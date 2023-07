Concurrentie diende een klacht in tegen Jasper Philipsen: "Is een val nodig voor declassering?"

Hij trok van links naar rechts richting Mark Cavendish naar de dranghekken en zette zo Biniam Girmay gevangen. De nummers 2 en 3 in de daguitslag waren niet tevreden.

Toen die loods vandaag in Bordeaux het stokje doorgaf, moest Philipsen even inhouden en een ander traject kiezen.

Maandag was er heisa rond de bizarre finish in Bayonne, dinsdag was er de schouderduw van lead-out Mathieu van der Poel in Nogaro.

Jasper Philipsen scoorde vandaag zijn hattrick in de Tour, maar ook deze keer geeft de sprint stof tot nakaarten.

Op de beelden is duidelijk te zien dat Philipsen van richting verandert, van links naar rechts. In het reglement staat dat je rechtdoor moet sprinten. Hij hindert 3 renners.

"Misschien dienen sommige teams wel een klacht in tegen Philipsen. Hij ging van links naar rechts, maar hinderde mij niet. Daar geef ik dus geen commentaar op", vertelde de Britse spurtbom zelf kort.

Girmay is uiteraard geen renner van Vinokoerov, maar een declassering van Philipsen had Cavendish - wel een lid van Vino's team - op 1 kunnen brengen.

"Als Girmay niet remt, belandt hij in de hekken. Moet er dan iemand vallen om gedeclasseerd te worden? Vanuit het wiel van Mark had hij misschien wel kunnen winnen."

"In het reglement staat dat je rechtdoor moet sprinten. Hij hindert 3 renners: Dylan Groenewegen, Jordi Meeus en Biniam Girmay."

"Op de beelden is duidelijk te zien dat Philipsen van richting verandert, van links naar rechts", legde de Kazach uit.

Intermarché-Circus-Wanty: "We wachten weer tot iemand zijn leven riskeert"

Ook Intermarché - Circus - Wanty ging verhaal halen bij de commissarissen.

Biniam Girmay lachte alles na de dopingcontrole weg ("Er is niets gebeurd"), maar ploegbaas Jean-François Bourlart was minder mild: "Jasper wint voor de derde keer, maar gaat voor de derde keer in de fout."

"Biniam zit weer vast tegen de hekken en moet remmen. Als hij dat niet doet, liggen 50 renners tegen de grond."

"Wat ik de UCI verwijt, is preventie. We wachten weer tot iemand zijn leven riskeert om een renner te bestraffen. Dat vind ik niet normaal."

"Jasper zit in het midden van de weg en gaat in geen tijd naar rechts. Als dat niet bestraft wordt... Volgens de commissarissen is er geen fout gemaakt."