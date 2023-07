Jasper Philipsen vindt het "jammer dat er commotie is": "In de Tour wordt alles uitvergroot"

De knappe zege van Jasper Philipsen in Bordeaux belandde al snel weer in de schaduw. De sprintbom week van zijn lijn af en net als bij de voorbije sprints ontstond wat heisa. "Jammer", vindt hij zelf. Bondscoach Sven Vanthourenhout steunt hem: "Gebeurt dit op dag 1, spreken we er zelfs niet over."

In Vive le Vélo was er vanavond maar één echt gespreksthema. Jasper Philipsen scheert hoge toppen, maar vangt ook heel veel wind. En dan hebben we het niet over de wind in de sprints, want daar vangt hij er achter de rug van Van der Poel nauwelijks. Wel belandde hij vandaag opnieuw in het oog van een stormpje na een slingerbeweging waarbij Girmay in de remmen moest. "Jammer dat er commotie over ontstaat", vindt hij zelf.

Mark start ook in het centrum en wijkt dan naar rechts uit. Jasper Philipsen

"Mathieu moet net iets te snel stoppen met zijn lead-out, maar dan voel ik Mark komen langs rechts", analyseert Philipsen de situatie.

"De man op kop bepaalt altijd de lijn, dus spring ik naar zijn wiel. En als je goed kijkt, zie je dat Mark ook in het centrum start en dan naar rechts uitwijkt." "Dan is het logisch dat Girmay wat klem raakt, maar zo is sprinten gewoon. In de Tour worden dingen altijd uitvergroot", besluit de snelle man.

Ondanks de heisa mocht Philipsen toch zijn 3e ritzege in deze Tour vieren.

"Nog net aanvaardbaar"

Binnen het Tour-peloton ontstonden gemengde reacties na de finish. Biniam Girmay zei dat er niets gebeurd was, zijn ploegbaas Bourlart was dan weer erg kritisch voor de Belg. Maar aan tafel van Vive le Vélo kwam eigenlijk maar één reactie naar boven. "Als zoiets gebeurt op dag 1, wordt er zelfs nooit over gepraat", stelt Sven Vanthourenhout. "Het is gewoon omdat er bij de vorige sprints ook al commotie was, dat er nu ook iets om te doen is."

De renners die een klacht zijn gaan indienen, moeten vanaf nu ook opletten. Adrie van der Poel

"Als je vanuit de lucht kijkt, zie je Philipsen inderdaad wel wat naar rechts uitwijken. Maar hij duikt gewoon naar het wiel van Cavendish, wat elke sprinter zou doen", besluit de bondscoach.

"Of het zelfs niet een beetje op het randje is? Voor mij niet", stelt ook Adrie van der Poel. "En het is niet omdat het Philipsen is, hoor." "De renners die klacht zijn gaan indienen, moeten nu trouwens ook opletten. Bij een volgende sprint zullen zij ook meer in de gaten worden gehouden." En zelfs de 3e gast aan tafel is het erover eens dat Philipsen niets fout doet. "Ik vind het nog net aanvaardbaar", vindt Yoica De Kock. (lees voort onder de video)

"We moeten dus gewoon fier zijn dat Jasper een Belg is en we moeten eigenlijk de laatste zijn om hem te bekritiseren", oppert Vanthourenhout. En dat doet papa Van der Poel tot slot ook nog eens met zijn eigen zoon. "Er was nog ruimte zat links en hij was er eigenlijk al half langs", kijkt hij nog een keertje terug op de declassering van Mathieu van eerder deze week. "En sommige renners komen ook gewoon met opzet in je weg rijden. Zulke beslissingen van de jury moet je gewoon accepteren en dan is het klaar", besluit hij. "Maar het is goed dat veiligheid vandaag de dag voor alles gaat."