Ruben ontdekte tijdens Eddy's gemeenschappelijke liefde met Philipsen en zag ex-Rode Duivel netwerken met Lefevere

De eerste awardshow van Wielerclub Wattage was gisteren een groot wielerfeest. Hoe kijkt host Ruben Van Gucht terug op de speciale avond? "Het was leuk om de andere renners eens op een andere manier te leren kennen", klinkt het met kleine oogjes.

"Het is laat geworden en honden zijn onverbiddelijk", lacht Ruben, wanneer we hem the day after opbellen.

"Ik lag om 4 uur in bed en had nog redelijk veel adrenaline. En om 8 uur kwamen de honden me al wakker maken om te eten en te wandelen. Ze staan op uur."

"Het was dus een korte nacht. Maar de liefde voor mijn honden is te groot om in mijn nest te blijven liggen."

De eerste awardshow ooit van Wielerclub Wattage was een schot in de roos. De Carré was tot de nok gevuld en zoals beloofd was de show zelf allesbehalve een stijve bedoening.

"Ik heb veel complimenten gekregen van mensen uit de wielerwereld. We wilden er een feest van de koers van maken en dat is gelukt."