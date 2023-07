Onklopbare Jasper Philipsen: "Had je me dit een week geleden gezegd, dan had ik je gek verklaard"

Ook al was de finale in Bordeaux niet meteen verantwoord, voor een keertje verliep de sprint zonder incidenten. En ook bij een zuivere sprint was het resultaat identiek: met Jasper Philipsen op 1.

"We kunnen niet trots genoeg zijn op onze ploegprestatie", vertelde de sprinter van Alpecin-Deceuninck in het flashinterview.

"Zonder hen zou dit niet mogelijk geweest zijn. Ik ben trots op hoe we werken en op hoe we elkaar vinden in de finale. Dat is de kiem van ons succes."

"We zaten goed gegroepeerd in de slotkilometers. Soren Kragh Andersen deed nog een geweldige beurt en dan had ik ook nog Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel. Ik zat altijd goed en moest geen inspanningen doen voor mijn sprint."

"Of ik dit kan geloven? Had je me dit een week geleden gezegd, dan zou ik je gek verklaard hebben. Maar dit is een Tour om bij te dromen. Hopelijk voegen we er nog eentje aan toe, maar ik kijk ook al naar Parijs."

Philipsen werd uitgedaagd door Mark Cavendish. "Hij was echt sterk en ik had hem graag zien winnen. Hij zal het blijven proberen. Hij staat er."

De Belgische slokop heeft intussen een ruime voorsprong in het groene klassement. "Dat is nu ook een doel voor Parijs, maar de Tour is nog maar een week oud."