Jasper Philipsen na veel vijven en zessen tot ritwinnaar uitgeroepen, Van Aert moet de benen stilhouden

clock 18:18 18 uur 18. Philipsen wint nu echt! Na een kort bezoekje aan de jury is Jasper Philipsen dan toch tot ritwinnaar uitgeroepen! Nu voor echt. . Philipsen wint nu echt! Na een kort bezoekje aan de jury is Jasper Philipsen dan toch tot ritwinnaar uitgeroepen! Nu voor echt.

clock 18:13 18 uur 13. De beelden worden bekeken en herbekeken. Het is een gewichtige beslissing. . Renaat Schotte. De beelden worden bekeken en herbekeken. Het is een gewichtige beslissing. Renaat Schotte

clock 18:11 18 uur 11. Een bevestiging van de winst van Philipsen hebben we nog steeds niet gekregen. Deed hij de deur toch iets te veel dicht voor Van Aert? . Een bevestiging van de winst van Philipsen hebben we nog steeds niet gekregen. Deed hij de deur toch iets te veel dicht voor Van Aert?

clock 18:00 18 uur . Jasper Philipsen, De Vlam van Ham, sprint naar winst in de 3e Tourrit. Jasper Philipsen, De Vlam van Ham, sprint naar winst in de 3e Tourrit

clock 17:59 17 uur 59. Bauhaus is een verrassende 2e, Ewan wordt 3e. Plek 4 is voor Jakobsen, die zich weg liet drummen in de bochtige en chaotische slotfase. Van Aert is 5e. . Bauhaus is een verrassende 2e, Ewan wordt 3e. Plek 4 is voor Jakobsen, die zich weg liet drummen in de bochtige en chaotische slotfase. Van Aert is 5e.

clock 17:57 17 uur 57 match afgelopen end time Philipsen wint! Prijs voor de Vlam van Ham! Hij werd perfect afgezet door Van der Poel en Rickaert.

clock 17:57 17 uur 57. Philipsen gaat aan en houdt Van Aert af, die houdt de benen stil. . Philipsen gaat aan en houdt Van Aert af, die houdt de benen stil.

clock 17:56 17 uur 56. Van der Poel trekt de sprint aan voor Philipsen. . Van der Poel trekt de sprint aan voor Philipsen.

clock 17:56 Laatste km. Girmay en Van Aert zitten ook heel goed nu, net als Philipsen. Jakobsen zit iets verder. . 17 uur 56. last km Laatste km. Girmay en Van Aert zitten ook heel goed nu, net als Philipsen. Jakobsen zit iets verder.

clock 17:55 17 uur 55. Het is maatwerk van Soudal-Quick Step voorlopig. Kan Jakobsen het afmaken? . Het is maatwerk van Soudal-Quick Step voorlopig. Kan Jakobsen het afmaken?

clock 17:55 17 uur 55. Ook Girmay, Kristoff en Cavendish zitten goed vooraan. Van Aert en Philipsen zitten iets verder. . Ook Girmay, Kristoff en Cavendish zitten goed vooraan. Van Aert en Philipsen zitten iets verder.

clock 17:53 17 uur 53. Het is Lampaert die zijn sprinttrein over nog maar eens een rotonde leidt. Nog 3 kilometer tot de finish en bij Soudal-Quick Step ziet het er voorlopig goed uit. . Het is Lampaert die zijn sprinttrein over nog maar eens een rotonde leidt. Nog 3 kilometer tot de finish en bij Soudal-Quick Step ziet het er voorlopig goed uit.

clock 17:52 17 uur 52. Kwiatkowski begeleidt zijn ploegmaats van Ineos naar de veilige 3 kilometergrens. Het is stilaan aan de sprintersploegen voor hun moment van de waarheid. . Kwiatkowski begeleidt zijn ploegmaats van Ineos naar de veilige 3 kilometergrens. Het is stilaan aan de sprintersploegen voor hun moment van de waarheid.

clock 17:51 17 uur 51. Nog 5 kilometer. Over 2.000 meter ligt de finishlijn voor de klassementsmannen. Als ze dan nog pech hebben, krijgen ze dezelfde tijd als de rest van het peloton. Een stressfactor minder dus. . Nog 5 kilometer Over 2.000 meter ligt de finishlijn voor de klassementsmannen. Als ze dan nog pech hebben, krijgen ze dezelfde tijd als de rest van het peloton. Een stressfactor minder dus.

clock 17:50 17 uur 50. Daar verschijnt ook Lotto-Dstny opeens ten tonele voor Caleb Ewan. Met daar net naast de trein van Fabio Jakobsen. . Daar verschijnt ook Lotto-Dstny opeens ten tonele voor Caleb Ewan. Met daar net naast de trein van Fabio Jakobsen.

clock 17:49 17 uur 49. Hoe ziet de finale er uit? Tussen kilometer 2 en 1 ligt er nog een klein knikje, waarna het in licht dalende lijn naar de finish gaat. Een flauwe bocht op 200 meter van het einde zorgt ervoor dat de finishboog pas zichtbaar is op 100 meter. Het is een bochtige aankomst, en zeker geen biljartlaken. De laatste 100 meter gaan naar boven met een procent of 3-4. . Hoe ziet de finale er uit? Tussen kilometer 2 en 1 ligt er nog een klein knikje, waarna het in licht dalende lijn naar de finish gaat. Een flauwe bocht op 200 meter van het einde zorgt ervoor dat de finishboog pas zichtbaar is op 100 meter. Het is een bochtige aankomst, en zeker geen biljartlaken. De laatste 100 meter gaan naar boven met een procent of 3-4.

clock 17:46 17 uur 46. Nog 10 kilometer. Nu stijgt de nervositeit in het peloton toch steeds meer. Ook de klassementsmannen roeren zich tussen de sprinters. . Nog 10 kilometer Nu stijgt de nervositeit in het peloton toch steeds meer. Ook de klassementsmannen roeren zich tussen de sprinters.

clock 17:44 17 uur 44. De hele Soudal-Quick Step-formatie heeft zich rond Fabio Jakobsen geposteerd. Een indrukwekkende lead-out voor de Nederlandse spurtbom kondigt zich aan. . De hele Soudal-Quick Step-formatie heeft zich rond Fabio Jakobsen geposteerd. Een indrukwekkende lead-out voor de Nederlandse spurtbom kondigt zich aan.

clock 17:42 17 uur 42. Strijdlust voor Laurent Pichon. Voor wie anders? De prijs voor de strijdlust gaat meer dan terecht naar Laurent Pichon (Arkéa-Samsic). . Strijdlust voor Laurent Pichon Voor wie anders? De prijs voor de strijdlust gaat meer dan terecht naar Laurent Pichon (Arkéa-Samsic).

clock 17:41 17 uur 41. De geblesseerde De Buyst laat lopen en zal in alle rust binnen komen. De lead-out voor Ewan zal hij hopelijk later in deze Tour weer kunnen verzorgen. . De geblesseerde De Buyst laat lopen en zal in alle rust binnen komen. De lead-out voor Ewan zal hij hopelijk later in deze Tour weer kunnen verzorgen.

clock 17:40 17 uur 40. Op 15 kilometer van Bayonne groeperen de snelle mannen zich vooraan het peloton. Over een kleine 10 kilometer zal het duel der sprinttreintjes helemaal losbarsten. . Op 15 kilometer van Bayonne groeperen de snelle mannen zich vooraan het peloton. Over een kleine 10 kilometer zal het duel der sprinttreintjes helemaal losbarsten.

clock 17:37 17 uur 37. Pichon speelt nog even jojo aan de staart van het peloton op een puistje. De glooiende wegen blijven nog wel even aanhouden in deze finale. . Pichon speelt nog even jojo aan de staart van het peloton op een puistje. De glooiende wegen blijven nog wel even aanhouden in deze finale.

clock 17:35 17 uur 35. Behoudt Lafay zijn groene trui? Kunnen Victor Lafay mits etappewinst onttronen in het puntenklassement: Wout van Aert, Mads Pedersen en Jasper Philipsen. . Behoudt Lafay zijn groene trui? Kunnen Victor Lafay mits etappewinst onttronen in het puntenklassement: Wout van Aert, Mads Pedersen en Jasper Philipsen.

clock 17:30 17 uur 30. Winst van een van deze rappe mannen zou een verrassing van formaat zijn, maar voor een top 10-notering kunnen ze wel meespelen: Magnus Cort (EF-EasyPost) Bryan Coquard (Cofidis) Alex Aranburu (Movistar) Corbin Strong (Israel-Premier Tech) Luca Mozzato (Arkéa-Samsic) Peter Sagan (TotalEnergies) Alexander Kristoff (Uno-X) . Winst van een van deze rappe mannen zou een verrassing van formaat zijn, maar voor een top 10-notering kunnen ze wel meespelen: Magnus Cort (EF-EasyPost) Bryan Coquard (Cofidis) Alex Aranburu (Movistar) Corbin Strong (Israel-Premier Tech) Luca Mozzato (Arkéa-Samsic) Peter Sagan (TotalEnergies) Alexander Kristoff (Uno-X)

clock 17:27 17 uur 27. Nog 25 kilometer. De brede wegen in Frans Baskenland zijn ideaal om met een treintje of 10 naast elkaar te rijden in de spits van het peloton. Voorlopig gaat het er nog niet al te nerveus aan toe, maar dat zal in de finale waarschijnlijk wel anders zijn. . Nog 25 kilometer De brede wegen in Frans Baskenland zijn ideaal om met een treintje of 10 naast elkaar te rijden in de spits van het peloton. Voorlopig gaat het er nog niet al te nerveus aan toe, maar dat zal in de finale waarschijnlijk wel anders zijn.

clock 17:24 17 uur 24. De laatste 5 massaspurts in de Tour werden allemaal gewonnen door een Nederlandstalige snelle man. Vorig jaar mocht Jasper Philipsen vieren in Parijs en in Carcassone, bij de Grand Départ in Denemarken was het prijs voor Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. In 2021 was Wout van Aert de snelste op de Champs-Elysées. Zorgt een van de 4 vandaag voor een 6 op een rij? . De laatste 5 massaspurts in de Tour werden allemaal gewonnen door een Nederlandstalige snelle man. Vorig jaar mocht Jasper Philipsen vieren in Parijs en in Carcassone, bij de Grand Départ in Denemarken was het prijs voor Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. In 2021 was Wout van Aert de snelste op de Champs-Elysées. Zorgt een van de 4 vandaag voor een 6 op een rij?

clock 17:20 17 uur 20. Ook zeker in het oog te houden in de sprint: Mads Pedersen (Lidl-Trek) Caleb Ewan (Lotto-Dstny) Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) Mark Cavendish (Astana) Sam Welsford (DSM) Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) . Ook zeker in het oog te houden in de sprint: Mads Pedersen (Lidl-Trek) Caleb Ewan (Lotto-Dstny) Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) Mark Cavendish (Astana) Sam Welsford (DSM) Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)

clock 17:18 17 uur 18. Favorieten. Kondigt zich een duel der Lage Landen aan in de sprint in Bayonne? Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) en Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) zijn de topfavorieten op de ritzege met als outsider Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla). En mengt ook Wout van Aert (Jumbo-Visma) zich in de debatten? . Favorieten Kondigt zich een duel der Lage Landen aan in de sprint in Bayonne? Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) en Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) zijn de topfavorieten op de ritzege met als outsider Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla). En mengt ook Wout van Aert (Jumbo-Visma) zich in de debatten?

clock 17:15 17 uur 15. Allemaal samen: op weg naar de massasprint.

clock 17:13 17 uur 13. C'est fini! Het peloton is weer voltallig, mét Laurent Pichon. De klassementsmannen posteren zich op de voorste rijen van de groep. . C'est fini! Het peloton is weer voltallig, mét Laurent Pichon. De klassementsmannen posteren zich op de voorste rijen van de groep.

clock 17:10 17 uur 10. Nog een seconde of 10. Het rekenwerk van de sprintersploegen lijkt wel heel goed te kloppen, ze zullen Pichon ruim voor de meet oppeuzelen. . Nog een seconde of 10. Het rekenwerk van de sprintersploegen lijkt wel heel goed te kloppen, ze zullen Pichon ruim voor de meet oppeuzelen.

clock 17:04 17 uur 04. Op de doorsnede lijken deze wegen vlak, maar Pichon gaat nog wat meemaken. Er komt nog heel wat op hem af. . José De Cauwer. Op de doorsnede lijken deze wegen vlak, maar Pichon gaat nog wat meemaken. Er komt nog heel wat op hem af. José De Cauwer

clock 17:03 17 uur 03. Gaat Van Aert zich mengen in de sprint?

clock 17:02 50 seconden. De voorsprong van Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) zakt onder de minuut. Zijn verhaal zit er bijna op. . 17 uur 02. time difference 50 seconden De voorsprong van Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) zakt onder de minuut. Zijn verhaal zit er bijna op.

clock 16:58 16 uur 58. Bayonne. Aankomstplaats Bayonne, de officieuze hoofdstad van Frans Baskenland, heeft een rijke geschiedenis als aankomstplaats in de Tour en ook in de Vuelta. Al speelt die geschiedenis zich wel vooral af in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, toen Bayonne zowat jaarlijks de Tour of de Vuelta op bezoek kreeg. Onder meer Jacques Anquetil (Tour van 1964) en Gerben Karstens (Tour van 1966) wonnen er in het verleden een rit, net als 4 Belgen. In de Tours van 1931, 1956 en 1962 schoten respectievelijk Gérard Loncke, Fred De Bruyne en Willy Vannitsen raak in Bayonne. Rik Van Looy won er dan weer in de Vuelta van 1965 een massasprint. . Bayonne Aankomstplaats Bayonne, de officieuze hoofdstad van Frans Baskenland, heeft een rijke geschiedenis als aankomstplaats in de Tour en ook in de Vuelta. Al speelt die geschiedenis zich wel vooral af in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, toen Bayonne zowat jaarlijks de Tour of de Vuelta op bezoek kreeg. Onder meer Jacques Anquetil (Tour van 1964) en Gerben Karstens (Tour van 1966) wonnen er in het verleden een rit, net als 4 Belgen. In de Tours van 1931, 1956 en 1962 schoten respectievelijk Gérard Loncke, Fred De Bruyne en Willy Vannitsen raak in Bayonne. Rik Van Looy won er dan weer in de Vuelta van 1965 een massasprint.

clock 16:52 16 uur 52. Hoe zien de laatste 50 kilometer er uit? Hier en daar vertoont het profiel nog een verdwaald knikje, maar de Spaans Baskische bulten blijven in Frankrijk achterwege. Al is het zeker geen biljartlaken dat als een rode loper uitgespreid ligt voor de snelle mannen. De laatste 20 kilometer in het bijzonder zijn nog het meest grillig. . Hoe zien de laatste 50 kilometer er uit? Hier en daar vertoont het profiel nog een verdwaald knikje, maar de Spaans Baskische bulten blijven in Frankrijk achterwege. Al is het zeker geen biljartlaken dat als een rode loper uitgespreid ligt voor de snelle mannen. De laatste 20 kilometer in het bijzonder zijn nog het meest grillig.

clock 16:51 16 uur 51. Een rustig dagje voor de klassementsrenners.

clock 16:49 16 uur 49. Nog 55 kilometer en Pichon houdt nog maar 1'30" over van zijn voorsprong bij het binnenrijden van Frans Baskenland. Pichon kan dit nog 37 keer of meer proberen, de situatie zal altijd even uitzichtloos blijven. Maar het is mooi dat de Fransman zich blijft smijten, met als beloning waarschijnlijk de prijs voor de strijdlust straks. . Nog 55 kilometer en Pichon houdt nog maar 1'30" over van zijn voorsprong bij het binnenrijden van Frans Baskenland. Pichon kan dit nog 37 keer of meer proberen, de situatie zal altijd even uitzichtloos blijven. Maar het is mooi dat de Fransman zich blijft smijten, met als beloning waarschijnlijk de prijs voor de strijdlust straks.

clock 16:46 16 uur 46. Pichon is terug thuis.

clock 16:44 16 uur 44. De Tour is terug thuis. Laat ons hopen op een rustige ontvangst. Renaat Schotte. De Tour is terug thuis. Laat ons hopen op een rustige ontvangst. Renaat Schotte

clock 16:39 16 uur 39. Bonjour la France! Pichon is aan de grensovergang bij Irun, waar in 2020 de Vuelta begon. Normaal zou die in Utrecht vertrekken, maar de coronacrisis zorgde voor een uitgestelde start eind oktober op Spaanse bodem. Het peloton betreedt vanaf hier Franse paden, die het niet meer zal verlaten tijdens de rest van deze Tour. . Bonjour la France! Pichon is aan de grensovergang bij Irun, waar in 2020 de Vuelta begon. Normaal zou die in Utrecht vertrekken, maar de coronacrisis zorgde voor een uitgestelde start eind oktober op Spaanse bodem. Het peloton betreedt vanaf hier Franse paden, die het niet meer zal verlaten tijdens de rest van deze Tour.

clock 16:34 16 uur 34. Vive le Vélo. Ook Karl Vannieuwkerke maakt de verplaatsing naar Frankrijk vandaag en posteert zijn tafel in Hendaye, net over de grens. Voor de 3e dag op een rij mag analist Jan Bakelants aanschuiven. De nieuwe gezichten zijn analiste Roxane Knetemann, dochter van ex-wereldkampioen Gerrie, en tv-maker Tim Van Aelst. . Vive le Vélo Ook Karl Vannieuwkerke maakt de verplaatsing naar Frankrijk vandaag en posteert zijn tafel in Hendaye, net over de grens. Voor de 3e dag op een rij mag analist Jan Bakelants aanschuiven. De nieuwe gezichten zijn analiste Roxane Knetemann, dochter van ex-wereldkampioen Gerrie, en tv-maker Tim Van Aelst.

clock 16:30 16 uur 30. Pas in de laatste 100 meter zie je het knikje naar de finish van 3 à 4%. Maar het is te kort om op stil te vallen. Christophe Vandegoor. Pas in de laatste 100 meter zie je het knikje naar de finish van 3 à 4%. Maar het is te kort om op stil te vallen. Christophe Vandegoor

clock 16:27 16 uur 27. Powless bevoorraadt zijn ploegmakkers in het peloton na een geslaagde dag in de ontsnapping vandaag. Zijn voormalige vluchtgezel Pichon is bezig aan een onmogelijke onderneming, maar voor de publiciteit van zijn team Arkéa-Samsic is dit wel mooi meegenomen. . Powless bevoorraadt zijn ploegmakkers in het peloton na een geslaagde dag in de ontsnapping vandaag. Zijn voormalige vluchtgezel Pichon is bezig aan een onmogelijke onderneming, maar voor de publiciteit van zijn team Arkéa-Samsic is dit wel mooi meegenomen.

clock 16:22 16 uur 22. Ook Loetsenko en Costa krijgen te kampen met leeglopers. Het lijkt erop dat de duimspijkers weer opgedoken zijn... . Ook Loetsenko en Costa krijgen te kampen met leeglopers. Het lijkt erop dat de duimspijkers weer opgedoken zijn...

clock 16:21 16 uur 21. Er liggen toch weer geen duimspijkers op de weg? . Renaat Schotte. Er liggen toch weer geen duimspijkers op de weg? Renaat Schotte

clock 16:20 Fietswissel Ewan. Ook Caleb Ewan kiest voor een nieuw tuig en keert op zijn gemakje terug naar het peloton. Bij Lotto-Dstny houden ze zich afzijdig voorlopig. . 16 uur 20. mechanical breakdown Fietswissel Ewan Ook Caleb Ewan kiest voor een nieuw tuig en keert op zijn gemakje terug naar het peloton. Bij Lotto-Dstny houden ze zich afzijdig voorlopig.

clock 16:18 16 uur 18. Onder andere landgenoten Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) en Tim Declercq (Soudal-Quick Step) zijn de werkmieren van de dag op kop van het peloton. Zij hebben nog 76 kilometer om de 2 minuten op Pichon te dichten: een eitje. . Onder andere landgenoten Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) en Tim Declercq (Soudal-Quick Step) zijn de werkmieren van de dag op kop van het peloton. Zij hebben nog 76 kilometer om de 2 minuten op Pichon te dichten: een eitje.

clock 16:14 16 uur 14. Pichon solo. Zoals verwacht heeft Powless het laten lopen vooraan, hij spaart zijn krachten voor missie-bergtrui de komende week en weken. Pichon mag de prijs van de strijdlust binnenhalen en vecht nu in zijn eentje tegen de bierkaai. . Pichon solo Zoals verwacht heeft Powless het laten lopen vooraan, hij spaart zijn krachten voor missie-bergtrui de komende week en weken. Pichon mag de prijs van de strijdlust binnenhalen en vecht nu in zijn eentje tegen de bierkaai.

clock 16:13 16 uur 13. Pichon is op weg om als eerste Fransman Frankrijk binnen te komen. . José De Cauwer. Pichon is op weg om als eerste Fransman Frankrijk binnen te komen. José De Cauwer

clock 16:12 16 uur 12. De Spaanse Basken laten zich nog een laatste keer van hun beste kant zien en zwaaien het peloton in groten getale uit in San Sebastian. Over een kleine maand mogen ze weer uit de bol gaan voor de Clasica San Sebastian, mét Remco Evenepoel. . De Spaanse Basken laten zich nog een laatste keer van hun beste kant zien en zwaaien het peloton in groten getale uit in San Sebastian. Over een kleine maand mogen ze weer uit de bol gaan voor de Clasica San Sebastian, mét Remco Evenepoel.

clock 16:06 16 uur 06. San Sebastian. Na de afdaling van de Orioko Benta bevinden de renners zich opnieuw op grondgebied San Sebastian, waar de etappe van gisteren eindigde. Het gaat zelfs een stukje over exact dezelfde route als gisteren in de diepe finale. Al vervolgt de rit snel weer richting Frankrijk en zeggen we adieu tegen Spanje. . San Sebastian Na de afdaling van de Orioko Benta bevinden de renners zich opnieuw op grondgebied San Sebastian, waar de etappe van gisteren eindigde. Het gaat zelfs een stukje over exact dezelfde route als gisteren in de diepe finale. Al vervolgt de rit snel weer richting Frankrijk en zeggen we adieu tegen Spanje.

clock 16:04 16 uur 04. Peloton staat achteraan gewoon stil bergop: "Zo komt Van Aert makkelijk terug". Peloton staat achteraan gewoon stil bergop: "Zo komt Van Aert makkelijk terug"

clock 16:02 16 uur 02. In de achterste gelederen van het peloton houden ze in het zicht van de top even een surplace . De fans staan weer rijen dik waardoor het bij momenten erg smal is op de bultjes van de dag. . In de achterste gelederen van het peloton houden ze in het zicht van de top even een surplace. De fans staan weer rijen dik waardoor het bij momenten erg smal is op de bultjes van de dag.

clock 16:01 16 uur 01. Powless pakt ook het laatste bergpuntje van de dag. Powless pakt ook het laatste bergpuntje van de dag

clock 15:59 15 uur 59. Maximale score voor Powless. 7/7 is het perfecte rapport dat bergkoning Neilson Powless vandaag gescoord heeft op de hellingen. Als beloning mag de Amerikaan minstens 2 dagen extra in de bolletjestrui rijden. De Baskische fans zien het allemaal graag gebeuren en tonen zich van hun meest enthousiaste kant op de laatste helling op Spaans grondgebied. . Maximale score voor Powless 7/7 is het perfecte rapport dat bergkoning Neilson Powless vandaag gescoord heeft op de hellingen. Als beloning mag de Amerikaan minstens 2 dagen extra in de bolletjestrui rijden. De Baskische fans zien het allemaal graag gebeuren en tonen zich van hun meest enthousiaste kant op de laatste helling op Spaans grondgebied.

clock 15:58 15 uur 58. Van Aert heeft een probleempje aan de schoen, en moet bergop achtervolgen. Van Aert heeft een probleempje aan de schoen, en moet bergop achtervolgen

clock 15:55 15 uur 55. Schoenprobleem Van Aert. Wout van Aert houdt even halt en wacht op de ploegauto. Het euvel aan zijn schoen is snel verholpen. Mengt Van Aert zich over 93 kilometer in de massasprint en neemt hij zo sportieve revanche na de teleurstelling van gisteren? . Schoenprobleem Van Aert Wout van Aert houdt even halt en wacht op de ploegauto. Het euvel aan zijn schoen is snel verholpen. Mengt Van Aert zich over 93 kilometer in de massasprint en neemt hij zo sportieve revanche na de teleurstelling van gisteren?

clock 15:49 Côte d'Orioko Benta. Het is tijd voor de zwaarste helling van de dag. Ondanks de 2.600 hoogtemeters is het niet de moeilijkst te verteren kost vandaag. Met 4,6 km aan 6,3% gemiddeld is ook deze Orioko Benta makkelijk te overleven voor de snelle mannen. Zeker omdat de top op 91 kilometer van de finish ligt. . 15 uur 49. hill Côte d'Orioko Benta Het is tijd voor de zwaarste helling van de dag. Ondanks de 2.600 hoogtemeters is het niet de moeilijkst te verteren kost vandaag. Met 4,6 km aan 6,3% gemiddeld is ook deze Orioko Benta makkelijk te overleven voor de snelle mannen. Zeker omdat de top op 91 kilometer van de finish ligt.

clock 15:48 15 uur 48. Het peloton maakt jacht op de vluchters.

clock 15:41 2 minuten. De voorgift van Powless en Pichon is al met een minuutje geslonken. "Het ziet er al een hele tijd niet goed uit voor de ontsnapping", ziet ook José De Cauwer. . 15 uur 41. time difference 2 minuten De voorgift van Powless en Pichon is al met een minuutje geslonken. "Het ziet er al een hele tijd niet goed uit voor de ontsnapping", ziet ook José De Cauwer.

clock 15:39 15 uur 39. Het peloton met vlak ernaast de Atlantische kustlijn levert mooie beelden op. Het grootste deel van deze rit volgt die kustlijn, pas op een kilometer of 50 van aankomstplaats Bayonne buigt de route weer iets meer af naar het binnenland. . Het peloton met vlak ernaast de Atlantische kustlijn levert mooie beelden op. Het grootste deel van deze rit volgt die kustlijn, pas op een kilometer of 50 van aankomstplaats Bayonne buigt de route weer iets meer af naar het binnenland.

clock 15:37 O'Connor met dubbele fietwissel. Enkele minuten geleden veranderde O'Connor een eerste keer van tweewieler en nu is het opnieuw van dat. Op 100 kilometer van de streep is er nog voldoende tijd voor dit soort tierlantijntjes. Of zou O'Connor buiten beeld ten val gekomen zijn in eerste instantie? . 15 uur 37. mechanical breakdown O'Connor met dubbele fietwissel Enkele minuten geleden veranderde O'Connor een eerste keer van tweewieler en nu is het opnieuw van dat. Op 100 kilometer van de streep is er nog voldoende tijd voor dit soort tierlantijntjes. Of zou O'Connor buiten beeld ten val gekomen zijn in eerste instantie?

clock 15:34 15 uur 34. Küng haalt drinkbus op in een tunnel.

clock 15:31 15 uur 31. Ook zijn enige andere profzege pakte Pichon overigens in zijn wonderjaar 2017. Hij klopte zijn medevluchter Lilian Calmejane in de openingsrit van de Coppi e Bartali. Bij zijn team Arkéa-Samsic mikken ze op ritzeges in deze Tour met Warren Barguil als belangrijkste pion. In de sprint hebben ze met Luca Mozzato en Jenthe Biermans 2 snelle mannen van de 2e lijn. . Ook zijn enige andere profzege pakte Pichon overigens in zijn wonderjaar 2017. Hij klopte zijn medevluchter Lilian Calmejane in de openingsrit van de Coppi e Bartali. Bij zijn team Arkéa-Samsic mikken ze op ritzeges in deze Tour met Warren Barguil als belangrijkste pion. In de sprint hebben ze met Luca Mozzato en Jenthe Biermans 2 snelle mannen van de 2e lijn.

clock 15:25 15 uur 25. Laurent Pichon. Op het vlakke tussenstuk van 20 kilometer tot de Côte d'Orioko Benta zetten we de schijnwerper eens op de medevluchter van Powless, Laurent Pichon (Arkéa-Samsic). De Fransman doet vooral een belletje rinkelen als een van de grote verrassingen in Parijs-Roubaix van vorig jaar, waar hij 8e werd. Pichon is op zijn 36e bezig aan zijn 3e Tour, zijn eerste sinds 2018. Vooral 2017 was een topjaar voor Pichon, met winst in de Franse eendagsklassiekers Route Adélie de Vitré en Classic Loire Atlantique. . Laurent Pichon Op het vlakke tussenstuk van 20 kilometer tot de Côte d'Orioko Benta zetten we de schijnwerper eens op de medevluchter van Powless, Laurent Pichon (Arkéa-Samsic). De Fransman doet vooral een belletje rinkelen als een van de grote verrassingen in Parijs-Roubaix van vorig jaar, waar hij 8e werd. Pichon is op zijn 36e bezig aan zijn 3e Tour, zijn eerste sinds 2018. Vooral 2017 was een topjaar voor Pichon, met winst in de Franse eendagsklassiekers Route Adélie de Vitré en Classic Loire Atlantique.

clock 15:17 15 uur 17. Hoe lang blijft Powless nog aan boord in de kopgroep? De 2 resterende bergpunten zal de Amerikaan zeker nog wel mee graaien, maar daarna zou hij zich wel eens durven laten uitzakken. Als Powless zijn bergmissie tot in Parijs wil dragen, zal hij niet onnodig met zijn krachten moeten woekeren. Het hooggebergte verteert de renner van EF-EasyPost wel degelijk, getuige zijn 12e plaats in de eindafrekening vorig jaar. . Hoe lang blijft Powless nog aan boord in de kopgroep? De 2 resterende bergpunten zal de Amerikaan zeker nog wel mee graaien, maar daarna zou hij zich wel eens durven laten uitzakken. Als Powless zijn bergmissie tot in Parijs wil dragen, zal hij niet onnodig met zijn krachten moeten woekeren. Het hooggebergte verteert de renner van EF-EasyPost wel degelijk, getuige zijn 12e plaats in de eindafrekening vorig jaar.

clock 15:12 15 uur 12. Nog een puntje erbij voor Powless. Nog een puntje erbij voor Powless

clock 15:11 15 uur 11. Powless scoort een nieuwe tweepunter voor het bergklassement op de top van de Itziar en steekt de duim op naar de enthousiaste menigte Basken. . Powless scoort een nieuwe tweepunter voor het bergklassement op de top van de Itziar en steekt de duim op naar de enthousiaste menigte Basken.

clock 15:07 Col d'Itziar. Op de 3e helling van de dag van 3e categorie peddelt Lafay met de glimlach op het gemakje naar boven. Hij gaat zo dadelijk zijn plaatsje in het peloton weer innemen. . 15 uur 07. hill Col d'Itziar Op de 3e helling van de dag van 3e categorie peddelt Lafay met de glimlach op het gemakje naar boven. Hij gaat zo dadelijk zijn plaatsje in het peloton weer innemen.

clock 15:05 15 uur 05. Lafay zeker van nieuwe groene dag morgen? . De enige snelle mannen die Lafay nog van een nieuwe dag in het groen kunnen houden, zijn Van Aert, Pedersen of Philipsen bij etappewinst. Op voorwaarde dat Lafay zich zelf niet probeert te plaatsen in de sprint en nog wat punten meepakt. . Lafay zeker van nieuwe groene dag morgen? De enige snelle mannen die Lafay nog van een nieuwe dag in het groen kunnen houden, zijn Van Aert, Pedersen of Philipsen bij etappewinst. Op voorwaarde dat Lafay zich zelf niet probeert te plaatsen in de sprint en nog wat punten meepakt.

clock 15:05 15 uur 05. Tussensprint: Pedersen pakt de meeste punten in het peloton. Tussensprint: Pedersen pakt de meeste punten in het peloton

clock 15:02 15 uur 02. Pedersen pakt 13 punten, Philipsen moet van ver komen en moet tevreden zijn met een paar puntjes minder dan zijn Deense concurrent. . Pedersen pakt 13 punten, Philipsen moet van ver komen en moet tevreden zijn met een paar puntjes minder dan zijn Deense concurrent.

clock 15:00 15 uur . Lafay graait 15 punten mee en staat steviger in het groen. Lidl-Trek en Alpecin-Deceuninck formeren hun treintjes in het peloton. . Lafay graait 15 punten mee en staat steviger in het groen. Lidl-Trek en Alpecin-Deceuninck formeren hun treintjes in het peloton.

clock 14:59 Deba. Bij de koplopers laat Powless deze buit aan medevluchter Pichon. "Maar logisch ook", vindt José De Cauwer. . 14 uur 59. sprint point Deba Bij de koplopers laat Powless deze buit aan medevluchter Pichon. "Maar logisch ook", vindt José De Cauwer.

clock 14:55 14 uur 55. Lafay glipt weg uit het peloton.

clock 14:54 14 uur 54. In geen tijd pakt Lafay een minuut op het peloton. Hij is op weg om de 15 punten te pakken bij de tussensprint, in het peloton mogen ze sprinten om de 13 punten. . In geen tijd pakt Lafay een minuut op het peloton. Hij is op weg om de 15 punten te pakken bij de tussensprint, in het peloton mogen ze sprinten om de 13 punten.

clock 14:53 14 uur 53. Pogacar dolt met de camera.

clock 14:52 14 uur 52. Lafay voor de tussensprint? Victor Lafay lijkt wel zin te hebben in een extra dagje groene trui en snelt weg uit het peloton. De Fransman wil sprokkelen bij de tussensprint over een dikke 5 kilometer en anticipeert op het sprintgeweld. . Lafay voor de tussensprint? Victor Lafay lijkt wel zin te hebben in een extra dagje groene trui en snelt weg uit het peloton. De Fransman wil sprokkelen bij de tussensprint over een dikke 5 kilometer en anticipeert op het sprintgeweld.

clock 14:48 3 minuten. Powless en Pichon moeten het rooien met maximaal 3 minuten. Het duo zal zich geen illusies maken en weten dat ze strijden voor de bergpunten (Powless) en de strijdlust en publiciteit (Pichon). . 14 uur 48. time difference 3 minuten Powless en Pichon moeten het rooien met maximaal 3 minuten. Het duo zal zich geen illusies maken en weten dat ze strijden voor de bergpunten (Powless) en de strijdlust en publiciteit (Pichon).

clock 14:39 14 uur 39. Wat met het groen? De vernieuwde groene trui is in handen van Victor Lafay, door de maar liefst 50 punten die er gisteren in San Sebastian te rapen vielen. De etappewinnaar van vandaag mag hetzelfde aantal bijschrijven, waardoor de kans groot is dat een snelle man vanavond eigenaar is van de groene trui. Over een goede 10 kilometer ligt de tussensprint overigens te wachten, met nog veel punten voor het grijpen door de kleine kopgroep. . Wat met het groen? De vernieuwde groene trui is in handen van Victor Lafay, door de maar liefst 50 punten die er gisteren in San Sebastian te rapen vielen. De etappewinnaar van vandaag mag hetzelfde aantal bijschrijven, waardoor de kans groot is dat een snelle man vanavond eigenaar is van de groene trui. Over een goede 10 kilometer ligt de tussensprint overigens te wachten, met nog veel punten voor het grijpen door de kleine kopgroep.

clock 14:39 14 uur 39. Lekke band voor Pogacar, die snelt terugkeert in het peloton. Lekke band voor Pogacar, die snelt terugkeert in het peloton

clock 14:32 14 uur 32. Bergtrui. In theorie kon Powless vandaag nog onttroond worden, maar enkel door zijn naaste belagers Pogacar en Vingegaard. Die houden zich daar uiteraard niet mee bezig en Powless zelf sprokkelt dan nog eens extra punten. De Amerikaan is zo zeker van 2 extra dagen in de bollen. In etappe 5 wachten de eerste grote puntenporties met de Col de Soudet en de Col de Marie Blanque. Kan Powless zich ook daar staande houden? . Bergtrui In theorie kon Powless vandaag nog onttroond worden, maar enkel door zijn naaste belagers Pogacar en Vingegaard. Die houden zich daar uiteraard niet mee bezig en Powless zelf sprokkelt dan nog eens extra punten. De Amerikaan is zo zeker van 2 extra dagen in de bollen. In etappe 5 wachten de eerste grote puntenporties met de Col de Soudet en de Col de Marie Blanque. Kan Powless zich ook daar staande houden?

clock 14:25 14 uur 25. Powless is dolblij met een vers puntje voor zijn bollentrui. Powless is dolblij met een vers puntje voor zijn bollentrui

clock 14:24 14 uur 24. Op de volgende gecategoriseerde helling met puntenoogst moet Powless nog 30 kilometer wachten, maar dat betekent niet dat de route nu een pannenkoek is. Het gaat voortdurend op en af in deze fase van de koers, op zijn Spaans laten we maar zeggen. . Op de volgende gecategoriseerde helling met puntenoogst moet Powless nog 30 kilometer wachten, maar dat betekent niet dat de route nu een pannenkoek is. Het gaat voortdurend op en af in deze fase van de koers, op zijn Spaans laten we maar zeggen.

clock 14:17 14 uur 17. Livestream. Mis geen moment meer van deze 3e etappe via de livestream op deze pagina of op VRT 1. Veel kijkplezier! . Livestream Mis geen moment meer van deze 3e etappe via de livestream op deze pagina of op VRT 1. Veel kijkplezier!

clock 14:10 14 uur 10. Powless pakt het puntje op de Milloi en brengt zijn totaal nu op 14 exemplaren. De Amerikaan laat zich eens goed gaan op de top. . Powless pakt het puntje op de Milloi en brengt zijn totaal nu op 14 exemplaren. De Amerikaan laat zich eens goed gaan op de top.

clock 14:06 Côte de Milloi. Het enige bergje van 4e categorie op het dagmenu is de volgende prooi van Neilson Powless. De Côte de Milloi is relatief onbekend terrein, afgezien van de Ronde van het Baskenland bij de vrouwen dit jaar. . 14 uur 06. hill Côte de Milloi Het enige bergje van 4e categorie op het dagmenu is de volgende prooi van Neilson Powless. De Côte de Milloi is relatief onbekend terrein, afgezien van de Ronde van het Baskenland bij de vrouwen dit jaar.

clock 14:03 2'45". Powless en Pichon krijgen niet al te veel speelruimte van de sprintersploegen. Soudal-Quick Step (Jakobsen), Alpecin-Deceuninck (Philipsen), Jayco-AlUla (Groenewegen) en Lidl-Trek (Pedersen) dragen hun steentje bij in het peloton. . 14 uur 03. time difference 2'45" Powless en Pichon krijgen niet al te veel speelruimte van de sprintersploegen. Soudal-Quick Step (Jakobsen), Alpecin-Deceuninck (Philipsen), Jayco-AlUla (Groenewegen) en Lidl-Trek (Pedersen) dragen hun steentje bij in het peloton.

clock 14:01 Fietswissel Jakobsen. De Europese kampioen heeft nog ruim de tijd voor een rustige wissel van tweewieler op dik 160 kilometer van de meet. De eerste dagen waren een ontgoocheling voor Soudal-Quick Step en Julian Alaphilippe. Kan Jakobsen wel oogsten? . 14 uur 01. mechanical breakdown Fietswissel Jakobsen De Europese kampioen heeft nog ruim de tijd voor een rustige wissel van tweewieler op dik 160 kilometer van de meet. De eerste dagen waren een ontgoocheling voor Soudal-Quick Step en Julian Alaphilippe. Kan Jakobsen wel oogsten?

clock 13:59 13 uur 59. Live beelden over 15 minuten. Vanaf 14.15 uur begeleiden Renaat Schotte en José De Cauwer u van het Spaanse naar het Franse Baskenland op VRT 1 en via de livestream op deze pagina. . Live beelden over 15 minuten Vanaf 14.15 uur begeleiden Renaat Schotte en José De Cauwer u van het Spaanse naar het Franse Baskenland op VRT 1 en via de livestream op deze pagina.

clock 13:51 13 uur 51. Over een kleine 10 kilometer is het al tijd voor de volgende helling van de dag. Op de Côte de Milloi ligt er slechts 1 puntje te rapen voor Powless. . Over een kleine 10 kilometer is het al tijd voor de volgende helling van de dag. Op de Côte de Milloi ligt er slechts 1 puntje te rapen voor Powless.

clock 13:47 13 uur 47. Op naar Frankrijk (voorgoed). Het Spaans-Baskische drieluik zit erop, vandaag gaat het bijna voortdurend in noordoostelijke richting naar het Franse Baskenland. De Atlantische kustlijn is nooit veraf in deze 3e etappe, die in San Sebastian zelfs even de route van gisteren kruist en overlapt. De laatste pakweg 60 kilometer vandaag gaan over Franse wegen, die het peloton niet meer zal verlaten tijdens de rest van deze Tour. Er wordt nog wel even geflirt met de Spaanse grens in de Pyreneeën en met de Italiaanse en Zwitserse grens in de Alpen, maar de overige 18 etappes blijven allemaal binnen Frankrijk. . Op naar Frankrijk (voorgoed) Het Spaans-Baskische drieluik zit erop, vandaag gaat het bijna voortdurend in noordoostelijke richting naar het Franse Baskenland. De Atlantische kustlijn is nooit veraf in deze 3e etappe, die in San Sebastian zelfs even de route van gisteren kruist en overlapt. De laatste pakweg 60 kilometer vandaag gaan over Franse wegen, die het peloton niet meer zal verlaten tijdens de rest van deze Tour. Er wordt nog wel even geflirt met de Spaanse grens in de Pyreneeën en met de Italiaanse en Zwitserse grens in de Alpen, maar de overige 18 etappes blijven allemaal binnen Frankrijk.

clock 13:43 13 uur 43. Powless grabbelt 2 puntjes mee voor de bollentrui op de eerste klim. Powless grabbelt 2 puntjes mee voor de bollentrui op de eerste klim

clock 13:42 13 uur 42. 2 punten voor Powless. Zoals verwacht legt medevluchter Pichon hem niets in de weg, al sprint de Fransman voor de show nog even mee. Powless brengt zijn totaal op 13 bergpunten en zal ook morgen en overmorgen de bolletjestrui mogen showen. . 2 punten voor Powless Zoals verwacht legt medevluchter Pichon hem niets in de weg, al sprint de Fransman voor de show nog even mee. Powless brengt zijn totaal op 13 bergpunten en zal ook morgen en overmorgen de bolletjestrui mogen showen.

clock 13:37 13 uur 37. Het klimwerk vandaag bevindt zich voor de grote meerderheid op Spaans grondgebied. Daar vallen ook de 4 gecategoriseerde bergjes onder: 3 van 3e categorie - waaronder de Côte de Trabakua die de renners nu temmen - en 1 bergje van 4e categorie. Al liggen er in werkelijkheid minstens dubbel zo veel hellingen verspreid over de dagroute in het Spaanse Baskenland. . Het klimwerk vandaag bevindt zich voor de grote meerderheid op Spaans grondgebied. Daar vallen ook de 4 gecategoriseerde bergjes onder: 3 van 3e categorie - waaronder de Côte de Trabakua die de renners nu temmen - en 1 bergje van 4e categorie. Al liggen er in werkelijkheid minstens dubbel zo veel hellingen verspreid over de dagroute in het Spaanse Baskenland.

clock 13:35 13 uur 35. Haar in de boter in het kamp Jumbo-Visma? “De kritiek is onterecht”. Haar in de boter in het kamp Jumbo-Visma? “De kritiek is onterecht”

clock 13:32 Côte de Trabakua. Het is al meteen tijd voor de eerste helling van de dag. De laatste jaren staat de Trabakua regelmatig op het menu in de slotrit of voorlaatste rit van de Ronde van het Baskenland. Vandaag zal Powless er bikkelen om de 2 bergpunten die er op de top te rapen liggen. Met een lengte van 4,1 km aan 5,4% gemiddeld is de Trabakua de eerste van vele Baskische hapjes op het dagmenu. . 13 uur 32. hill Côte de Trabakua Het is al meteen tijd voor de eerste helling van de dag. De laatste jaren staat de Trabakua regelmatig op het menu in de slotrit of voorlaatste rit van de Ronde van het Baskenland. Vandaag zal Powless er bikkelen om de 2 bergpunten die er op de top te rapen liggen. Met een lengte van 4,1 km aan 5,4% gemiddeld is de Trabakua de eerste van vele Baskische hapjes op het dagmenu.

clock 13:27 13 uur 27. Meteen de goeie vlucht: Pichon en Powless gaan er vandoor.

clock 13:25 Van Gils bij de dokter. Al heel erg snel moet Maxim Van Gils een bezoekje brengen aan de auto van de wedstrijddokter. Hij krijgt een verband rond zijn linkerknie en neemt zijn plaats weer in in het peloton. Van Gils kwam gisteren ten val door een zadelbreuk en nam onder andere zijn ploegmakker Jasper De Buyst mee in zijn val. . 13 uur 25. medical issue Van Gils bij de dokter Al heel erg snel moet Maxim Van Gils een bezoekje brengen aan de auto van de wedstrijddokter. Hij krijgt een verband rond zijn linkerknie en neemt zijn plaats weer in in het peloton. Van Gils kwam gisteren ten val door een zadelbreuk en nam onder andere zijn ploegmakker Jasper De Buyst mee in zijn val.

clock 13:21 13 uur 21. Dat was makkelijk! Eerste aanvallers Powless en Pichon krijgen meteen de vrijheid. Dat was makkelijk! Eerste aanvallers Powless en Pichon krijgen meteen de vrijheid

clock 13:20 30 seconden. Neilson Powless (EF-EasyPost) en Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) zijn officieel begonnen aan hun avontuur van de dag. Hoeveel van de 193,5 kilometer vandaag mogen zij voor het peloton uit rijden? . 13 uur 20. time difference 30 seconden Neilson Powless (EF-EasyPost) en Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) zijn officieel begonnen aan hun avontuur van de dag. Hoeveel van de 193,5 kilometer vandaag mogen zij voor het peloton uit rijden?

clock 13:16 13 uur 16. Powless heeft het gezelschap gekregen van Pichon. Verder zijn er geen geïnteresseerden in de ontsnapping: de vlucht van de dag lijkt al vertrokken. . Powless heeft het gezelschap gekregen van Pichon. Verder zijn er geen geïnteresseerden in de ontsnapping: de vlucht van de dag lijkt al vertrokken.

clock 13:15 13 uur 15 match begonnen start time C'est parti! De vlag van Christian Prudhomme is het signaal voor bolletjestrui Neilson Powless om ten aanval te trekken.

clock 13:14 13 uur 14. Voorbeschouwen op de 3e rit: “Benieuwd wat Cavendish gaat doen”. Voorbeschouwen op de 3e rit: “Benieuwd wat Cavendish gaat doen”

clock 13:13 13 uur 13. Achteraan het peloton zien we Van Aert en Naesen poolshoogte nemen bij De Buyst, die na zijn stevige smak gisteren last heeft van de pols. "Het zal vandaag overleven zijn", zo sprak De Buyst voor de start. Een lead-out voor Ewan zal er dus niet in zitten. . Achteraan het peloton zien we Van Aert en Naesen poolshoogte nemen bij De Buyst, die na zijn stevige smak gisteren last heeft van de pols. "Het zal vandaag overleven zijn", zo sprak De Buyst voor de start. Een lead-out voor Ewan zal er dus niet in zitten.

clock 13:12 13 uur 12. Ik was gisteren gewoon teleurgesteld na de rit omdat ik niet gewonnen had. Ik had even tijd nodig om dat te verwerken. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik was gisteren gewoon teleurgesteld na de rit omdat ik niet gewonnen had. Ik had even tijd nodig om dat te verwerken. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 13:02 13 uur 02. Met truiendragers Adam Yates (geel), Tadej Pogacar (wit), Neilson Powless (bollen) en Victor Lafay (groen) op de eerste rij zijn we officieus begonnen aan de 3e etappe van deze Tour. . Met truiendragers Adam Yates (geel), Tadej Pogacar (wit), Neilson Powless (bollen) en Victor Lafay (groen) op de eerste rij zijn we officieus begonnen aan de 3e etappe van deze Tour.

clock 13:01 13 uur 01. Van Aert: “Kritiek is onterecht: Jonas kon misschien meer doen, maar het is geen Playstation”. Van Aert: “Kritiek is onterecht: Jonas kon misschien meer doen, maar het is geen Playstation”

clock 12:53 12 uur 53. Over een tiental minuten wordt de allereerste Tourstart in Amorebieta-Etxano op gang geschoten. Na ongeveer een kwartier neutralisatie zal de etappe dan ook officieel beginnen. . Over een tiental minuten wordt de allereerste Tourstart in Amorebieta-Etxano op gang geschoten. Na ongeveer een kwartier neutralisatie zal de etappe dan ook officieel beginnen.

clock 12:51 12 uur 51. Meeus: “Met Danny (van Poppel) erbij geeft me dat wel rust”. Meeus: “Met Danny (van Poppel) erbij geeft me dat wel rust”

clock 12:47 12 uur 47. Ik denk dat we met andere directieven gisteren ook niet de ritzege hadden kunnen pakken. Arthur van Dongen (ploegleider Jumbo-Visma). Ik denk dat we met andere directieven gisteren ook niet de ritzege hadden kunnen pakken. Arthur van Dongen (ploegleider Jumbo-Visma)

clock 12:43 12 uur 43. Van Dongen (ploegleider Jumbo-Visma): “Wout was boos, maar niet richting zijn ploegmaats” . Van Dongen (ploegleider Jumbo-Visma): “Wout was boos, maar niet richting zijn ploegmaats”

clock 12:38 12 uur 38. Cavendish: “Als we door het lastige begin komen, volgt er hopelijk de beloning”. Cavendish: “Als we door het lastige begin komen, volgt er hopelijk de beloning”

clock 12:36 12 uur 36. Tour de France "In Denemarken vinden ze de reactie van Van Aert overdreven"

clock 12:34 12 uur 34. Niet alleen Lilian Calmejane was een van de getroffen renners door de uitgestrooide punaises over het parcours. Ook onder andere Jonas Rickaert merkte na de finish dat zijn band vol punaises zat. Laat ons hopen dat het bij dit ene incident blijft in deze Tour... . Niet alleen Lilian Calmejane was een van de getroffen renners door de uitgestrooide punaises over het parcours. Ook onder andere Jonas Rickaert merkte na de finish dat zijn band vol punaises zat. Laat ons hopen dat het bij dit ene incident blijft in deze Tour...

clock 12:32 12 uur 32. Calmejane: “Als je wil onnozel doen in de zomer, kan je ook andere dingen doen”. Calmejane: “Als je wil onnozel doen in de zomer, kan je ook andere dingen doen”

clock 12:30 12 uur 30. Van Spaans naar Frans Baskenland. Naar goede Baskische gewoonte gaat het in het eerste deel van de etappe voortdurend op en af. Vooral de eerste 100 kilometer van de rit lijken eerder op een overgangsetappe dan op een sprintersrit. Op Frans grondgebied is het parcours echter wat malser, waardoor een groepssprint toch de meest waarschijnlijke afloop is in Bayonne. Al is de kans wel reëel dat de 2.600 hoogtemeters vandaag voor een uitgedunde groep zullen zorgen. . Van Spaans naar Frans Baskenland Naar goede Baskische gewoonte gaat het in het eerste deel van de etappe voortdurend op en af. Vooral de eerste 100 kilometer van de rit lijken eerder op een overgangsetappe dan op een sprintersrit. Op Frans grondgebied is het parcours echter wat malser, waardoor een groepssprint toch de meest waarschijnlijke afloop is in Bayonne. Al is de kans wel reëel dat de 2.600 hoogtemeters vandaag voor een uitgedunde groep zullen zorgen.

clock 12:26 12 uur 26. Jakobsen: “Dit zijn de dagen waarvoor we trainen”. Jakobsen: “Dit zijn de dagen waarvoor we trainen”

clock 12:25 12 uur 25. Vandaag is het voor mij vooral belangrijk om proberen binnen te komen. Het is overleven en dan zien we de volgende dagen wel. . Jasper De Buyst (Lotto-Dstny). Vandaag is het voor mij vooral belangrijk om proberen binnen te komen. Het is overleven en dan zien we de volgende dagen wel. Jasper De Buyst (Lotto-Dstny)

clock 12:23 12 uur 23. De Buyst: “Beweging van de pols is moeilijk”. De Buyst: “Beweging van de pols is moeilijk”

clock 12:20 12 uur 20. Philipsen: “Als alles goed loopt hebben we wel een heel sterke trein”. Philipsen: “Als alles goed loopt hebben we wel een heel sterke trein”

clock 12:15 12 uur 15. Deense journaliste: “In Denemarken vinden ze de reactie van Van Aert wat overdreven”. Deense journaliste: “In Denemarken vinden ze de reactie van Van Aert wat overdreven”

clock 12:15 12 uur 15. Mathieu (van der Poel) is sowieso de laatste man voor Philipsen en ikzelf daar net voor. . Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck). Mathieu (van der Poel) is sowieso de laatste man voor Philipsen en ikzelf daar net voor. Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:12 12 uur 12. Rickaert: “Echt niet gedacht in januari dat ik hier vandaag zou staan” . Rickaert: “Echt niet gedacht in januari dat ik hier vandaag zou staan”

clock 12:10 Na de rit van gisteren werden Skjelmose en Bettiol gedeclasseerd in de etappe-uitslag omdat ze een renner van Ineos bijna ten val brachten. Een tijdstraf hielden ze er niet aan over, wel een boete van 500 Zwitserse frank en 13 punten aftrek voor de groene trui. . 12 uur 10. Na de rit van gisteren werden Skjelmose en Bettiol gedeclasseerd in de etappe-uitslag omdat ze een renner van Ineos bijna ten val brachten. Een tijdstraf hielden ze er niet aan over, wel een boete van 500 Zwitserse frank en 13 punten aftrek voor de groene trui.

clock 12:06 12 uur 06. Zo ziet de finish er uit vandaag in Bayonne. Zo ziet de finish er uit vandaag in Bayonne

clock 12:01 12 uur 01. Tour de France Wie is Victor Lafay, de speelvogel die goudhaantje is geworden?

clock 12:00 12 uur . RETRO: Tyler Hamilton wint in de Tour van 2003 in Bayonne met een gebroken sleutelbeen. RETRO: Tyler Hamilton wint in de Tour van 2003 in Bayonne met een gebroken sleutelbeen

clock 11:53 11 uur 53. Na de finish in San Sebastian gisteren trok de Tourkaravaan opnieuw meer landinwaarts richting Bilbao, waar de Grand Départ lag 2 dagen geleden. De start van etappe 3 ligt in Amorebieta-Etxano, een stad op 20 kilometer van Bilbao die voor het eerst de Tour verwelkomt. Tot enkele jaren geleden was Amorebieta vooral bekend als start- en aankomstplaats van de lenteklassieker Klasika Primavera. Die wedstrijd heeft de coronacrisis echter niet overleefd en is niet meer gereden sinds 2019. Rit 5 van de Ronde van het Baskenland dit jaar was een soort eerbetoon aan de Klasika Primavera, met start- en aankomst in Amorebieta. . Na de finish in San Sebastian gisteren trok de Tourkaravaan opnieuw meer landinwaarts richting Bilbao, waar de Grand Départ lag 2 dagen geleden. De start van etappe 3 ligt in Amorebieta-Etxano, een stad op 20 kilometer van Bilbao die voor het eerst de Tour verwelkomt. Tot enkele jaren geleden was Amorebieta vooral bekend als start- en aankomstplaats van de lenteklassieker Klasika Primavera. Die wedstrijd heeft de coronacrisis echter niet overleefd en is niet meer gereden sinds 2019. Rit 5 van de Ronde van het Baskenland dit jaar was een soort eerbetoon aan de Klasika Primavera, met start- en aankomst in Amorebieta.

clock 11:29 Mike Teunissen heeft zijn reiskoffer terug. Hij kan weer zijn eigen onderbroeken dragen. 11 uur 29. Mike Teunissen heeft zijn reiskoffer terug. Hij kan weer zijn eigen onderbroeken dragen.

clock 10:31 10 uur 31. De Buyst gaat van start. Goed nieuws voor Lotto-Dstny, want Jasper De Buyst zal na zijn val van gisteren toch kunnen starten. Gisteren werd nog gevreesd dat een bloeduitstorting aan zijn pols het moeilijk zou maken voor De Buyst om aan zijn stuur te trekken, maar een test op de rollen zette het licht toch op groen. De Buyst is een cruciale schakel in de sprinttrein rond Caleb Ewan. . De Buyst gaat van start Goed nieuws voor Lotto-Dstny, want Jasper De Buyst zal na zijn val van gisteren toch kunnen starten. Gisteren werd nog gevreesd dat een bloeduitstorting aan zijn pols het moeilijk zou maken voor De Buyst om aan zijn stuur te trekken, maar een test op de rollen zette het licht toch op groen.



De Buyst is een cruciale schakel in de sprinttrein rond Caleb Ewan.

clock 09:12 Geen waaiers vandaag, voorspelt deze bekende wielervolger. 09 uur 12. Geen waaiers vandaag, voorspelt deze bekende wielervolger.

clock 08:40 08 uur 40. Ik denk dat Van Aert vanaf nu op revanche zal fietsen, vandaag al. Al botst hij vandaag natuurlijk op de echte sprinters. Maar er zijn zeker nog mogelijkheden de komende dagen. Sven Nys op Radio 1. Ik denk dat Van Aert vanaf nu op revanche zal fietsen, vandaag al. Al botst hij vandaag natuurlijk op de echte sprinters. Maar er zijn zeker nog mogelijkheden de komende dagen. Sven Nys op Radio 1

clock 08:39 08 uur 39. Dat Wout van Aert met een frustratie zit, is duidelijk. Getuige zijn kreet in de bus gisteren meteen na de rit. Dit heeft zijn impact op de teamsfeer. Sven Nys op Radio 1. Dat Wout van Aert met een frustratie zit, is duidelijk. Getuige zijn kreet in de bus gisteren meteen na de rit. Dit heeft zijn impact op de teamsfeer. Sven Nys op Radio 1

clock 06:35 06 uur 35. Truien. Adam Yates draait nog een dagje langer in het geel rond. De Franse ritwinnaar van gisteren, Victor Lafay, draagt de groen e puntentrui. De berg bollen hangen om het lijf van Neilson Powless, Tadej Pogacar moet het voorlopig doen met de wit te jongerentrui. . Truien Adam Yates draait nog een dagje langer in het geel rond.



De Franse ritwinnaar van gisteren, Victor Lafay, draagt de groene puntentrui. De bergbollen hangen om het lijf van Neilson Powless, Tadej Pogacar moet het voorlopig doen met de witte jongerentrui.

clock 03-07-2023 03-07-2023.

clock 20:44 20 uur 44. Morgen beslissing over gehavende De Buyst. Lotto Dstny deelde gisteren in de klappen. Renners Jasper De Buyst en Maxim Van Gils kwamen ten val. De Buyst liep een bloeduitstorting op rond de linkerpols. Maandagmorgen wordt bekeken of hij verder kan rijden. "Morgenvroeg zullen we bekijken of hij zijn stuur stevig vast kan houden en of hij veilig kan navigeren door het peloton", meldde Lotto Dstny. Maxim Van Gils liep bij zijn val verschillende schaafwonden en blauwe plekken op, maar kan starten. . Morgen beslissing over gehavende De Buyst Lotto Dstny deelde gisteren in de klappen. Renners Jasper De Buyst en Maxim Van Gils kwamen ten val. De Buyst liep een bloeduitstorting op rond de linkerpols. Maandagmorgen wordt bekeken of hij verder kan rijden. "Morgenvroeg zullen we bekijken of hij zijn stuur stevig vast kan houden en of hij veilig kan navigeren door het peloton", meldde Lotto Dstny. Maxim Van Gils liep bij zijn val verschillende schaafwonden en blauwe plekken op, maar kan starten.



clock 16:17 16 uur 17. Sprinters aan zet? De sprinters zijn nog niet verwend geweest. Komt daar maandag verandering in? Renners als Fabio Jakobsen, Jordi Meeus, Mark Cavendish en Dylan Groenewegen zullen blij zijn als ze op Frans grondgebied zijn. . Sprinters aan zet? De sprinters zijn nog niet verwend geweest. Komt daar maandag verandering in? Renners als Fabio Jakobsen, Jordi Meeus, Mark Cavendish en Dylan Groenewegen zullen blij zijn als ze op Frans grondgebied zijn.

