Alaphilippe keert terug naar de Tour en is klaar voor revanche: "Ik ben kleine musketier naast drie grote musketiers"

Soudal - Quick Step stuurde woensdag speerpunten Fabio Jakobsen en Julian Alaphilippe samen met ploegleider Tom Steels naar de persconferentie over de start van de Tour. Ritwinst is het ordewoord bij de Belgische ploeg. Al mogen daar uiteraard een aantal dagen gele trui bij komen voor Alaphilippe.

Voor Julian Alaphilippe wordt het zaterdag een blij weerzien met de ronde van zijn land. Vorig jaar werd hij door Soudal - Quick Step uit de selectie gelaten. Reden: niet goed genoeg in vorm toen.

Die teleurstelling kan hij dit jaar helemaal wegspoelen in de eerste rit met start en aankomst in Bilbao. Een ritzege en gele trui behoren voor de Fransman op het zware parcours in het Baskenland tot de mogelijkheden.

"Het doel voor mij in deze Tour is een rit winnen. Als ik de eerste twee dagen ook meteen het geel zou kunnen dragen, dan is dat een droom. Maar het zal zoals altijd moeilijk worden. Zoals elk jaar bekijk ik de Tour dag na dag."

Alaphilippe benadrukt tijdens de persconferentie meermaals dat hij dit jaar wel optimaal is voorbereid. Dat moet meteen renderen in etappe 1. Hoe hoog schat hij zijn kansen zelf in zaterdag? "Er zijn drie musketiers: Van Aert, Pogacar en Van der Poel. Ik ben de kleine musketier momenteel, maar ik leef nog. Ik hoop dat ik er zal staan zaterdag."

Zoals elk jaar bekijk ik de Tour dag na dag. Julian Alaphilippe

De omstandigheden en het parcours kunnen in het voordeel van Alaphilippe spelen. Tadej Pogacar kan het zware parcours rond Bilbao zeker aan, maar moet als klassementsrenner waken dat hij niet meteen woekert met zijn krachten. Voor klassieke renners is het parcours mogelijk net te zwaar, maar afschrijven doen ze Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet bij The Wolfpack. "Daar hebben Van Aert en Van der Poel te veel kwaliteiten voor", zegt ploegleider Tom Steels. "De eerste etappe zal voor hen op de limiet zijn." "Ook omdat in de Tour de sterkste renners van het peloton samen zitten, maar je kan ze zeker niet van de lijst met kandidaten schrappen." De beste Alaphilippe zal dus nodig zijn. "Of ik het gevoel heb van in mijn beste dagen als wereldkampioen? Moeilijk te zeggen, maar winnen in de Dauphiné was iets wat me heel goed deed en vertrouwen gaf. Ook mijn voorbereiding daarna was goed."

Jakobsen: "Groen is geen groot doel"

Naast Julian Alaphilippe zat een ontspannen Fabio Jakobsen tijdens de persbabbel. Alleen toen het kort ging over een mogelijke transfer na dit seizoen keek hij langdurig naar de grond. "We focussen volledig op deze Tour en deze groep", schoot Tom Steels te hulp. Dat het dit jaar mogelijk de laatste kans is voor de sprinters bij Soudal - Quick Step door de eventuele aanwezigheid van Remco Evenepoel volgend jaar, was volgens de ploegleider dus ook nog niet aan de orde. Het doel van Jakobsen is hetzelfde als dat van Alaphilippe. "Ik wil een etappe of hopelijk etappes winnen. De groene trui is niet het grote doel in deze Tour. Van Aert of Pedersen zijn grotere favorieten daarvoor. In de strijd om groen denk ik dat ik niet hun niveau heb."

Met Mark Cavendish moet je altijd rekening houden. Tom Steels