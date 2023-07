De druiven smaken extra zoet voor Jasper Philipsen in Bordeaux: hij is de sprintpaus in deze Tour!

Met Meeus eindigt er nog een landgenoot in de top 10, Mozzato is een verrassende 4e.

17 uur 12. Met Meeus eindigt er nog een landgenoot in de top 10, Mozzato is een verrassende 4e. .

17 uur 05. Latour solo. Peters heeft begrepen dat Latour de sterkste is vooraan en duwt zijn voormalige ploeggenoot op gang. Het is Latour tegen de rest nu. .

16 uur 58. Ik denk dat Peters al een kilometer of 10 in het wiel van Latour zit met de tong uit de mond. . José De Cauwer.

16 uur 57. De strijdlust is meer dan terecht voor Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic), die een halve etappe lang in zijn eentje voor het peloton uitreed. Hij mag zo dadelijk het podium op in Bordeaux. .

16 uur 54. Van Aert achteraan. Hij is een man van zijn woord. In allerlaatste positie van het peloton rijdt Wout van Aert, hij krijgt ook eens een dagje rust in de trein van Vingegaard en sprint dus zeker niet mee. .

16 uur 53. Hoe ziet de finale eruit? De 3 kilometergrens in geval van pech is vandaag opgeschoven tot 3.600 meter van de streep, een gevolg van de erg smalle laatste 3 kilometers. Tussen km 3 en 2 is het ook even tricky met wat bochten en een brug over de Garonne en smal blijft het eigenlijk voortdurend waardoor opschuiven moeilijk is. De laatste kilometer is overigens exact dezelfde als in 2010, toen Mark Cavendish de laatste Tourrit won in Bordeaux. .