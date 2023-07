Mathieu van der Poel na declassering: "Ik ben de laatste die iemand in gevaar wil brengen"

"Zelf vind ik niet dat ik veel fout doe. Ik ben de laatste die iemand in gevaar wil brengen", stipt Van der Poel aan.

In volle finale wurmde Van der Poel zich naar voren. "Ik zag een gaatje en moest er wel door voor Jasper. Anders hadden we niks."

Van der Poel ging Girmay snel opzoeken. "Meteen na de finish heb ik met "Bini" gepraat en hij dacht er hetzelfde over. Hij vond niet dat er iets ergs gebeurd was."

"Ik had het wel verwacht dat ze misschien iets zouden doen", reageert Van der Poel 's avonds na de etappe in Vive le Vélo. "Al vond ik het zelf wel meevallen."

Achteraf zag de jury dat Van der Poel Biniam Girmay opzij had geduwd. De toprenner kreeg een boete en moest enkele plaatsen inleveren in de rituitslag.

Mathieu van der Poel heeft opnieuw berewerk verzet voor Jasper Philipsen in de Tour. Met een ijzersterke kopbeurt loodste hij de sprinter naar een tweede ritzege in deze Tour.

"Geven en nemen"

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen vormen een gouden duo. De kopman cijfert zich met plezier weg voor zijn kamergenoot.

"We komen goed overeen", vertelt MVDP. "Ik kan het goed vinden met Jasper. Het klikt tussen ons en dan is het net iets leuker."

"De kans op succes is ook groot. Als ik hem perfect loods, maakt hij het 8 keer op 10 af."

Van der Poel kijkt niet op een inspanning. "Het is uniek om een ploegmaat in het groen te hijsen. En Jasper heeft al veel werk voor mijn opgeknapt. In Parijs-Roubaix bijvoorbeeld."

"Het is geven en nemen. Dat doe ik met veel plezier."