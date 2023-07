Mathieu van der Poel speelt geen rol van betekenis: "Ik had niet mijn beste dag"

De scherprechter, de Côte de Pike, was een te zware hindernis voor Mathieu van der Poel.

"Normaal gezien moet ik daar altijd mee over geraken. Het was niet slecht, maar zoals ik al dacht: ik moest echt een hele goede dag hebben om mee te zijn", analyseerde MVDP zijn finale bij de NOS.

"Ik reed niet zoals ik had gehoopt op die laatste klim. Ik had op de klim ervoor al gevoeld dat ik niet echt mijn beste benen had. Het is een parcours dat niet liegt, op naar de volgende."

Op de Côte de Vivero voelde Van der Poel dus al nattigheid. "Uiteraard is dat niet echt een goed voorteken, maar je probeert het nog en hoopt op een koerssituatie."

"Op zich kwam ik nog niet zo heel slecht die laatste klim over, maar net wat te ver om mee te zijn.”

Van der Poel eindigde uiteindelijk als 37e op 33".