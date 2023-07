Mark Cavendish blijft gefrustreerd achter na gemiste kans: "Had een probleem met mijn versnellingen"

Geen 35e zege en dus ook (nog) niet alleen recordhouder. Mark Cavendish kwam vandaag net te kort tegen een alweer oppermachtige Jasper Philipsen. Al had dat volgens de Brit ook perfect anders kunnen uitdraaien. "Ik denk wel dat ik Philipsen kon kloppen", zei hij.

Even leek de Manx Missile op weg naar die o zo felbegeerde 35e zege. Tot er plots opnieuw een groen monster opdook dat alles en iedereen voorbijsnelde. Jasper Philipsen pakte 3 op 3 en liet Mark Cavendish gefrustreerd achter. "Ik denk wel dat ik Philipsen kon kloppen vandaag", stelt Cavendish na afloop. "De jongens leverden geweldig werk en ik sprong ook weg op het moment dat ik wilde, maar ik had een probleem met mijn versnellingen." "Het apparaat bleef maar van versnelling 11 naar 12 en terug springen, dus moest ik even gaan zitten. Natuurlijk hoop je dan nog op die zege, maar het was duidelijk niet meant to be."

Cees Bol gaat te werk als een echte moordenaar. Mark Cavendish

Cavendish was op een kilometer van de streep nog nergens te zien. "Maar Cees Bol heeft me in de slotkilometer perfect naar voren gebracht", vertelt hij daarover. "Hij gaat te werk als een echte moordenaar. Hij doet alles heel smooth. Hij bracht me tot in de perfecte positie. Ik moest gewoon timen wanneer ik ging." En dat deed Cav bijna perfect. Alleen deed Philipsen dat nog een beetje beter. Al ging dat er volgens de Brit weer niet heel koosjer aan toe. "Hij ging van links naar rechts in de sprint. Misschien dienen sommige teams nog wel een klacht in tegen hem. Maar mij hinderde hij niet, dus ik ga er niet verder op in", besluit Cavendish.

Cees Bol: "Ik had Mark nog iets verder willen afzetten"