Fabio Jakobsen likt (schaaf)wonden na val: "Tikje tegen het wiel van Van der Poel"

Lefevere is niet verrast dat er - ondanks de zogezegd veilige finale - toch werd gevallen bij de vleet. "Met zoveel renners die risico's pakken, zijn er altijd valpartijen. Dat is onvermijdelijk met zoveel sprinters."

"Fabio keek even naar voren om te zien of hij alleen kon opschuiven en net dan kwam Mathieu (van der Poel) met Jasper (Philipsen) naar rechts. Hij reed tegen zijn voorwiel of Fabio tegen zijn achterwiel."

Maar hoe is het gebeurd? "Julien (Alaphilippe) wou hem naar voren brengen, want de ploeg zat te ver. Ze geraakten er niet uit met hun tweetjes, wat logisch is want geen enkel team wil natuurlijk plaats maken."

Fabio Jakobsen kon niet op zijn originele fiets naar de ploegbus van Soudal-Quick Step rijden, want die lag in drie stukken langs de weg. Zijn gescheurde shirt en broek en de vele verwondingen logen er niet om.

"Met zo'n makkelijke aanloop krijg je chaos"

Ploegleider Tom Steels zag ook een andere oorzaak voor de hectische finale.

"Het grootste probleem is dat het een vrij rustige etappe was. Er is niet echt hard gereden en dan krijg je cru gezegd te veel frisse mensen in de finale."

Wat vond Steels van het parcours in de finale? "Het is altijd wel iets, dan is het te smal en dan is het te breed."

"De belangen zijn hier gewoon erg groot en er zijn enorm veel sprinters. Er wordt enorm gevochten voor posities en iedere ploeg probeert zich te organiseren."

"Zeker met zo'n makkelijke aanloop krijg je dan wel chaos."