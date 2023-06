Mathieu van der Poel over openingsweekend in de Tour: "Het wordt kantje boord"

Mathieu van der Poel nam vandaag een kijkje in Bilbao. Hij verkende de laatste 50 kilometer van de finale van de openingsetappe zaterdag.

"Het was zoals ik verwacht had: het is echt lastig, het flirt met de limieten van waar ik toe in staat ben", bekende de Nederlander.

"Veel hangt ook af van de koerssituatie. Je kunt nog terugkeren na het laatste klimmetje in de finale, maar de laatste 500 meter is het ook weer zwaar."

2 jaar geleden veroverde Van der Poel het geel bij de Grand Départ in Bretagne. Hij won toen de tweede rit op de Mûr-de-Bretagne.

"Het Baskenland is toch zwaarder dan Bretagne. Het zal kantje boord zijn, maar ik probeer het. Al zal het lastig zijn om de echte punchers en klimmers te volgen."

Van der Poel herhaalde nog eens dat hij een schakel is in het treintje van Jasper Philipsen.

"Ik zal het niet elke dag doen, maar zeker als ik me goed voel. Zelf ga ik niet voor groen. Ik ben niet bezig met punten rapen als we voor een sprint met Jasper gaan."

"We hebben al bewezen dat we weten wat we moeten doen. We hebben vertrouwen en voor mij zitten nog sterke jongens in de trein."