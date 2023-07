Mathieu van der Poel zag geen bordjes: "Maar we weten dat Jasper ook zijn plan kan trekken"

Mathieu van der Poel gaf het zelf toe: hij moest zijn beurt als laatste man van net iets te ver inzetten in Bordeaux.

"We deden het perfect", begon de Nederlander zijn analyse, "maar ik kwam misschien van iets te ver op kop."

"We hadden vooraf echter gezegd dat we gewoon ons ding zouden doen. Het enige lastige was dat ik de bordjes niet echt zag. Ik had niet iets om me op te focussen."

"Ik was best al lang aan het sprinten toen ik zag dat het nog 350 meter was. Dat was iets te lang, maar je moet je sprinter in de laatste 5 kilometer gewoon rustig kunnen houden."

"We hebben hem perfect afgezet en hij heeft het perfect afgemaakt. Het was nog wat te ver voor hem toen ik stopte, maar hij zat er wel. En toen kon hij het wiel van iemand anders pakken."

"We weten dat hij zijn plan kan trekken, maar hij mag in die laatste 5 kilometer zo min mogelijk krachten verspillen. Daar heeft de hele ploeg bij geholpen."