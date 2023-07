Lead-out Mathieu van der Poel gedeclasseerd voor ellebogenwerk in massasprint

"Ik kon geen gat vinden, maar kon er uiteindelijk toch tussendoor en Jasper perfect afzetten", vertelde Mathieu van der Poel aan een Nederlandse journalist na de massaspurt vandaag.



De superman van Alpecin-Deceuninck deelde evenwel een kwak uit aan Girmay om door te kunnen. Dat heeft niet alleen de jury gezien. In hun communiqué na de rit bestraften de koerscommissarissen Van der Poel met een declassering: hij wordt teruggezet naar de laatste plaats van de groep waarin hij finishte.



De uitleg voor de straf: "Hij wijkt af van zijn lijn met een elleboog tijdens de massasprint, waarbij hij andere renners in gevaar brengt."



Van der Poel moet ook 500 Zwitserse frank (511 euro) boete betalen en krijgt 13 punten aftrek in het puntenklassement. In de rituitslag zakte hij van de 16e naar de 22e plaats.



Van der Poel wordt alom geroemd voor zijn lead-outkwaliteiten, maar vandaag gebruikte hij die niet op een reglementaire manier.