag helemaal uit hun dak gaan als een Pello Bilbao de eerste gele trui mag aantrekken.

clock 11:24 11 uur 24. Côte de Pike. Hét sleutelpunt van de openingsetappe is zonder twijfel de slopende Cote de Pike. Te zwaar voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Van Aert toonde zich er gisteren al "koning voor een dag" tijdens de verkenning, terwijl Van der Poel verwacht dat "het kantje boord wordt". . Côte de Pike Hét sleutelpunt van de openingsetappe is zonder twijfel de slopende Cote de Pike. Te zwaar voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Van Aert toonde zich er gisteren al "koning voor een dag" tijdens de verkenning, terwijl Van der Poel verwacht dat "het kantje boord wordt".

clock 11:12 11 uur 12.

clock 11:12 11 uur 12. Tour de France Pello Bilbao eert ploegmaat Gino Mäder met actie voor het goede doel

clock 09:32 09 uur 32. "Rijden met de rits open". Onze commentator José De Cauwer wikt en weegt alvast de eerste rit, die atypisch veel hoogtemeters in pacht heeft. "Bijna 3.000 als ik mij niet vergis. Er zal onmiddellijk een hele goeie renner aan de leiding staan na vandaag." Meteen klassementsspektakel, dan? "Ze zullen alleszins mee moeten zijn met de TGV. Op het einde ligt er een beklimming van twee kilometer met percentages tot 15 procent. Het zal meteen rijden met de rits open zijn. De klassementsmannen moeten mee en de punchers zullen ongetwijfeld proberen. Ik verwacht meteen spektakel." Een strijd op verschillende fronten, maar wie maakt er het meeste kans om het geel te grijpen? "Als er snellere mannen - zoals een Wout van Aert - mee over die top geraken, maken zij een uitstekende kans, maar dat is geen sinecure." . "Rijden met de rits open" Onze commentator José De Cauwer wikt en weegt alvast de eerste rit, die atypisch veel hoogtemeters in pacht heeft. "Bijna 3.000 als ik mij niet vergis. Er zal onmiddellijk een hele goeie renner aan de leiding staan na vandaag."



Meteen klassementsspektakel, dan? "Ze zullen alleszins mee moeten zijn met de TGV. Op het einde ligt er een beklimming van twee kilometer met percentages tot 15 procent. Het zal meteen rijden met de rits open zijn. De klassementsmannen moeten mee en de punchers zullen ongetwijfeld proberen. Ik verwacht meteen spektakel."



Een strijd op verschillende fronten, maar wie maakt er het meeste kans om het geel te grijpen? "Als er snellere mannen - zoals een Wout van Aert - mee over die top geraken, maken zij een uitstekende kans, maar dat is geen sinecure."

clock 08:47 08 uur 47. Live op VRT 1 en Radio 1. Renaat Schotte en José De Cauwer duwen hun startknop om 12.20 u in op VRT 1. Tijdens Het Journaal maken ze een korte uitstap naar Canvas. Op Radio 1 schakelen Christophe Vandegoor en Sven Nys vanaf 13 u in. . Live op VRT 1 en Radio 1 Renaat Schotte en José De Cauwer duwen hun startknop om 12.20 u in op VRT 1. Tijdens Het Journaal maken ze een korte uitstap naar Canvas. Op Radio 1 schakelen Christophe Vandegoor en Sven Nys vanaf 13 u in.

clock 01-07-2023 01-07-2023.

clock 10:48 Geen extra seconden. De parcoursbouwers hebben tussen Bilbao en Parijs weer enkele sprints met bonificatieseconden gelegd op de top van meerder hellingen en cols. De eerste buit lag op de Côte de Pike, maar ASO heeft die seconden (8, 5 en 2) geschrapt om zeker te zijn dat de winnaar in Bilbao ook daadwerkelijk de eerste leider wordt. . 10 uur 48. sprint point Geen extra seconden De parcoursbouwers hebben tussen Bilbao en Parijs weer enkele sprints met bonificatieseconden gelegd op de top van meerder hellingen en cols. De eerste buit lag op de Côte de Pike, maar ASO heeft die seconden (8, 5 en 2) geschrapt om zeker te zijn dat de winnaar in Bilbao ook daadwerkelijk de eerste leider wordt.

clock 10:44 10 uur 44. Wout van Aert: "De Côte de Pike? Ik geloof er nu in dat het kan". Wout van Aert: "De Côte de Pike? Ik geloof er nu in dat het kan"

clock 10:43 10 uur 43. Deze finale is echt lastig, het flirt met de limieten van waar ik toe in staat ben. Veel hangt ook af van de koerssituatie. Je kunt nog terugkeren na het laatste klimmetje in de finale, maar de laatste 500 meter is het ook weer zwaar. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Deze finale is echt lastig, het flirt met de limieten van waar ik toe in staat ben. Veel hangt ook af van de koerssituatie. Je kunt nog terugkeren na het laatste klimmetje in de finale, maar de laatste 500 meter is het ook weer zwaar. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 10:39 10 uur 39. Eerste etappe. De eerste gele trui is niet voor een sprinter of een tijdrijder, wel voor een puncher of klassementsrenner. Rond 12.30 u trekt het peloton zich op gang voor de eerste tocht op Baskische wegen. Het wordt een uitje met ruim 3.000 hoogtemeters. De finale wordt ingeleid door de Côte de Vivero op 27 kilometer van de finish. De laatste springplank is de Côte de Pike op 10 kilometer van de witte lijn. De sterke beren nemen dan de duikvlucht richting Bilbao, waar in de laatste hectometers nog een pittige uitsmijter wacht. . Eerste etappe De eerste gele trui is niet voor een sprinter of een tijdrijder, wel voor een puncher of klassementsrenner. Rond 12.30 u trekt het peloton zich op gang voor de eerste tocht op Baskische wegen. Het wordt een uitje met ruim 3.000 hoogtemeters. De finale wordt ingeleid door de Côte de Vivero op 27 kilometer van de finish. De laatste springplank is de Côte de Pike op 10 kilometer van de witte lijn. De sterke beren nemen dan de duikvlucht richting Bilbao, waar in de laatste hectometers nog een pittige uitsmijter wacht.