Van Aert: "Ik raak Jasper én het publiek", Jakobsen: "Zo doe je de deur niet dicht"

Het zit Wout van Aert voorlopig niet mee in de Tour. Gisteren moest hij lijdzaam toekijken hoe de ontsnapte Victor Lafay hem de zege kostte en vandaag werd hij in de sprint al dan niet gehinderd door winnaar Jasper Philipsen.

"Jasper en ik zaten een beetje op dezelfde hoogte te sprinten", noteerde Wielerflits bij Van Aert. "Op een gegeven moment raak ik Jasper en aan de andere kant ook het publiek, waardoor ik mijn momentum verlies. Ik kwam niet meer aan sprinten toe."

Van Aert was niet van plan om zelf een klacht in te dienen. "Ik neem aan dat de jury de beelden wel goed zal bekijken en de juiste beslissing zal nemen. Veel maakt het voor mij ook niet uit, want er finishten nog een paar renners voor mij."