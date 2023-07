Jasper Philipsen: "Ik was gek geworden als ze dit hadden afgepakt, dan was het kot te klein"

Met een fietslengte voorsprong won Jasper Philipsen de sprint in Bayonne, maar toch duurde het minutenlang voor hij ook gekroond werd tot eerste sprintkoning in deze Tour. Had hij Wout van Aert niet te veel gehinderd?

"Ik wist dat het een tricky finale was met die S-bocht", vertelt Philipsen. "Ik ga uiteindelijk op hetzelfde moment als Wout aan. Rechts was de kortste weg naar de finish."

"In de Tour deel je geen cadeaus uit, iedereen rijdt op de limiet."

Philipsen kon maar moeilijk geloven dat er zoveel discussie was over de sprint. "Ik zou gek geworden zijn als ze mij de overwinning hadden afgepakt. Dan was het kot te klein geweest."

"De eerste sprint is altijd stressvol, maar nu was het al een zenuwachtig gedoe op 70 kilometer van het einde. Ik had een geweldige lead-out. Jonas (Rickaert) en daarna Mathieu (van der Poel). Ik kon het gelukkig tot de finish volhouden."

Met die lead-out kan Philipsen misschien nog veel meer oogsten de komende weken? Hij won de voorbije 3 massasprints in de Tour. "Het wordt moeilijk om die reeks aan te houden. Hopelijk lukt het morgen opnieuw."