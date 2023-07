Van der Poel helpt Philipsen met "perfecte lead-out" aan zege: "Deze nemen ze ons niet meer af"

Moeten we Mathieu van der Poel nu al in het rijtje zetten naast (of boven) vermaarde sprintloodsen als Michael Mørkøv en Danny van Poppel? Het voorbereidende werk voor de zege van Jasper Philipsen was in ieder geval uit het boekje, zo gaf hij zelf ook toe.

"Je kunt een lead-out niet perfecter doen dan vandaag. Jonas (Rickaert) deed het perfect tot op 1 kilometer, zoals afgesproken."

"We hebben ook zelf het initiatief genomen en niet om de andere ploegen gewacht. We moesten allebei wel nog een lange beurt doen, want de wind zat flink op kop."

Van der Poel lijkt geboren voor het werk als laatste man in de sprint. "Je weet dat je zo lang, zo hard mogelijk moet rijden, opdat niemand erover komt."

"Het is ook tof om te doen, omdat je weet dat als je Jasper goed kunt afzetten de kans groot is dat hij wint."

"Het zal natuurlijk niet elke keer perfect zijn, maar deze pakken ze ons al niet meer af."