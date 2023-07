Nys en Vandegoor zagen een imposante lead-out van Van der Poel: "Zege voor 90-95% op zijn conto"

Bestaat er op dit moment een beter lead-out dan Mathieu van der Poel? De Nederlander trok vandaag op magistrale wijze de sprint aan voor Jasper Philipsen, die bedankte met een 2e zege in 2 dagen. "Maar zonder Van der Poel was Philipsen zelfs nooit in stelling gekomen om te sprinten", zag Sven Nys.