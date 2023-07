Is Adam Yates nu ook kopman bij UAE? "Neen, Tadej blijft the boss"

"Ik weet niet wat ik moet zeggen", hijgde Adam Yates uit in het flashinterview. De aanwinst van UAE Team Emirates zette de finale naar zijn hand.

"We wilden Tadej Pogacar lanceren op de Côte de Pike. Hij viel aan, maar ik kwam met enkele anderen terug."

"Daarna kwam mijn broer Simon Yates bij me en we werkten samen. Ik vroeg of ik mocht overnemen en ik kreeg toestemming. Ik ben sprakeloos."

Was het nu een droomscenario, deze finale met zijn broer? "Ik wist dat Simon goed was, we horen elkaar elke dag. Het is geweldig dat we deze ervaring kunnen delen. En hij loste me nog bijna", lachte de Brit, de jongste van de twee.

Yates staat nu in het geel. "Ik heb die trui al eens gedragen, maar ik blijf met de voetjes op de grond. Tadej is the boss, hij is de beste ter wereld."

Door zijn ploegbaas werd Yates als medekopman naar voren geschoven. Hij lijkt inderdaad vrijheid te krijgen.

"Ja, dit was ons plan. Er werd getwijfeld aan dat dubbele kopmanschap, maar als ik zoiets kan doen en als ik het kan afmaken, dan is het perfect. Maar de komende weken blijf ik voor Tadej werken."